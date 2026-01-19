Spanisches Wohnmobil mit Familien-Grundriss: Benimar Mileo 282 First Light Edition

Die spanische Marke Benimar beginnt das neue Jahr mit einem Hecksitzgruppen-Teilintegrierten. Allen, die Benimar kennen, dürfte der ungewöhnliche Grundriss vielleicht bekannt sein, allerdings ist es schon eine Weile her, seit der Mileo 282 Teil der Fahrzeugpalette bei Benimar war.

Fürs Modelljahr 2026 wird der TI neu aufgelegt und somit erblickt dieser Grundriss in Stuttgart auf der CMT wieder das Licht der Welt. So erklärt Benimar auch den Namenszusatz "First Light Edition". Laut Hersteller sind erst einmal 40 Einheiten geplant. Ob das Modell danach weiterhin bleibt, steht derzeit nicht fest.

Als Basis dient dem 2,30 Meter breiten und 7,39 Meter langen Reisemobil ein Fiat Ducato, ab Werk mit 140 PS. Bis aufs Heck – dort wartet die bereits erwähnte Sitzgruppe – folgt die Raumaufteilung einem klassischen Muster. Hinter dem Fahrerhaus markieren eine breite Längsbank und ein kleiner Sitz das Wohnzimmer. Dazwischen in der Mitte komplettiert ein hälftig teilbarer Tisch die vordere Sitzgruppe.

Küche und Bad Angrenzend befindet sich die Küchenzeile samt Dreiflammkocher mit elektrischer Zündung und einem 150 Liter fassenden Kompressorkühlschrank. Ein schmaler Schrank mit Apothekerauszug liefert ebenso Stauraum wie Ober- und Unterschränke. Die Fläche zum Schnibbeln ist überschaubar. Die Lösung liegt hier in einer Plattenverlängerung.

Ingolf Pompe Neben den breiten Eingang platziert Benimar eine kleine Küchenzeile mit Dreiflammkocher und Ober- und Unterschränken.



Gegenüber liegt ein kleines Bad, das jedoch keineswegs beengt daherkommt. Erfreulich ist hier die separate Dusche, allerdings fehlt ein Fenster als Tageslichtquelle und für den Luftaustausch. Etwas klein fallen das Waschbecken und der Schrank für Badutensilien aus.

Hecksitzgruppe und Betten Die hintere Rundsitzgruppe liefert weitere Sitzplätze für mindestens vier Personen. Mittig steht wie vorn ein Tisch. Im Mileo können also gleich zwei Gruppen bequem und voneinander getrennt sitzen. Während also die Kinder hinten im Fahrzeug spielen, können die Erwachsenen vorne Gäste empfangen.

Einen Haken hat diese Freizeitgestaltung allerdings, denn damit der hintere Teil zum Kinderzimmer wird, fehlt dem Heckraum ein festes Bett. Immerhin ermöglicht Benimar, das Bänke-Ensemble in eine 2,15 mal 1,4 Meter große Liegefläche zu verwandeln.

Ingolf Pompe Stilgebend für den gar nicht so neuen Grundriss vom Mileo 282 ist die Hecksitzgruppe. Zwar fehlt hier ein Bett, allerdings lassen sich die Bänke zur Liegefläche umbauen.



Der Haupt-Schlafplatz des Mileo-TIs wartet über der Face-To-Face-Sitzgruppe hinter dem Cockpit. Das elektrisch bedienbare Hubbett dort fällt mit 1,91 mal 1,2/1,4 Metern etwas kleiner aus.

Stauflächen im Fahrzeug Spielsachen und jede Menge anderes Gepäck finden im Heck ihren Platz. Beispielsweise in den Truhen der Sitzbänke und vor allem in den gut gegliederten Schränken, die links und rechts im Heck platziert sind. Als äußerst praktisch bei der Gepäck-Organisation dürfte sich der Schrank erweisen, über den man auch in den Laderaum der Heckgarage kommt.

Etwas ungewöhnlich ist Benimars Entscheidung, der Rückwand statt eines Fensters eine große Spiegelwand zu spendieren. Das vergrößert den Raumeindruck, gleichzeitg dürfte vielen hier die Möglichkeit, vom Sofa noch weiter ins Grüne blicken zu können, sicher auch gefallen.

Heckgarage Kontrovers betrachten lässt sich die Heckgarage. Zwar gefällt die Heckklappe, die zusätzlich zu den beiden seitlichen Türen jede Menge Optionen der Beladung gibt. Allerdings fallen sowohl die Türen (44 x 129 cm bzw. 40 x 79 cm), als auch die Garage selbst eher klein und schmal aus. Fahrräder lassen sich mit ein bisschen Geschick sicher dennoch transportieren, allerdings dürfte sich dieses Vorhaben nicht allzu leicht gestalten. Da kommt die Heckklappe zum Organisieren der Ladung wie gerufen.

Benimar Mileo 282 First Light Edition: Daten und Preis

Basis: Fiat Ducato, 140 PS, 6-Gang-Schaltgetriebe

Fiat Ducato, 140 PS, 6-Gang-Schaltgetriebe Länge/Breite/Höhe: 7.390/2.300/2.890 mm

7.390/2.300/2.890 mm Gurt-, Schlaf- und Essplätze: 4

4 Ausstattung: Isofix, Elektrisches Hubbett, Breite Aufstelltür, 3 Flammkocher, Dunstabzugshaube (optional)

Isofix, Elektrisches Hubbett, Breite Aufstelltür, 3 Flammkocher, Dunstabzugshaube (optional) Grundpreis: 73.990 Euro