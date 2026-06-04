Einstieg in die Luxusklasse: 12 vollintegrierte Wohnmobile knapp über 100.000 Euro

Integrierte Wohnmobile gelten als Königsklasse. Das liegt vor allem am stattlichen Auftritt mit großer Frontscheibe und der individuellen Gestaltung aus einem Guss. Anders als bei Teilintegrierten und Alkovenmobilen übernehmen Integrierte das Original-Fahrerhaus des Basisfahrzeugs nicht. Der Wohnmobilhersteller gestaltet selbst eine markentypische Front und ein eigenes Fahrerhaus, das nahtlos in den Aufbau übergeht.

Das ist aufwendig und teuer, bringt aber nicht nur optisch Vorteile. Der Innenraum ist großzügiger, und die Entwickler können ein durchgängiges Wohnraumdesign verwirklichen. Außerdem ermöglicht diese Konstruktionsweise eine bessere Isolierung des Fahrerhauses. Wärmebrücken werden reduziert. Da diese Bauart in Entwicklung und Produktion höhere Kosten verursacht, beginnt die Oberklasse auch erst im sechsstelligen Bereich. Der Kauftipp widmet sich diesen hochwertigen Integrierten mit einem Grundpreis ab 100.000 Euro und maximal 7,5 Meter Länge – zwölf Modelle werden hier vorgestellt.

Gewicht und Zuladung als Herausforderung Beim Basisfahrzeug ist die Sache ziemlich klar: Alle Modelle bauen entweder auf dem Fiat Ducato oder dem Mercedes Sprinter auf. Carthago und die Tochtermarke Malibu bieten bei einigen ihrer Modelle dem Käufer sogar die Wahl zwischen beiden Fahrgestellen. Ein zentrales Thema dieser Fahrzeugklasse ist das zulässige Gesamtgewicht. Acht der zwölf Modelle werden serienmäßig als 3,5-Tonner angeboten. Zu empfehlen ist das aber nur, wenn man sich auf zwei Besatzungsmitglieder beschränkt und auch bei Extras und Gepäck nicht über die Strenge schlägt.

Das Problem: Vollintegrierte bringen allein durch die Frontkonstruktion mit viel Glas und meist auch einer gehobenen Ausstattung generell ein hohes Grundgewicht mit. Als 3,5-Tonner bleibt dann oft nur wenig Zuladung übrig. Das leichteste Modell dieser Auswahl ist der Niesmann + Bischoff iSmove 6.9 E mit 3.054 Kilogramm Leergewicht. Sechs weitere Modelle bleiben immerhin noch unter 3.200 Kilo. In vielen Fällen ist jedoch eine Auflastung ratsam, um die Fahrzeuge praxisgerecht nutzen zu können. Vier Modelle gehen hier keine Kompromisse ein und setzen generell auf Chassisvarianten mit 4.400 oder 4.500 Kilo Maximalgewicht.

Gemeinsamkeiten der Fahrzeugklasse Typisch für Integrierte ist oftmals auch das serienmäßige Hubbett an der Fahrerhausdecke. Damit sind die meisten Modelle prinzipiell Vier-Personen-tauglich. Manche Paare nutzen diese Konstellation aber auch gerne, um – etwa aus akustischen Gründen – in getrennten Schlafzimmern nächtigen zu können.

Ein weiteres verbindendes Merkmal ist häufig der Aufbau mit Doppelboden. Er dient bei den meisten Modellen nicht nur der Isolierung und der frostgeschützten Unterbringung von Tanks und Installationen, sondern auch als zusätzlicher Stauraum. Häufig kommt dabei ein Alko-Tiefrahmen-Chassis zum Einsatz, das die Voraussetzungen für große Stauräume, einen niedrigen Schwerpunkt und die Doppelboden-Konstruktion schafft. Wintercamper achten zudem auf den Heizungstyp: Einige der Modelle bringen schon serienmäßig eine Alde-Warmwasserheizung mit.

