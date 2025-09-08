VW T7 Campingbusse: Neuer Bulli kommt mit Verspätung in der Camperwelt an

Viele gute Nachrichten gab es für Volkswagen-Fans unter den Campenden in den letzten Jahren nicht, der Caravan Salon 2025 lieferte welche. Der VW New Transporter, die neueste Version des Bulli, ist endlich als Basisfahrzeug in der Campingwelt erhältlich. Viele Hersteller zeigten auf der Messe neue Campingbusse auf Basis des neuen VW New Transporter oder der VW New Caravelle, lange nach dessen Vorstellung.

Nach dem sehr langen Abschied des VW T6.1 (mache Ausbauer haben immer noch welche) gab es zum Ford Transit Custom keine Alternative. Der Multivan ist zu teuer, er ist für wenige Ausbauer eine Option. Für ihn gab es einfach auch lange gar kein homologiertes Aufstelldach. Und während der Ford ausgeliefert wurde, gab es vom New Transporter keine Spur. Jetzt kommen die ersten VW in die Schreinerwerkstätten und die Ausbauer nehmen sie wieder ins Programm.

Neue Bullis: Campervans auf VW-T7-Basis Da der Bulli so beliebt ist, hat sich promobil natürlich auf dem Caravan Salon Düsseldorf speziell nach den neuen "Bullis" umgesehen. Hier zeigen wir die neuen Campervans auf VW-Transporter-Basis.

Reimo Triostyle

Den Reimo TrioStyle gibt es zur Saison 2026 erstmals auf den neuen VW Transporter. Er bleibt seinem praktischen Camper-Grundriss mit Kücheneinheit, Dreiersitzbank und Heckstauschrank treu. Neu sind clevere Details wie eine integrierte Ladestation, ein beleuchteter Kleiderschrank mit Spiegel und ein beidseitig zugängliches Heckstaufach. Dank leichtem Schienensystem und verbesserter Schlafbank steigt die Zuladung – bei vollem Komfort. Den Triostyle gibt es weiterhin auch auf Basis des Ford Turneo Custom. Der bleibt auch daher günstiger als der VW, weil die Innenausstattung beim Ford Ausbau einfacher gehalten wird. Beim VW ist das Bett unten zudem etwas breiter.

WSR Classic

Der neue WSR Classic setzt seine bewährte Camper-Philosophie mit hochwertigem Ausbau nun auf dem neuen VW T7 Transporter fort – inklusive durchdachter Möbel, exzellenter Dämmung und komfortabler Schlafbank mit großzügiger Schublade. Das hochwertige Aufstelldach öffnet sich per Gasdruckdämpfer, bietet eine große Liegefläche (195 × 120 cm) und lässt sich optional tieferlegen, um unter 2 m Höhe zu bleiben. Im Innenraum sorgen CNC-gefertigte Möbel, frostsichere Wassersysteme, Kompressor-Kühlschrank, zahlreiche USB‑Anschlüsse und eine solide Bordtechnik für ein ganzjährig alltagstaugliches und komfortables Camping-Erlebnis.

Good Life Vans Pure+

Der Good Life Vans Pure+ wandelt den neuen VW New Transporter zum flexiblen Camper um, wobei das leichte Möbelmodul unkompliziert ein- und ausgebaut werden kann und im Cockpit nun zusätzlich ein dritter Sitz verfügbar ist. Er bleibt trotz Aufstelldach mit nur rund 2,00–2,02 m Höhe parkhausfreundlich und bietet ein großzügiges 160 × 200 cm Bett, tagsüber clever vorm Küchenbereich flach klappbar als Wohnraum. Komfort, Isolierung, autarke Technik wie Solaranlage, Heizung und digitale Assistenzsysteme machen ihn zum modernen und zuverlässigen Vanlife-Begleiter. Den Pure+ gibt es auch auf Basis des Ford Turneo Custom.

Spacecamper Classic+

Der Classic+ bringt die bewährte Spacecamper-Camperphilosophie auf den neuen VW New Caravelle und nutzt den Innenraum bis auf den letzten Zentimeter – mit optimierter Dreier-Sitzbank, cleverer Schranklösung und großzügiger Liegefläche. Durch das flache Aufstelldach bleibt der Camper unter 2 m Höhe und bleibt damit auch für Parkhäuser alltagstauglich. Extras wie die elektrisch beheizte Wasserversorgung inklusive Außendusche, flexible Küchenmodule und durchdachte Stauraumoptionen machen ihn zum voll ausgestatteten Camper.

