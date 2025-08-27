Neue Wohnmobile von Mooveo mit ungewöhnlichen Grundrissen: Élysée Line (2025)

Schwarzes Fahrerhaus außen, edles Wohnambiente innen – Mooveo bringt zur Saison 2026 mit der Élysée Line eine neue Wohnmobilserie an den Start. Die Voll- und Teilintegrierten kombinieren gekonnt Design und Ausstattung.

Klare Linien, hohe Räume Mit der neuen Élysée Line stellt Mooveo teil- und vollintegrierte Wohnmobile vor, die sich durch eine markante Formsprache und durchdachte Innenarchitektur auszeichnen. Im Interieur dominieren Grau-, Creme- und Naturholztöne – ein Look, der stark an aktuelle Trends aus dem Automobildesign erinnert. Holzlamellen, fließende Übergänge und rund zwei Meter Innenraumhöhe schaffen eine offene Raumwirkung, die von großen Fensterflächen zusätzlich unterstrichen wird.

Individuelle Stoffwelten Mooveo legt Wert auf Individualität: Kaufinteressierte können zwischen verschiedenen exklusiven Stoffdesigns wählen, um ihren Grundriss und Stilvorlieben anzupassen. Damit spricht die Élysée Line vor allem Campende an, die neben Funktionalität Wert auf eine stilvolle Atmosphäre legen.

TEI-72EBF als Highlight

Mooveo Der TEI-72EBF ist ein klassischer Grundriss mit Einzelbetten im Heck und Längsbänken vorn.

Spitzenmodell der neuen Reihe ist der Teilintegrierte TEI-72EBF auf Fiat-Basis. Das Fahrzeug gilt als besonders geräumig und kommt serienmäßig mit einer umfassenden "All-in-One"-Autark-Ausstattung. Dazu zählen unter anderem das Fiat 8-Gang-Automatikgetriebe sowie Komfort-Features, die bei anderen Herstellern oft Aufpreis kosten. Der Einstiegspreis liegt bei 79.400 Euro. Wer zusätzliche Chassis-Optionen wünscht, kann zur "All-in-One-Plus"-Variante greifen.

Weitere TI-Grundrisse TEI-72EBF: Einzelbetten im Heck, getrennter Dusch- und Toilettenbereich und Längssitzbank vorn.

Einzelbetten im Heck, getrennter Dusch- und Toilettenbereich und Längssitzbank vorn. TEI-62DH: Großer Kleiderschrank und Kühlschrank im Heck, Küche, Bad und große Längsbank-Sitzgruppe von mit Hubbett darüber.

Großer Kleiderschrank und Kühlschrank im Heck, Küche, Bad und große Längsbank-Sitzgruppe von mit Hubbett darüber. TEI-70DH: Kleiderschrank im Heck, großes Raumbad schließt daran an, dann folgt die Küche und vorne Längsbank-Sitzgruppe und Hubbett.

Kleiderschrank im Heck, großes Raumbad schließt daran an, dann folgt die Küche und vorne Längsbank-Sitzgruppe und Hubbett. TEI-70SH: Stockbetten im Heck, Kühlschrank, Schrank, Bad und Küche folgen, vorn die Sitzgruppe mit darüberliegendem Hubbett.

Stockbetten im Heck, Kühlschrank, Schrank, Bad und Küche folgen, vorn die Sitzgruppe mit darüberliegendem Hubbett. TEI-74EB: Einzelbetten im Heck, getrennter Dusch- und Toilettenbereich, Küche und Sitzgruppe vorn.

Einzelbetten im Heck, getrennter Dusch- und Toilettenbereich, Küche und Sitzgruppe vorn. TEI-740QBF: Queensbett im Heck, Raumbad davor, Küche, Längsbank-Sitzgruppe vorn.

Alternative auf Ford-Basis Neben den Fiat-Modellen wächst das Portfolio auf Ford-Basis. Mit nur 2,20 Metern Breite sind sie besonders agil und dank 165-PS-Dieselmotor inklusive Automatikgetriebe kräftig motorisiert. Besonders erwähnenswert: Der F 63DB mit 6,30 Metern Länge, der ein Doppelbett mit Heckgarage kombiniert. Der größere F 70EB bringt zusätzlich zwei Einzelbetten und überraschend viel Raumgefühl mit.