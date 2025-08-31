Exklusive Forster Sonderedition "Vibe" auf dem Caravan Salon in Düsseldorf

Mit der Sonderedition "Vibe" präsentiert Forster auf dem Caravan Salon 2025 ein Fahrzeug, das deutlich aus der Reihe fällt. Während die regulären Modelle der neuen "Livin’ Up Pro"-Baureihe eher zurückhaltend auftreten, kombiniert der "Vibe" graumetallic lackierte Flächen mit auffälligen Akzenten in Orange. Das Ergebnis: ein moderner Look, der gezielt Aufmerksamkeit auf die neue Generation lenken soll.

Basis und Technik Die Edition basiert auf dem Fiat Ducato mit 140 PS – ein Unterschied zum Serienmodell Livin' Up, das auf einem Citroën-Chassis ausgeliefert wird. Forster hat dem Sondermodell zudem ein Automatikgetriebe spendiert, was besonders längere Reisen komfortabler macht.

Zur serienmäßigen Ausstattung gehören außerdem:

Markise

DAB-Radio

das "Trendline"-Paket mit zusätzlichen Komfortelementen Damit richtet sich der "Vibe" an Camperinnen und Camper, die Wert auf ein unkompliziertes Gesamtpaket legen, ohne zahlreiche Extras einzeln konfigurieren zu müssen.

Innenraum mit eigener Note

Ingolf Pompe Das Interieur setzt sich dezent vom Serienmodell ab.



Auch im Interieur setzt die Edition auf Abgrenzung: Polster in Granitgrau verleihen dem Wohnraum eine klare Linie und unterscheiden sich von den Serienvarianten. Der Grundriss basiert auf dem V 636 EBL, der mit Einzelbetten im Heck ausgestattet ist und 6,36 Meter misst.

Darüber hinaus bleibt die Auswahl innerhalb der Baureihe breit: Vom kompakten V 599 HBL mit Querbett (ab 43.690 Euro) bis hin zum exklusiven "Vibe" deckt Forster unterschiedliche Bedürfnisse ab.

Preisvorteil gegenüber der Serie

Ingolf Pompe Die Sonderedition Vibe gibt es nur für den Einzelbetten-Grundriss auf 6,36 m.



Mit einem Grundpreis von 55.680 Euro bietet die Sonderedition laut Hersteller einen Preisvorteil von 4.270 Euro gegenüber einem vergleichbar ausgestatteten Livin’Up Pro. Zusammen mit den Messevorteilen – die zusätzlich die Comfort-Line-Ausstattung, den Transport und die COC-Dokumente enthalten – ergibt sich ein Gesamtvorteil von etwa 6.570 Euro. Für Kundinnen und Kunden bedeutet das: Sie erhalten ein besser ausgestattetes Fahrzeug zu einem günstigeren Gesamtpreis und profitieren gleichzeitig von einem individuelleren Auftritt.