Das sind die beliebtesten Integrierten der promobil-Community:

Übersicht: 12 Integrierte ab 100.000 Euro und bis 7,5 m Adria Mobil Sonic Supreme 700 DL

Frank Eppler

Grundpreis: 116.390 Euro

116.390 Euro Basis: Fiat Ducato, Werks-Flachrahmen, Radstand 4.035 mm, 132 kW/180 PS

Fiat Ducato, Werks-Flachrahmen, Radstand 4.035 mm, 132 kW/180 PS L/B/H: 7.490/2.320/2.970 mm

7.490/2.320/2.970 mm Gewichte: Masse fahrbereit 3.505 kg, zul. Gesamtgewicht 4.400 kg

Masse fahrbereit 3.505 kg, zul. Gesamtgewicht 4.400 kg Bettenmaße: Einzelbetten: 2 x 2.000 x 800 mm, Hubbett: 1.900 x 1.500 mm

Einzelbetten: 2 x 2.000 x 800 mm, Hubbett: 1.900 x 1.500 mm Sitz-/Schlafplätze: 4/4–5

4/4–5 Bordtechnik: Absorberkühlschrank 140 L, Warmwasserheizung Alde Compact 3030, Frisch-/Abwassertank 115/85 L, Bordbatterie AGM, 100 Ah. Die Integrierten-Baureihe Sonic gibt es teils als Basisvariante und teils als teurere Supreme-Version. Basis ist immer ein Fiat Ducato (180 PS und 4,4 t zulässige Gesamtmasse). Zum Gesamtportfolio gehören sechs Modelle mit Einzelbetten oder Queensbett bzw. mit Längsbänken oder Halbdinette vorn. Preislich starten alle Modelle über 100.000 Euro. Zur Serie gehören u. a. ein Funktionsdoppelboden und eine Panorama-Dachhaube. Beim Supreme kommen u. a. noch Warmwasserheizung, Lederlenkrad, Alufelgen, Faltverdunkelung, Ladebooster, Gasfilter und Backofen hinzu.

180-PS-Motor, lange Einzelbetten, großes Außenstaufach für die Stromversorgung etc., Zentralverriegelung für Aufbautür, Einhandbedienung der Garagentüren, Warmwasserheizung inkl. Fußbodentemperierung, Kurbelstützen hinten, Ladebooster, Außenduschenanschluss.

Keine Gasflaschen-Wechselanlage, Sicht durch breite A-Säule beschränkt, offene TV-Fläche, Radkasten schränkt Duschtasse ein, kein Badfenster.

Carthago C2-Tourer 147 RB-LE K

Ingolf Pompe Wie alle Integrierten von Carthago des Modelljahrs 2025 trägt auch der C2-Line ein markantes "C"-Branding im Kühlergrill.



Grundpreis: 125.750 Euro

125.750 Euro Basis: Mercedes Sprinter, Alko-Tiefrahmen, Radstand 4.135 mm, ab 110 kW/150 PS

Mercedes Sprinter, Alko-Tiefrahmen, Radstand 4.135 mm, ab 110 kW/150 PS L/B/H: 7.305/2.270/2.950 mm

7.305/2.270/2.950 mm Gewichte.: Masse fahrbereit 3.167 kg, zul. Gesamtgewicht 3.500 kg

Masse fahrbereit 3.167 kg, zul. Gesamtgewicht 3.500 kg Betten: Einzelbetten: 2 x 1.900/2.000 x 850 mm, Hubbett: 1.900 x 1.600 mm, Sitzgruppe: 1.940 x 550–850 mm

Einzelbetten: 2 x 1.900/2.000 x 850 mm, Hubbett: 1.900 x 1.600 mm, Sitzgruppe: 1.940 x 550–850 mm Sitz-/Schlafpl.: 4/4–5