Vanexxt New Caravelle

Der Vanexxt New Caravelle vereint die Alltagstauglichkeit des VW New Caravelle mit einem flexiblen Camperkonzept: Alle Module wie Küche, Schlafbank oder Schränke lassen sich dank Schienensystem in wenigen Minuten ein- oder ausbauen, sodass der Van im Handumdrehen vom Familien- zum Camping-Fahrzeug wird. Das serienreife Polymer‑Aufstelldach mit Tieferlegung bringt den Bulli unter 2 Meter Gesamthöhe — ideal für Parkhäuser — und ergänzt das Fahrzeug um ein cleveres Schlaf- und Stehraumfeature. Ergänzende Ausstattung wie Standheizung, drehbare Vordersitze und Küchen- sowie Spülmodule sorgen für Komfort und moderne Camperperformance im kompakten Paket.

VW kneift – einen Califonia auf New Transporter gibt es nicht. Viele der bisherigen Califonia-Fans können mit dem Nachfolger, dem New California, wenig anfangen. Denn er ist ein Ausbau des VW T7 Multivan und der ist weniger ein Transporter und mehr ein sportliches Familienfahrzeug als ein ausgewachsener Camper.

Der aktuelle Multivan basiert auf dem modularen Querbaukasten (MQB) des Herstellers – der MQB liefert gleichzeitig die Plattform für Golf, Passat und Co. Er ist mit allen Fahrassistenz- und Sicherheitssystemen eines Pkw ausgestattet und sehr komfortabel eingerichtet. VW hat sich beim Ausbau des California für den Multivan entschieden, weil er das hochwertigste Fahrzeug in der T7-Reihe ist. Ein Ausbau auf dem New Transporter ist nicht angekündigt, ein Califonia auf dem ID-Buzz innerhalb der nächsten Jahre schon.

Wo sich zudem VW selbst ein Bein stellt: Der bei Leasingnehmern beliebte California Beach kann als steuergünstiger Plug-in-Hybrid nicht mit drei Sitzen hinten konfiguriert werden, weil er sonst zu schwer wird. Man verbaut sich hier eine enorme Zielgruppe. Fünfsitzer Beach als PHEV geht nicht, also genau das, was Firmenwagen-Daddys konfigurieren wollen.

Wenn Ford und VW baugleich sind, welchen kaufen?

Timo Großhans Den Reimo Triostyle gibt e auf Basis des VW T7 New Transporter (rechts) und des Ford Turneo Custom (links). Die Anpassung fällt dem Campingbusausbauer einfach, weil die beiden Fahrzeuge auf der gleichen Plattform basieren und von den Herstellern gemeinsam entwickelt worden sind.



Die beiden Ford sind als Konkurrenz stärker einzuschätzen als früher. Ford und VW haben den kompakten Transporter gemeinsam entwickelt. Nun montiert man ihn bei Ford Otosan in der Türkei. Einem modernen Werk, dass sich hierfür gut aufgestellt hat.

Abgesehen vom Karosseriedesign unterscheiden sich die Fahrzeuge wenig bis gar nicht. Ein Punkt wiegt aber besonders schwer: VW verlangt für Modelle mit gleichwertiger Ausstattung einen höheren Preis. In der Folge sind VW-Campingbusse teurer als welche mit dem Ford. Wie viel das sein mag, müssen die Preislisten der Zukunft zeigen. Noch sind die Konfigurationen kaum vergleichbar.

Laut den Ausbauern gibt es unter den Kunden durchaus eine gewisse Bereitschaft, einen kleinen VW-Aufschlag zu bezahlen. Image und Wiederverkaufswert sind deren Argumente. Technisch rechtfertigt bisher den VW-Aufschlag nichts. Gerüchte von besseren Spaltmaßen beim VW im Vergleich zum Ford konnten Modelle auf der Messe nicht bestätigen.

Wie hoch ist der Aufschlag?

Nun, so richtig Auskunft geben konnte noch keiner auf der Messe, da sich geschickterweise die Konfiguratoren der beiden Modelle unterscheiden und die Vergleichbarkeit erschwert. Die geäußerten Spannen reichen ausstattungsbereinigt von drei- bis fünftausend Euro Preisunterschied.