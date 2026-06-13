Abgefahrener Luxus-Wohnwagen getarnt im Pferdeanhänger: RJH 675 auf Kleinanzeigen

Von außen lässt es sich bereits erahnen: hier handelt es sich nicht um einen gewöhnlichen Pferdeanhänger. Wirft man einen Blick ins Innere, wird klar, dass hier drinnen Menschen unterkommen sollen – und das mit massig Komfort.

Gebaut wird dieser besondere Wohnwagen von RJH/Roland Bauer Spezialfahrzeuge, die unter anderem auch riesige Actros-Luxusliner und Fahrzeuge für den Pferdetransport ausbauen. Dank des Manufaktur-Charakters können Camperinnen und Camper ihre Modelle ganz nach den eigenen Vorlieben und Anforderungen individuell ausbauen lassen. Dabei legen die Spezialisten bei RJH besonders viel Wert auf höchste Qualität und ständige Innovationen.

Eines dieser Manufakturmodelle wird nun auf kleinanzeigen.de für weniger als die Hälfte des Neupreises angeboten. Ein interessantes Angebot für Campende, die einen komfortablen und individuell anpassbaren Wohnwagen suchen. Doch was genau macht dieses Modell eigentlich so besonders?

Einzigartiges Wohnzimmerfeeling

RJH/ Roland Bauer Spezialfahrzeuge GmbH Dunkles Holz und Leuchtstreifen verleihen dem Innenraum eine edle Optik.



Im Innenraum fällt sofort die luxuriöse dunkle Holzoptik auf, die mit zahlreichen Leuchtstreifen ansprechend in Szene gesetzt wird. Links neben der Eingangstür beginnt die Küchenzeile mit abdeckbarer Spüle, Hängeschränken und Schubladen. Zwei 80-L-Kühlschränke mit kleinen Gefrierfächern sorgen für ausreichend Platz, um Lebensmittel und Getränke zu verstauen. Gegenüber liegt der riesige Sitzbereich in U-Form mit einem großen Tisch in der Mitte. Auf den Lederpolstern finden ohne Probleme 5-6 Personen Platz und haben einen guten Blick auf den Fernseher im oberen Küchenbereich.

Hier kommt auch schon die erste Besonderheit des RJH 675 zur Geltung: um mehr Platz im Wohnraum zu schaffen, kann die Sitzgruppe per elektrischem Slide-Out ein ordentliches Stück ausgefahren werden. So wird die Wohnzimmeratmosphäre komplett und es gibt ausreichend Platz für gemeinsame Abende mit Familie oder Freunden. Am Ende des Wohnbereichs liegt das Doppelbett mit Froli-Bettsystem, weiteren Verstaumöglichkeiten und gut platzierten Steckdosen. Durch das Heckfenster hat man vom Bett aus einen direkten Blick nach draußen.

Komfortables Bad und umfangreiche Ausstattung

RJH/ Roland Bauer Spezialfahrzeuge GmbH Slide-Out und Heckgarage gehören zu den markanten Besonderheiten des RJH 675.



Ganz vorne im Wagen, unter der charakteristischen Wölbung, findet sich das Badezimmer. Besonders beeindruckend ist hier die große Duschkabine mit Schiebetüren und Metallarmaturen – fast wie zuhause. Weiter geht es natürlich mit einer Toilette und einem großen Waschtisch samt Becken aus Metall. Durch die eigentliche Auslegung als Pferdeanhänger gibt es im ganzen Caravan eine imposante Stehhöhe, und damit auch viel Platz, um im Bad angenehm zu duschen. Normalerweise ein Kritikpunkt bei den allermeisten Wohnwagen.

Im Gegensatz zur gewöhnlichen Caravankonstruktion wandert der Hauptstauraum von der Deichsel ins Heck des RJH 675. Hier befindet sich eine riesige Heckgarage, ähnlich wie bei vielen Reisemobilen, in welcher auch Fahrräder ohne Probleme Platz finden. Zur technischen Ausstattung gehören außerdem eine Klimaanlage, ein Solarmodul auf dem Dach, eine Sat-Anlage, ein elektrischer Mover sowie eine Truma Combi 6E Gasheizung. Dank der hauseigenen Sandwichkonstruktion aus PU-Schaum und Gfk eignet sich der Caravan für einen Einsatz bei bis zu -20 °C.

Natürlich wird für ein solches Luxusmodell aus der schwäbischen Manufaktur auch ein entsprechender Preis abgerufen, der frisch vom Band bei 149.000 Euro liegt. Mit diesem Angebot des RJH 675 auf kleinanzeigen.de für nur 69.900 Euro können komfortbewusste Camperinnen und Camper also ein echtes Schnäppchen machen.

Details RJH 675 (Baujahr 2015) Neupreis: 149.000 €

149.000 € Angebotspreis: 69.900 € Verhandlungsbasis

69.900 € Verhandlungsbasis zul. Gesamtgewicht: 3.5 t

3.5 t Ausstattung: Slide-Out elektrisch, Heckgarage, Truma Combi Gas 6E, TV und Sat-Anlage, Solarmodul 100 W, elektrischer Mover, Klimaanlage, 2x Kühlschrank 80 L, Frischwassertank

Slide-Out elektrisch, Heckgarage, Truma Combi Gas 6E, TV und Sat-Anlage, Solarmodul 100 W, elektrischer Mover, Klimaanlage, 2x Kühlschrank 80 L, Frischwassertank Aufbau: Aluminiumfahrgestell und -rahmen, Sandwichbauweise aus PU-Schaum und GfK, Doppelachse