4/4–5 Technik: Absorberkühlschrank 133 L, Gas-Gebläseheizung Truma Combi 6, Frisch-/Abwasserta. 150/140 L, Bordbatt. Gel, 80 Ah. Die C2-Tourer verfügen über einen holzfreien Aufbau mit Alu-Wänden und beheiztem Doppelboden. Als Basis dienen Fiat Ducato oder Mercedes Sprinter: Die Modelle 141/143/145 sind je nach Variante mit Fiat oder Mercedes erhältlich, die Grundrisse 147 und 148 gibt es nur auf Sprinter. "LE" steht für Längseinzelbetten, "QB" bezeichnet ein Queensbett, "KB" bzw. "RB" stehen für "Kombi"- oder "Raumbad". Unterschiede gibt es zudem beim Gesamtgewicht. Die Variante "Lightweight" liegt bei 3,5 t, "Comfort" bei 4,2 t. Der 147 RB-LE "K" als Comfort 4.2 t kostet 129.700 Euro.

Etwas schmalerer Aufbau (2,27 m), schwellenloser Gasflaschenkasten, Außenstaufach, Doppelboden mit Innen- und Außenfächern, Elektrik leicht zugänglich, breite Aufbautür, Arbeitsfläche in Küche ausreichend, beidseitig öffenbarer Kühlschrank, umlaufende Hängeschränke im Schlafzimmer.

Offene TV-Fläche am Eingang, als 3,5-Tonner kaum Zuladung, kein Badfenster, Radkasten schränkt Duschtasse ein, schwache Bordbatterie.

Dethleffs Alpa I 6820-2

Andreas Becker Alpa I: An der U-förmigen Hecksitzgruppe haben fünf bis sechs Personen Platz. Zwischen Sitzgruppe und Küche gibt’s eine kleine Theke (rechts vorn). Geschlafen wird in Einzelhubbetten in der Front.



Grundpreis: 145.299 Euro

145.299 Euro Basis: Fiat Ducato, Alko-Tiefrahmen, Radstand 4.250 mm, 132 kW/180 PS

Fiat Ducato, Alko-Tiefrahmen, Radstand 4.250 mm, 132 kW/180 PS L/B/H: 7.450/2.320/3.040 mm

7.450/2.320/3.040 mm Gewichte: Masse fahrbereit 3.602 kg, zul. Gesamtgewicht 4.500 kg

Masse fahrbereit 3.602 kg, zul. Gesamtgewicht 4.500 kg Bettenmaße: Hecksitzgruppe: 2.100 x 1.700–1.800 mm, Hubbett: 2 x 2.000 x 750 mm

Hecksitzgruppe: 2.100 x 1.700–1.800 mm, Hubbett: 2 x 2.000 x 750 mm Sitz-/Schlafplätze: 2–4/ 2–4

2–4/ 2–4 Bordtechnik: Absorberkühlschrank 136 L, Warmwasserheizung Alde Compact 3030, Frisch-/Abwassertank 130/120 L, Bordbatterie AGM, 95 Ah. Die Alpa-Modelle sind auf Reisen zu zweit ausgelegt. So herrschen in den Fahrzeugen großzügige Platzverhältnisse mit einer großen Rundsitzgruppe im Heck. Vorn ist das Hubbett als Längseinzelbetten ausgeführt. Der beheizte Doppelboden mit frostgeschützten Wassertanks und die serienmäßige Warmwasserheizung machen die Integrierten zudem rundum wintertauglich. Es gibt zwei Grundrisse: I 6820-2 (7,45 m) und I 7820-2 (8,55 m). Der längere ist als Dreiachser ausgelegt. Das Gewicht liegt bei 4,5 Tonnen, was reichlich Zuladung für Extras und Gepäck zulässt.

Große Liegefläche hinten, lange Hubeinzelbetten, Rundsitzgruppe im Heck, Kühlschrank beidseitig zu öffnen, riesige Küchenarbeitsfläche, elektr. Schubladenverriegelung, Doppelboden, Badfenster, Warmwasserheizung, uneingeschränkte Dusche, zwei Kleiderschränke, holzfreier Aufbau, Rahmenfenster, hohe Zuladung, großes Heckfenster.

