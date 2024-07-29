Stellplatz auf dem P1: Übernachten auf dem Caravan Salon

Dieses Jahr findet der Caravan Salon Düsseldorf vom 31. August bis 8. September statt. An diesen Tagen zeigen über 750 Aussteller neue Reisemobile, Caravans, Campervans und Campingzubehör. Die Messe öffnet für Besucher von 10:00 bis 18:00 Uhr. Wer direkt da sein will, muss entweder früh aufstehen oder vor Ort übernachten.

Caravan Center auf dem P1 Campingfreunde, die mit dem eigenen Reisemobil oder Caravan dieses Jahr den Caravan Salon besuchen möchten, haben erneut die Möglichkeit, direkt am Messegelände zu übernachten. Der Stellplatz "Caravan Center" auf dem P1 öffnet vom 29.08. bis 08.09.2024 seine Tore. Die Preise für eine Übernachtung liegen bei 20 Euro pro Nacht. Caravan Club-Mitglieder zahlen einen ermäßigten Preis von 18 Euro.

Wer sich einen der beliebten Stellplätze sichern möchte, kann das erst nach dem Erwerb einer Eintrittskarte tun. Im Anschluss an den Ticketkauf erhält der Käufer einen Link zum Buchungsportal des Stellplatzes. Der Stellplatz liegt außerhalb der Düsseldorfer Umweltzone, sodass auch Fahrzeuge ohne Schadstoffplakette anreisen können. Eine Anreise zum Stellplatz ist am Buchungstag erst ab 19 Uhr möglich.

Service auf dem Platz Der Stellplatz befindet sich in direkter Nähe zur A44 und ist über die Ausfahrt Düsseldorf Messe zu erreichen. Auf dem Gebiet des Stellplatzes finden bis zu 3.500 Freizeitfahrzeuge Platz. Dank der zahlreichen Bäume liegen die Parzellen teilweise schattig. In der Nähe des Stellplatzes liegt auch ein Hallen- und Freibad. Hunde sind auf dem Stellplatz erlaubt.

Vor Ort gibt es kostenlose Ver- und Entsorgungsautomaten. Der Service umfasst Frischwasserstellen und die Entsorgung von Grauwasser und dem Fäkaltank. Die Sanitäranlagen mit Duschen und Toiletten sind rund um die Uhr geöffnet. Auch die zwei kostenlosen Pendelbus-Linien können Camperinnen und Camper nutzen. Eine Linie fährt direkt zum Eingang des Messegeländes, eine weitere in die Düsseldorfer Altstadt. Der Messebus fährt regelmäßig in den Betriebszeiten von 8.30-19.30 Uhr.

Wohnmobilstellplatz am Messeparkplatz P 1

40474 Düsseldorf (D) Stellplatz am Messeparkplatz P 1 25 Bewertungen 35,00 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge Hunde erlaubt Hunde erlaubt

Öffnungszeiten : 29.08. bis 08.09.2024

: 29.08. bis 08.09.2024 Preise: ab 18 Euro Ausweichparkplätze in Düsseldorf

In Düsseldorf gibt es weitere Stellplatzmöglichkeiten auf Campingplätzen. Auch auf zwei Ausweichparkplätze am Schützenverein Unterrath und am Schützenverein Rath weisen die Betreiber hin. Der Übernachtungspreis beträgt auf den beiden Parkplätzen jeweils 15 Euro. Das Messegelände ist mit einem Linienbus in 20 Minuten erreicht.

Campingplatz Lörick

40547 Düsseldorf (D) Campingplatz Lörick 21 Bewertungen 29,00 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge WLAN vorhanden WLAN vorhanden Hunde erlaubt Hunde erlaubt

Campingplatz Unterbacher See Nord