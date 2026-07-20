4 Slide-outs, Sportwagen-Garage, Miele-Küche für 2,2 Mio. €: Luxusliner Vario Mobil Perfect

Vier Slide-outs, Sportwagen-Garage, Miele-Küchengeräte, Schieferholz-Wände, Lederpolster und noch vieles mehr. Die Ausstattungsliste des neuen Vario Mobil Perfect 1200 QS Platinum auf Basis des Mercedes-Benz Actros 2553 LLL liest sich wie die Auflistung der Einrichtung einer Luxuswohnung. Das 12-Meter-Reisemobil kombiniert vier ausfahrbare Slide-outs, eine Pkw-Garage auch für sehr sportliche Fahrzeuge sowie ein digital vernetztes Steuerungs- und Energiemanagement.

Basisfahrzeug und Konzept Der Perfect 1200 QS Platinum basiert auf dem Mercedes-Benz Actros 2553 LLL (Drei-Achser). Vario betont die Kombination aus Vollluftfederung und zwangsgelenkter Nachlaufachse, die das Fahrzeug trotz 26 Tonnen handlicher machen soll. Die Gesamtlänge liegt bei 12 Metern.

Optisch setzt Vario Mobil auf ein "Platinum"-Design mit silberner Metalliclackierung und einem schwarzen Echtglas-Fensterband.

Wohnen mit Slide-outs: 35 m² und "Floorslide"-Bodentechnik Herzstück des Innenraumkonzepts sind vier Slide-outs (Ess-, Wohn- und Schlafbereich). Dadurch soll eine wohnliche Fläche von bis zu 35 m² entstehen. Im Heck liegt ein quer eingebautes Queensbett. An der Heckwand ist Platz für einen großen Kleiderschrank – der sich tatsächlich als solches bezeichnen darf. Auf das Schlafzimmer folgt ein voll ausgestattetes Badezimmer inklusive haushaltsüblichem Waschtisch. Neben der großen Küche im vorderen Bereich gibt es mehrere Sitzgelegenheiten im Perfect 1200 QS Platinum.

Als technische Besonderheit beschreibt Vario den "Floorslide": Vor der Sitzgruppe fährt der Boden im Erkerbereich automatisch aus, eine entstehende Öffnung werde über einen elektrischen Hebeboden geschlossen. Ziel ist eine nivellierte, ebenerdig wirkende Fläche im ausgefahrenen Zustand – inklusive zusätzlichen Fußraum an der Dinette.

Garage für Sportwagen – plus Option fürs Laden von E-Autos

Vario Mobil Pagode, 911 oder Maserati MC 20 können abfahrbereit für den nächsten Ausflug in der Heckgarage des Vario Perfect parken.



Ein echtes Highlight im Vario Mobil ist die Pkw-Garage: Sie arbeitet mit automatischem Einzug auf einer frei tragenden Plattform. Der liebste Luxus-Sportwagen soll so mit auf Reisen gehen. Als Beispiele nennt Vario sowohl Klassiker (Mercedes SL Pagode) als auch Sportwagen wie Porsche 911, Maserati MC20, Mercedes-AMG Black Series. Natürlich können auch Elektroautos mitfahren, die dann sogar an einer eigenen Ladestation geladen werden können.

Küche und Bad Die Küche ist als "cubeART"-Küchenblock beschrieben: Rahmenoptik mit indirekt beleuchteten Griffnischen, Schubladensystem "Movein" mit Selbsteinzug, Geschirrspülmaschine und Designarmatur. Zusätzlich nennt Vario Miele-Küchentechnik inklusive Heißluft-Backofen.

Im Bad ist von einer Waschtischanlage mit RGBW-Beleuchtung, "concreteART"-Panel in Betonoptik, schwarzer Armatur und Design-Waschbecken die Rede.

Steuerung und gasfreie Technik Als zentralen Technikbaustein nennt Vario das Steuerungs- und Energiemanagement "Variocommand / commandVM". Das System soll Überwachung und Bedienung der Bordtechnik bündeln. Die Fernsteuerung und -überwachung soll von überall möglich sein – ein echtes Smarthome auf Rädern eben.

Der Perfect 1200 QS Platinum ist komplett gasfrei. Eingebaut ist eine Warmwasser-Dieselheizung mit 10.000 W / 17.000 W Heizleistung, ergänzt um: elektrische Heizpatrone, Motorwärmetauscher zum Heizen während der Fahrt, Oberflächenbeheizung der vier Slide-outs.

Dazu kommt ein konfigurierbares Beleuchtungssystem mit Lichtszenen sowie Entertainment-Ausstattung (u. a. BOSE, SAT, Bluray).

Interieur "Blackline" Im Innenraum setzt Vario auf das Designkonzept Blackline: helle satinierte Oberflächen, amerikanisches Nussbaum-Edelholz sowie bentART-Möbelformen mit gerundeten Kanten. Die Cayman-Leder-Wohnlandschaft mit zwei Längsbänken ergänzen verstellbare Captains Chairs. Stimmungsvoll wirkt das beleuchtete Garderoben-Wandpanel aus echtem Schiefer. Ein weiteres Highlight sind die handgefertigte Edelholzdetails mit Strukturfräsung. All diese Details heben den Luxusliner vom herkömmlichen Wohnmobil ab.

Preis Der Fahrzeugpreis für den Vario Mobil Perfect 1200 QS Platinum liegt entsprechend hoch. Inklusive Sonderausstattungen nennt der Hersteller einen Preis ab ca. 2,2 Millionen Euro.

Wichtig zur Einordnung: Bei Manufakturfahrzeugen mit individuellen Grundrissen und umfangreichen Optionslisten kann der Endpreis je nach Ausführung deutlich variieren.

Vario Perfect 1200 QS Platinum: Daten und Preis Basis/Chassis: Mercedes-Benz Actros 2553 LLL (Drei-Achser)

Mercedes-Benz Actros 2553 LLL (Drei-Achser) Länge / Breite / Höhe: 12 / 2,55 / 3,99 m

12 / 2,55 / 3,99 m Motorleistung: 390 kW (530 PS)

390 kW (530 PS) Zulässiges Gesamtgewicht: 26.000 kg

26.000 kg Tankkapazitäten: 390 l Diesel, 60 l AdBlue

390 l Diesel, 60 l AdBlue Neupreis: ab ca. 2,2 Mio. Euro (inkl. Sonderausstattung und MwSt., Herstellerangabe)