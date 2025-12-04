Nissan Primastar FlexVan (2026): Japanischer Alltags-Campervan mit flexiblem Innenraum

In Zusammenarbeit mit dem Umbaupartner Schnierle – im Campingsegment vor allem für hochwertige Schlafsitzbänke bekannt – präsentieren die Japaner den Nissan Primastar FlexVan. Der vielseitige Alltagsvan bietet bis zu acht Sitzplätze und zahlreiche campingfreundliche Attribute. Besonders auffällig ist der Einstiegspreis: Ab 54.121 Euro steht der "Allrounder" in der Liste. Damit positioniert sich der Primastar auf einem ähnlichen Niveau wie die Konkurrenz von Mercedes V-Klasse oder VW Multivan und bietet auf den ersten Blick keinen deutlichen Preisvorteil, aber ein interessantes Funktionspaket.

Flexible Innenraumgestaltung dank Schienensystem Seine hohe Anpassungsfähigkeit verdankt der Primastar FlexVan vor allem dem praktischen Schienensystem, in das modular verschiebbare Einzelsitze eingesetzt werden. In der zweiten und dritten Reihe können jeweils bis zu drei dieser Sitze untergebracht werden – ideal für Familien, Gruppen oder Nutzer, die regelmäßig zwischen Personen- und Gepäcktransport wechseln.

Besonders komfortabel: Mit den sogenannten Relax-Einzelsitzen lässt sich in der zweiten Reihe eine großzügige Liegefläche von bis zu 1,90 x 1,32 Metern realisieren, da die Sitze vollständig umklappbar sind. Als Alternative bietet Schnierle die Flexus2-Sitze, die zwar flexibel einsetzbar, jedoch nicht zur Liegeflächenbildung geeignet sind. Damit haben Käufer die Wahl zwischen maximaler Variabilität oder einer Ausstattung, die stärker auf den Personentransport ausgerichtet ist.

Zusatzausstattung für mehr Campingkomfort Um dem FlexVan noch mehr Campingcharakter zu verleihen, stehen verschiedene optionale Erweiterungen zur Verfügung. Dazu gehören Drehkonsolen für Fahrer- und Beifahrersitz, die eine gemütliche Sitzgruppe im Innenraum ermöglichen. Ergänzt wird dies durch einen optionalen, von Schnierle angebotenen Tisch, der sich perfekt für kurze Pausen während längerer Fahrten oder als praktischer Essplatz bei schlechtem Wetter eignet.

Ausbauoptionen: Vom Van zum Alltagscamper Bereits jetzt bieten verschiedene Ausbauer Versionen des FlexVan mit Aufstelldach an. In Kombination mit einem passenden Campingmodul, etwa von ello, lässt sich der Primastar FlexVan im Handumdrehen in einen vielseitigen Alltagscamper verwandeln – mit Kochstelle, zusätzlichen Schlafmöglichkeiten und einem flexibel nutzbaren Essbereich. Damit wird der Van sowohl im Alltag als auch auf Reisen zum praktischen Begleiter.

Garantie und Erweiterungsmöglichkeiten Nissan gewährt auf das Basisfahrzeug eine Garantie von 5 Jahren bzw. bis zu einer Laufleistung von 160.000 Kilometern. Der Aus- und Umbau ist – wie in der Branche üblich – für 2 Jahre abgesichert. Auf Wunsch lässt sich dieser Garantieschutz für 240 Euro pro Jahr auf insgesamt 5 Jahre verlängern. Dadurch entsteht für Käufer ein attraktives Rundum-sorglos-Paket, das langfristige Sicherheit bietet.