Marecamper 4x4 Sprinter: Vanlife im edlen Allrad-Campingbus mit Energiespeicher und Bad

Marecamper wagt den Sprung auf den Sprinter und baut, auch das ist für die Marke neu, gleich noch ein Bad ein. Sonst ist in dem sieben Meter langen Allrad-Campingbus aber die typische Identität der Marke zu erkennen: kein Technik-Wirrwarr und kein Bling-Bling. Stattdessen gibt es einen robusten Möbelbau mit viel Echtholz, eine gasfreie Ausstattung und üppige Energiespeicher, zumindest in der Ausstattungsvariante auf der CMT. Alles in allem erwarten die Campenden außen und innen viel Style und viel Unabhängigkeit von Gas und Netzstrom.

Bisher setzte Marecamper auf Kastenwagen von Fiat, MAN oder den VW Transporter. In Zukunft möchte der Vertrieb die Modelle der Marke Vikivan ins Marecamper-Portfolio übertragen, wozu auch Sprinter-Campingbusse gehören. Die fahren allerdings mit der etwas kompakteren Version von Mercedes vor, während der Marecamper Ausbau kompromisslos auf Sprinter 419 CDI mit 190 PS, Allradantrieb und ordentlicher Anhängelast setzt. Die Bodenfreiheit reicht auch für unbefestigte Wege. Serienmäßig rollen Grabber-Ganzjahresreifen auf robusten Felgen. Am Heck sitzt eine Anhängerkupplung für 2,8 Tonnen – bereit für Boot, Hänger oder Motorradtrailer.

Energieversorgung schafft Unabhängigkeit Im Werk setzen die Ausbauer auf Klarheit. Ein kleiner Ecoflow-Solarspeicher bildet das Herz des Stromsystems. Er lädt per 190-Watt-Solarmodul, per Landstrom oder während der Fahrt. Ein Vorteil des 5 kVA Ecoflow-Power-Kits ist, dass es eine eigene Elektronik hat und somit keine Bordelektronik eingebaut werden muss. Aus diesem System kommt die Energie für das dimmbare LED‑Beleuchtungskonzept mit mehreren Lichtzonen. Zusätzlich sind auch Oberschränke und Stauraum optional mit eigener Beleuchtung ausgerüstet. Für Wärme sorgt eine fest eingebaute Hybrid-Standheizung. Die 100-Liter-Tanks für Frisch- und Abwasser sind beheizt und damit frostsicher. In der Küche gibt es ein Induktionskochfeld. Auf eine Gasanlage verzichtet Marecamper komplett. So bleiben die Campenden autark und zugleich wartungsarm. Wer freistehen will, kann es einfach tun.

Stylischer Möbelbau Im Innenraum wirkt der Marecamper aufgeräumt. Die Möbel bauen die Schreiner in ruhigem Farbton, mit Holzflächen und klaren Linien. Auf modulare Spielereien verzichten sie. Wand- und Deckenflächen sind mit robustem, schallabsorbierendem Stoff ausgekleidet – das sorgt für eine wohnliche Akustik und unterstreicht den handwerklichen Charakter des Ausbaus.

Andreas Becker Stylisher Innenraum mit Bett, Sitzgruppe und Küche hinten im Fahrzeug.

Grundsätzlich gibt es den typischen Marecamper Grundriss. Hinten ein breites Doppelbett, das erst nachts voll aufgeklappt wird. Denn das Fußende legt sich über die Sitzgruppe: Zwei gegenüberliegende Bänke mit Rückenpolstern bilden den Wohnbereich. Ein Tisch schiebt sich dazwischen. Auf der Beifahrerseite ist die Sitzbank etwas länger. Gegenüber befindet sich auf der Fahrerseite die kompakte Küche mit Waschbecken und Induktionskochfeld.

Das Bad bringt Komfort, verknappt aber den Platz

Andreas Becker Durch das Bad verengt sich der Wohnraum merklich.

Ungewöhnlich für Marecamper wird es zwischen Küche und Fahrersitz. Dort befindet sich das Bad. Mit positiven wie negativen Auswirkungen für den Komfort. Unterwegs duschen zu können, ist ein Gewinn. Das Bad verknappt aber den Platz für Küchenblock und Sitzgruppe, sodass es an dem kleinen Klapptisch vor dem Bett schon sehr eng wird. Es wird selbst für die maximal zwei Personen eng, für die der Sprinterausbau von Marecamper maximal gemacht ist. Wobei sich die Frage stellt, ob Campende mit diesem Fahrzeug überhaupt in Zeiten unterwegs sind, in denen sie viel im Innenraum sitzen. Es ist gemacht für das schöne Vanlife im Frühling, Sommer oder Herbst.

Das Bad selbst verzichtet auf eine kompakte Nasszelle. Stattdessen bauen die Techniker eine vollwertige Duschkabine mit Stehhöhe ein. Der Duschkopf hängt an der Wand, ein Fenster sorgt für Belüftung. Alles bleibt hell, trocken, sauber. Das WC ist mobil oder als feste Trenntoilette erhältlich – je nach Kundenwunsch.

Aufs Dach schraubt Marecamper beim Messemodell eine Klimaanlage und ein Maxxfan-Dachfenster mit eigener Belüftungsanlage. Mit diesen Austattungselementen kostet der Marecamper auf dem Mercedes Sprinter dann 219.000 Euro.

Technische Daten Marecamper Sprinter 4 × 4 Basisfahrzeug: Mercedes-Benz Sprinter 419 CDI 4x4

Mercedes-Benz Sprinter 419 CDI 4x4 Max. zulässiges Gesamtgewicht: 4.100 kg

4.100 kg Außenmaße: ca. 6,95 × 2,02 × 2,95 m

ca. 6,95 × 2,02 × 2,95 m Preis: 219.000 €