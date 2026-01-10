Raumwunder mit Stil: T-Wohnmobile mit Bad im Heck

Die Wahl des richtigen Grundrisses ist entscheidend, wenn es um den Komfort und die Funktionalität eines Reisemobils geht. Besonders Modelle mit Heckbad erfreuen sich wachsender Beliebtheit, da sie ein großzügiges Raumgefühl und viel Flexibilität bieten.

In diesem Artikel konzentrieren wir uns auf teilintegrierte Wohnmobile mit einem Heckbad, die eine perfekte Balance aus Komfort und Flexibilität bieten. Wir werfen einen Blick auf die verschiedenen Grundrisse und zeigen, welche Modelle in dieser Kategorie besonders empfehlenswert sind.

Doch "Heckbad" ist nicht gleich "Heckbad". Es gibt verschiedene Varianten mit unterschiedlichen Vor- und Nachteilen, die es zu berücksichtigen gilt. In diesem Artikel werfen wir einen Blick auf die wichtigsten Modelle, ihre Grundrisse und welche Variante am besten zu Ihren Bedürfnissen passt.

1. Varianten des Heckbads: Welche passt zu Ihnen? Heckbad-Modelle sind grundsätzlich dadurch gekennzeichnet, dass der sanitäre Bereich an das Fahrzeugende verlagert wurde. Dennoch unterscheiden sich die Grundrisse je nach Raumaufteilung und Nutzungsmöglichkeiten. Es lassen sich drei Hauptvarianten unterscheiden:

Variante 1: Seitliches Heckbad

Bei dieser Variante ist das Bad seitlich im Heck des Fahrzeugs integriert, ähnlich wie bei Grundrissen mit französischem Bett. Der verbleibende Raum wird meist von Küche oder Stauraum genutzt. Diese Modelle bieten ein gutes Maß an Funktionalität, sind jedoch in der Regel weniger geräumig.

Variante 2: Breites Heckbad mit vorgelagertem Schrank

Diese sehr verbreitete Variante bietet ein Bad, das sich über die gesamte Fahrzeugbreite erstreckt. Vor dem Bad befindet sich ein halbhoher, raumfüllender Schrank. Das Besondere daran ist, dass dieser Raum nicht nur als Bad, sondern auch als Ankleide genutzt werden kann. Zudem bleibt unter dem Schrank Platz für eine Heckgarage. Diese Grundriss-Variante ist besonders beliebt, da sie viel Komfort bei gleichzeitigem Stauraumangebot bietet.

Variante 3: Großes Bad ohne Stauraum

In dieser Variante dient der gesamte hintere Bereich des Fahrzeugs ausschließlich dem Bad. Das Bad ist besonders großzügig und bietet ein sehr komfortables Raumgefühl, allerdings geht dies auf Kosten eines Stauraums oder einer Heckgarage.

2. Modelle im Detail: Beliebte Teilintegrierte mit Heckbad

Hier stellen wir einige der bekanntesten Modelle mit Heckbad vor und zeigen, für welche Bedürfnisse sie sich besonders eignen.

Ahorn Camp T 640

Das Ahorn Camp T 640 besticht mit einem cleveren Grundriss und einer kompakten Größe von 6,49 Metern.

Das elektrische Hubbett über der Dinette sorgt für einen offenen Wohnbereich und komfortable Schlafmöglichkeiten für bis zu vier Personen. Das Raumbad im Heck über die gesamte Fahrzeugbreite bietet viel Platz, und eine beheizte Heckgarage sorgt für ausreichend Stauraum.

Preis: ab 59.500 Euro Challenger 240

Der Challenger 240 zeichnet sich durch ein einzigartiges Konzept aus: Neben der klassischen Eingangstür gibt es eine zusätzliche Tür am Heck, die Zugang zur Garage und zum Stauraum bietet.

Hersteller Im Challenger 240 bringt das Heckbad einen offenen Wohnraum. Gegenüber dem Kombibad auf der Beifahrerseite liegt die Küche.



Im hinteren Bereich befindet sich ein Bad mit einer schwenkbaren Trennwand, die entweder den Waschbereich von der Toilette trennt oder eine großzügige Dusche freigibt.

Preis: ab 62.690 Euro Forster T 699 LF

Der Forster T 699 LF bietet einen großzügigen Wohnbereich mit einer elektrischen Hubbett-Lösung und einer offenen Sitzgruppe.

Hersteller Forsters teilintegrierter T 699 LF basiert auf dem Fiat Ducato. Die kostengünstigere Coupé-Variante des Herstellers nutzt den Transit als Basis.



Im Heck befindet sich ein besonders geräumiges Raumbad. Diese Grundrissgestaltung ist ideal für Reisende, die Wert auf Raumgefühl und Flexibilität legen.

Preis: ab 53.850 Euro Hobby Maxia T

Der Hobby Maxia T ist ein Premium-Modell im skandinavischen Hygge-Stil.

Andreas Becker Im T 740 WF hat Hobby vor dem Heckbad ein französisches Bett mit einseitigem Seiteneinstieg untergebracht. Dahinter das Bad platziert.



Das teilintegrierte Wohnmobil bietet eine großzügige Wohnfläche mit einer breiten Nasszelle im Heck, die über die gesamte Fahrzeugbreite reicht. Es richtet sich an Paare und Familien, die viel Platz und Komfort suchen.

Preis: ab 84.780 Euro

Itineo PC 640 Das Itineo PC 640 überzeugt durch ein offenes Raumkonzept, das besonders auf Großzügigkeit ausgelegt ist.

Kohstall

Im hinteren Teil des Itineo befindet sich das Raumbad mit Fenster. Links zu sehen ist die Toilette samt Waschtisch, rechts ist die Dusche untergebracht.