Niedrige Heckgarage wegen Rundsitzgruppe. Zum Bau der Einzelbetten kleiner Umbau nötig.

Eura Mobil Integra-Line GT 726 EF

Grundpreis: 133.390 Euro

133.390 Euro Basis: Mercedes Sprinter, Alko-Tiefrahmen, Radstand 4.107 mm, ab 110 kW/150 PS

Mercedes Sprinter, Alko-Tiefrahmen, Radstand 4.107 mm, ab 110 kW/150 PS L/B/H: 7.471/2.322/3.065 mm

7.471/2.322/3.065 mm Gewichte: Masse fahrbereit 3.561 kg, zul. Gesamtgewicht 4.500 kg

Masse fahrbereit 3.561 kg, zul. Gesamtgewicht 4.500 kg Betten: Einzelbetten: 2 x 1.960 x 840 mm, Hubbett: 1.930 x 1.500 mm, Sitzgruppe: 2.000 x 865 mm

Einzelbetten: 2 x 1.960 x 840 mm, Hubbett: 1.930 x 1.500 mm, Sitzgruppe: 2.000 x 865 mm Sitz-/Schlafpl.: 3–4/4–5

3–4/4–5 Bordtechnik: Absorberkühlschrank 137 L, Warmwasser heizung Alde Compact 3030, Frisch-/ Abwassertank 150/100 L, Bord batterie LFP, 150 Ah. Anders als der Integra Line auf Fiat Ducato basiert die Baureihe Integra Line GT auf Sprinter. Deren zwei Grundrisse stehen auf einem Alko-Tiefrahmenfahrgestell und haben ein zulässiges Gesamtgewicht von 4.500 Kilo. Im Heck unterscheiden sie sich durch Einzelbetten (EF) oder Queensbett (QF). Typisch sind der Doppelboden mit großen Staufächern, die isolierten und beheizten Tanks, die Warmwasserheizung sowie der holzfreie, rundum versiegelte GfK-Aufbau. Beide Modelle bieten vier feste Schlafplätze. Im Wohnzimmer lässt sich noch ein Notbett aufbauen

Hohe Zuladungsreserven dank 4,5 t zGG Serie, Warmwasserheizung Standard, leistungsstarke LFP-Bordbatterie, Stehhöhe 2,05 m, komfortable Fahrerhaussitze, zehn Jahre Dichtheitsgarantie, winterfeste Technik dank Doppelboden, wagenbreites Durchladefach mit Skiwanne, viele USB-Anschlüsse.

Wenig Arbeitsfläche auf dem Küchenblock, keine Garderobenhaken im Wohnbereich, langer Hecküberhang, großer Wendekreis.

Frankia Neo MI 7 BD Black Line

Ingolf Pompe Aktuell gibt es die NEOs von Frankia nur in der Edition Black Line

Grundpreis: 119.490 Euro

119.490 Euro Basis: Mercedes Sprinter, Alko-Tiefrahmen, Radstand 3.800 mm, ab 110 kW/150 PS

Mercedes Sprinter, Alko-Tiefrahmen, Radstand 3.800 mm, ab 110 kW/150 PS L/B/H: 6.880/2.240/2.960 mm

6.880/2.240/2.960 mm Gewichte: Masse fahrbereit 3.112 kg, zul. Gesamtgewicht 4.500 kg

Masse fahrbereit 3.112 kg, zul. Gesamtgewicht 4.500 kg Bettenmaße: Doppelquerbett: 2.030 x 1.400 mm, Hubbett: 1.920 x 1.400 mm

Doppelquerbett: 2.030 x 1.400 mm, Hubbett: 1.920 x 1.400 mm Sitz-/Schlafplätze: 2–4/2–5

2–4/2–5 Bordtechnik: Kompressorkühlschrank 84 L, Gas-Gebläse heizung Truma Combi 6 E, Frisch-/ Abwassertank 125/100 L, Bord batterie LFP, 105 Ah. Beide Neo-Modelle gibt es aktuell nur als Sonderedition "Black-Line". Sie basieren auf dem Mercedes Sprinter und punkten dank ihres Gesamtgewichts von 4,5 Tonnen mit viel Zuladung. Die Sonderserie beinhaltet ab Werk u. a. Rückfahrkamera, Smart-Load-Paket, Duo-Control mit Eis-Ex, 110-Wp-Solarpanel, LFP-Batterie, Steckdosenpaket sowie exklusives Innen- und Außendesign. Der BD ist dank Querbett im Heck kürzer als der GDK (7,06 m) mit Einzelbetten.

