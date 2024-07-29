Markenverzeichnis öffnen
Marken
Anmelden
Anmelden
Abo
Menü öffnen
Menü
Alle pro+ Artikel
Finanzierung
WohnmobileMenü aufklappen
WohnwagenMenü aufklappen
Zubehör
PlatzfinderMenü aufklappen
ReiseplanungMenü aufklappen
RatgeberMenü aufklappen
Fahrzeugmarkt
Zur Startseite
Reiseplanung
Übernachtungstipps

Stellplatz auf dem P1: Übernachten auf dem Caravan Salon

Stellplatz auf dem Messeparkplatz P1
Übernachten auf dem Caravan Salon

Ein Tag reicht meist nicht aus, um die vielen Hallen des Caravan Salon Düsseldorf stressfrei zu erkunden. Für Gäste, die mit dem eigenen Campingfahrzeug anreisen, gibt es einen Stellplatz nahe dem Messegelände.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 29.07.2024
Als Favorit speichern
Übernachten auf dem Caravan Salon
Foto: Caravan Salon Düsseldorf

Dieses Jahr findet der Caravan Salon Düsseldorf vom 31. August bis 8. September statt. An diesen Tagen zeigen über 750 Aussteller neue Reisemobile, Caravans, Campervans und Campingzubehör. Die Messe öffnet für Besucher von 10:00 bis 18:00 Uhr. Wer direkt da sein will, muss entweder früh aufstehen oder vor Ort übernachten.

Caravan Center auf dem P1

Campingfreunde, die mit dem eigenen Reisemobil oder Caravan dieses Jahr den Caravan Salon besuchen möchten, haben erneut die Möglichkeit, direkt am Messegelände zu übernachten. Der Stellplatz "Caravan Center" auf dem P1 öffnet vom 29.08. bis 08.09.2024 seine Tore. Die Preise für eine Übernachtung liegen bei 20 Euro pro Nacht. Caravan Club-Mitglieder zahlen einen ermäßigten Preis von 18 Euro.

Wer sich einen der beliebten Stellplätze sichern möchte, kann das erst nach dem Erwerb einer Eintrittskarte tun. Im Anschluss an den Ticketkauf erhält der Käufer einen Link zum Buchungsportal des Stellplatzes. Der Stellplatz liegt außerhalb der Düsseldorfer Umweltzone, sodass auch Fahrzeuge ohne Schadstoffplakette anreisen können. Eine Anreise zum Stellplatz ist am Buchungstag erst ab 19 Uhr möglich.

Service auf dem Platz

Der Stellplatz befindet sich in direkter Nähe zur A44 und ist über die Ausfahrt Düsseldorf Messe zu erreichen. Auf dem Gebiet des Stellplatzes finden bis zu 3.500 Freizeitfahrzeuge Platz. Dank der zahlreichen Bäume liegen die Parzellen teilweise schattig. In der Nähe des Stellplatzes liegt auch ein Hallen- und Freibad. Hunde sind auf dem Stellplatz erlaubt.

Vor Ort gibt es kostenlose Ver- und Entsorgungsautomaten. Der Service umfasst Frischwasserstellen und die Entsorgung von Grauwasser und dem Fäkaltank. Die Sanitäranlagen mit Duschen und Toiletten sind rund um die Uhr geöffnet. Auch die zwei kostenlosen Pendelbus-Linien können Camperinnen und Camper nutzen. Eine Linie fährt direkt zum Eingang des Messegeländes, eine weitere in die Düsseldorfer Altstadt. Der Messebus fährt regelmäßig in den Betriebszeiten von 8.30-19.30 Uhr.

Wohnmobilstellplatz am Messeparkplatz P 1

40474 Düsseldorf (D)
Stellplatz am Messeparkplatz P 1
25 Bewertungen
35,00 EUR/Nacht
Strom vorhanden
Wasser vorhanden
Grauwasser-Entsorgung vorhanden
Chemie-WC vorhanden
WC vorhanden
Dusche vorhanden
Platz für Wohnmobile mit Überlänge
Hunde erlaubt
  • Öffnungszeiten: 29.08. bis 08.09.2024
  • Preise: ab 18 Euro

Ausweichparkplätze in Düsseldorf

In Düsseldorf gibt es weitere Stellplatzmöglichkeiten auf Campingplätzen. Auch auf zwei Ausweichparkplätze am Schützenverein Unterrath und am Schützenverein Rath weisen die Betreiber hin. Der Übernachtungspreis beträgt auf den beiden Parkplätzen jeweils 15 Euro. Das Messegelände ist mit einem Linienbus in 20 Minuten erreicht.

Campingplatz Lörick

40547 Düsseldorf (D)
Campingplatz Lörick
21 Bewertungen
29,00 EUR/Nacht
Strom vorhanden
Wasser vorhanden
Grauwasser-Entsorgung vorhanden
Chemie-WC vorhanden
WC vorhanden
Dusche vorhanden
Platz für Wohnmobile mit Überlänge
WLAN vorhanden
Hunde erlaubt

Campingplatz Unterbacher See Nord

40627 Düsseldorf (D)
Campingplatz Unterbacher See Nord
19 Bewertungen
15,50 EUR/Nacht
Strom vorhanden
Wasser vorhanden
Grauwasser-Entsorgung vorhanden
Chemie-WC vorhanden
WC vorhanden
Dusche vorhanden
WLAN vorhanden
Hunde erlaubt
Mehr zum Thema Caravan Salon Düsseldorf