Das Hubbett als Hauptschlafplatz sorgt für viel Bewegungsfreiheit. Das Raumbad im Heck bietet eine separate Dusche und ausreichend Stauraum für längere Reisen.

Preis: ab 46.400 Euro 3. Wichtige Kriterien bei der Wahl eines Heckbad-Modells

Neben der Grundrissgestaltung gibt es weitere Faktoren, die bei der Wahl eines Reisemobils mit Heckbad berücksichtigt werden sollten:

Schlafmöglichkeiten

Viele Modelle mit Heckbad bieten Schlafmöglichkeiten im Hubbett, das tagsüber für einen offenen Wohnbereich sorgt. Feste Betten sind hingegen eher selten und finden sich vor allem bei Fahrzeugen, bei denen man zwischen zwei Einzelbetten hindurch ins Heckbad gelangt.

Zuladung und Gewicht

Die Mehrheit der Heckbad-Modelle bleibt unter der 3,5-Tonnen-Grenze, was sie mit dem Führerschein der Klasse B fahrbar macht. Allerdings gibt es auch Modelle, die eine deutlich höhere Zuladung und damit mehr Stauraum bieten, besonders bei den größeren Integrierten oder Premium-Modellen.

Basisfahrzeug

Die meisten Modelle basieren auf Fahrzeugen des Stellantis-Konzerns (Fiat Ducato, Citroën Jumper, Peugeot Boxer), aber auch Ford Transit und Mercedes Sprinter sind häufig als Basis zu finden. Je nach Wunsch kann die Auswahl des Basisfahrzeugs die Eigenschaften des Reisemobils maßgeblich beeinflussen.

Marktübersicht TI-Modelle mit Heckbad (2026) Variante 1 - Seitliches Heckbad Benimar T 481 : Preis 64.890 Euro

: Preis 64.890 Euro Roller Team Zefiro 282 TL: Preis 76.990 Euro / 80.990 Euro Vairante 2 - Heckgarage und Schrank Ahorn Camp T 640 : Preis 59.500 Euro

: Preis 59.500 Euro Ahorn Camp T 680 : Preis 61.500 Euro

: Preis 61.500 Euro Benimar T 483 : Preis 66.690 Euro

: Preis 66.690 Euro Benimar T 488 : Preis 67.790 Euro

: Preis 67.790 Euro Challenger 240 : Preis 68.490 Euro

: Preis 68.490 Euro Challenger 250 : Preis 67.490 Euro

: Preis 67.490 Euro Challenger 260 : Preis 68.490 Euro

: Preis 68.490 Euro Challenger 270 : Preis 68.490 Euro

: Preis 68.490 Euro Fleurette Magister 67 LO : Preis 81.490 Euro

: Preis 81.490 Euro Forster T 699 LF : Preis 62.900 Euro

: Preis 62.900 Euro Forster T 639 LF Coupé : Preis 56.900 Euro

: Preis 56.900 Euro Giottiline Siena 350 : Preis 61.000 Euro

: Preis 61.000 Euro Hobby Maxia T 740 WE : Preis 89.315 Euro

: Preis 89.315 Euro Hobby Maxia T 740 WF : Preis 89.985 Euro

: Preis 89.985 Euro Itineo PC640 : Preis 62.700 Euro

: Preis 62.700 Euro Mobilvetta Kea Kompakt 55 : Preis 81.290 Euro

: Preis 81.290 Euro Mooveo TEI 62 DH : Preis 74.324 Euro

: Preis 74.324 Euro Mooveo TEI 70 DH : Preis 75.313 Euro

: Preis 75.313 Euro Mooveo TEI F63 DB (H) : Preis 72.302 Euro

: Preis 72.302 Euro Mooveo TEI F65 DH : Preis 74.324 Euro

: Preis 74.324 Euro Notin Progress Vera : Preis 92.300 Euro

: Preis 92.300 Euro Pilote Atlas 650 D : Preis 73.500 Euro

: Preis 73.500 Euro Pilote Pacific P620D : Preis 73.500 Euro

: Preis 73.500 Euro Pilote Pacific P690D : Preis 74.500 Euro

: Preis 74.500 Euro Rapido 606F : Preis 76.000 Euro

: Preis 76.000 Euro Rimor Kilig 67 Plus : Preis 55.520 Euro

: Preis 55.520 Euro Rimor Sarus 67 Plus : Preis 61.215 Euro

: Preis 61.215 Euro Roller Team Kronos 234 TL : Preis 65.990 Euro

: Preis 65.990 Euro Roller Team Kronos Fit 230 TL: Preis 64.430 Euro Variante 3 - großes Bad ohne Stauraum Challenger X150: Preis: 73.990 Euro

Preis: 73.990 Euro Kabe Royal x810 LT: Preis: 155.275 Euro

Preis: 155.275 Euro Kabe Royal x910 LT: Preis: 182.045 Euro

Preis: 182.045 Euro Kabe Novum x750 T: Preis: 124.925 Euro

Preis: 124.925 Euro Kabe Classic 740 T: Preis: 119.330 Euro

4. Welches Modell passt zu Ihnen?

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Reisemobile mit Heckbad vor allem durch ihr großzügiges Raumgefühl und die Flexibilität bestechen. Wer viel Wert auf Stauraum und eine offene Wohnatmosphäre legt, für den ist ein Modell mit breitem Heckbad und vorgelagertem Schrank eine ideale Wahl. Für Reisende, die besonders viel Wert auf ein großzügiges Bad legen, könnte die Variante ohne Stauraum im Heck die richtige sein. Die Modellpalette reicht von erschwinglichen Optionen um die 60.000 Euro bis hin zu luxuriösen Fahrzeugen im sechsstelligen Bereich, sodass für jedes Budget etwas dabei ist.