Bis zu fünf Schlafplätze, relativ kurz und nur 2,24 m breit, offene Blickachse, viel Stauraum im Fahrzeug, grifflose Schrankklappen, langes Querbett, solide Arbeitsfläche in der Küche, große Spüle, Garderobenhaken, LFP-Batterie Serie.

Kleiner Kühlschrank, offene Gasherde, kein Lattenrost unter Quer- und Hubbett, keine Zwischenböden in den Hängeschränken, relativ kleines Bad ohne Fenster.

Hymer B-Klasse MC I 680

Hymer Rochefort Nuss ist die etwas dunklere Wohnwelt der neuen B-Klasse Modern Comfort I.



Grundpreis: 143.800 Euro

143.800 Euro Basis: Mercedes Sprinter, SLC-Tief rahmen, Radstand 4.200 mm, ab 110 kW/150 PS

Mercedes Sprinter, SLC-Tief rahmen, Radstand 4.200 mm, ab 110 kW/150 PS L/B/H: 7.390/2.290/2.980 mm

7.390/2.290/2.980 mm Gewichte: Masse fahrbereit 3.353 kg, zul. Gesamtgewicht 3.500 kg

Masse fahrbereit 3.353 kg, zul. Gesamtgewicht 3.500 kg Betten: Einzelbetten: 2 x 1.880/2.000 x 840 mm, Hubbett: 1.940 x 1.450 mm (opt.), Sitzgruppe: 2.000 x 500–1.100 mm

Einzelbetten: 2 x 1.880/2.000 x 840 mm, Hubbett: 1.940 x 1.450 mm (opt.), Sitzgruppe: 2.000 x 500–1.100 mm Sitz-/Schlafpl.: 3–5/4–5

3–5/4–5 Bordtechnik: Kompressorkühlschrank 150 L, Gebläseheizung Truma Combi 6, Frisch-/Abwasserta.180/150 L, Bord batt. LFP, 80 Ah. Die B-Klasse Modern Comfort ist als Integrierter in zwei Längen, jeweils mit Einzelbetten, verfügbar. Der hier gezeigte I 680 ist mit 7,39 Metern 20 Zentimeter länger als der I 600. Bei beiden Fahrzeugen ist die Auflastung auf mehr als 3,5 Tonnen sehr zu empfehlen. Beide basieren auf dem Mercedes Sprinter (ab Werk mit 150 PS) mit Hymer-SLC-Tiefrahmen, der Chassis und Doppelboden miteinander verbindet. Der hochwertige Aufbau setzt auf Alu/PU/Alu-Sandwichwände und -dach sowie einen GfK-Leichtbauboden mit XPS-Isolierung. Der Doppelboden ist beheizt.

SLC-Chassis mit Doppelboden, Rahmenfenster, Durchladefächer, große Wassertanks (180 + 150 L), grifflose Schrankklappen, stoffkaschierte Innenwände, Alu-Außenhaut, viele Garderobenhaken, Herdbedienelemente frontal, hochwertige Dusche, großer Spiegel im Bad.

Kaum Zuladung bei 3,5 Tonnen, kaum Küchenarbeitsfläche, viele Basics kosten extra, keine Ablagen am Hubbett, kein Badfenster, offener TV-Platz.

