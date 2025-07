Caravan Salon Hallenplan 2025: Schnell Wohnmobil- und Wohnwagen-Marken find

Egal, ob Reisemobil, Campingbus oder Caravan – auf der weltweit größten Messe für mobiles Reisen, dem Caravan Salon Düsseldorf, in der mittlerweile 64. Ausgabe, ist für jeden Geschmack etwas dabei. Über 700 Aussteller informieren zehn Tage lang in 15 Hallen sowie im Freigelände über ihre Produkte. Da die Halle 9 modernisiert werden soll und dieses Jahr nicht belegt ist, ergeben sich im Hallenplan einige Änderungen .

Vor dem eigentlichen Messestart findet am 29. August der Preview Day statt, der sich nicht nur an Fachbesucher und Branchenteilnehmer richtet, sondern auch an alle Interessierten, die sich in aller Ruhe mit dem Messeangebot vertraut machen wollen. Aufgrund der limitierten Ticketzahl sind die Hallen an diesem Tag nicht ganz so voll.