Laika Ecovip H 4112 DS

Grundpreis: 113.000 Euro

113.000 Euro Basis: Fiat Ducato, Werks Flach rahmen, Radstand 4.035 mm, ab 103 kW/140 PS

Fiat Ducato, Werks Flach rahmen, Radstand 4.035 mm, ab 103 kW/140 PS L/B/H: 7.400/2.250/2.990 mm

7.400/2.250/2.990 mm Gewichte: Masse fahrbereit 3.366 kg, zul. Gesamtgewicht 3.500 kg

Masse fahrbereit 3.366 kg, zul. Gesamtgewicht 3.500 kg Betten: Queensbett: 1.900 x 1.500 mm, Hubbett: 1.900 x 1.450 mm, Sitzgruppe: 1.830 x 8.00 mm (opt.)

Queensbett: 1.900 x 1.500 mm, Hubbett: 1.900 x 1.450 mm, Sitzgruppe: 1.830 x 8.00 mm (opt.) Sitz-/Schlafplätze: 3–4/4–5

3–4/4–5 Bordtechnik: Absorberkühlschrank 153 L, Gas-Gebläse heizung Truma Combi 6, Frisch-/Abwassertank 120/100 L, Bordbatt. k. A. Die sechs Ecovip-H-Modelle basieren auf Fiat Ducato (3,5 t und 140 PS) und punkten mit beheiztem Doppelboden, wintertauglicher Technik, GfK-Dach und -Unterboden sowie Alu-Wänden. Breite und Höhe sind bei allen gleich, Unterschiede liegen in Länge und Grundriss: Der H 2109 ist relativ kompakt (659 cm), H 3109 und 3119 kratzen an der Sieben-Meter-Marke. Bis auf den H 4112 DS mit Queensbett bieten alle Einzelbetten. Spätestens bei den 7,40 Meter langen H 4109, 4109 DS und H 4112 DS drohen Zuladungsprobleme – hier sollte man dringend auflasten.

Etwas schmalerer Aufbau, Alufelgen, elektrische Abwassertank-Entleerung, Rahmenfenster, grifflose Schrankklappen, stoffkaschierte Decke, runder Tisch, Doppelboden, bis zu fünf Schlafplätze, solide Küchenarbeitsfläche, Garderobe mit Spiegel, beidseitig öffenbarer Kühlschrank, Badfenster.

Kaum Zuladung bei 3,5 Tonnen, sehr kleine Spüle, kleine Dusche und kleiner WC-Raum, keine offenen Ablagen im Schlafzimmer.

Malibu I 430 KB-LE

Ingolf Pompe Markantestes optisches Merkmal der Malibu-Reisemobile sind die abgerundeten Dachkanten.



Grundpreis: 113.970 Euro

113.970 Euro Basis: Mercedes Sprinter, Alko-Tiefrahmen, Radstand 3.900 mm, ab 110 kW/150 PS

Mercedes Sprinter, Alko-Tiefrahmen, Radstand 3.900 mm, ab 110 kW/150 PS L/B/H: 6.975/2.270/2.950 mm

6.975/2.270/2.950 mm Gewichte: Masse fahrbereit 3.146 kg, zul. Gesamtgewicht 3.500 kg

Masse fahrbereit 3.146 kg, zul. Gesamtgewicht 3.500 kg Betten: Einzelbetten: 2 x 1.900/2.000 x 850 mm, Hubbett: 1.900 x 1.600 mm, Sitzgruppenbett: 1.940 x 550–985 mm (opt.)

Einzelbetten: 2 x 1.900/2.000 x 850 mm, Hubbett: 1.900 x 1.600 mm, Sitzgruppenbett: 1.940 x 550–985 mm (opt.) Sitz-/Schlafplätze: 4/4–5

4/4–5 Bordtechnik: Absorberkühlschrank 133 L, Gas-Gebläseheiz., Truma Combi 6, Frisch-/Abwasserta. 150/140 L, Bord batt. Gel, 80 Ah. Die Malibu-Integrierten sind als "Lightweight" (3,5 t) oder als "Comfort" (4,2/4,5 t) erhältlich, wahlweise auf Ducato oder Sprinter, jeweils mit Alko-Tiefrahmen. Bis auf den I 480 RB-QB mit Queensbett haben alle Modelle Einzelbetten. Der Aufbau setzt auf einen isolierten Doppelboden mit beheizten Tanks und zusätzlichen Stauräumen, eine beheizte Heckgarage sowie einen holzfreien GfK-Dach- und -Bodenaufbau. Innen bieten die Fahrzeuge eine L-Sitzgruppe, ein Hubbett über dem Fahrerhaus und je nach Grundriss ein Raumbad (RB) oder ein Kombibad (KB).

Etwas schmalerer Aufbau, beheizter Doppelboden, großer Wohnzimmertisch, große Spüle, beidseitig öffenbarer Kühlschrank, reichlich Stauraum im Schlafzimmer, Kleiderschrank unter Betten von oben zugänglich, riesiger Spiegel im Bad, Basisfahrzeugwahl zwischen Ducato und Sprinter.

Wenig Zuladung bei 3,5 Tonnen, sehr kleine Küchenarbeitsfläche, kleines Raumbad ohne Fenster, verhältnismäßig schwache Bordbatterie.

Mobilvetta K-Yacht Tekno Line 86

Grundpreis: 111.390 Euro

111.390 Euro Basis: Fiat Ducato, AlkoTiefrahmen, Radstand 4.035 mm, ab 103 kW/140 PS

Fiat Ducato, AlkoTiefrahmen, Radstand 4.035 mm, ab 103 kW/140 PS L/B/H: 7.500/2.080/2.350 mm

7.500/2.080/2.350 mm Gewichte: Masse fahrbereit 3.140 kg, zul. Gesamtgewicht 3.500 kg

Masse fahrbereit 3.140 kg, zul. Gesamtgewicht 3.500 kg Betten: Einzelbetten: 2 x 2.000/2.130 x 800/810 mm, Hubbett: 1.900 x 1.450 mm, Sitzgruppe: 2.160 x 990 mm (opt.)

Einzelbetten: 2 x 2.000/2.130 x 800/810 mm, Hubbett: 1.900 x 1.450 mm, Sitzgruppe: 2.160 x 990 mm (opt.) Sitz-/Schlafplätze: 4/4–5

4/4–5 Bordtechnik: Kompressorkühlschrank 174 L, Gas-Gebläse heizung Truma Combi 6, Frisch-/Abwassertank 145/135 L, Bordbatt. k. A. Die drei K-Yacht-Tekno-Line-Modelle basieren alle auf dem Fiat Ducato mit Alko-Tiefrahmen. Unterschiede gibt es beim Grundriss und in der Länge: 699 cm (Tekno Line 64) sowie 750 cm (Tekno Line 86 und 90). Neben dem Hubbett, das alle K-Yacht-Integrierten besitzen, bieten der 64 und der 86 Einzelbetten im Heck. Der 90 hat ein großes Queensbett. Der hochwertige Aufbau mit GfK-Außenhaut inklusive hagelgeschütztem Dach wird durch den beheizten Doppelboden ergänzt, der die Wassertanks aufnimmt, für Isolierung sorgt und auch noch etwas Stauraum bietet.

Großer, beleuchteter Spiegel am Eingang, riesige Spüle, Doppelboden, tiefe Küchenschubladen, großer Kühlschrank (174 Liter), designorientierte Inneneinrichtung, 16-Zoll-Alufelgen, Induktionsladeschale für Smartphones, große, uneingeschränkte Duschkabine, beide Einzelbetten zwei Meter und länger.

Offene Gasbrenner in der Küche, kaum Arbeitsfläche, keine Ablagen am Hubbett, kein Badfenster.

Niesmann + Bischoff iSmove 6.9 E

Niesmann+Bischoff Die iSmove-Modelle basieren auf dem Fiat Ducato. Sie sind quasi der Einstieg in die Welt des Edelherstellers.



Grundpreis: 112.850 Euro

112.850 Euro Basis: Fiat Ducato, Alko Tiefrahmen, Radstand 4.100 mm, ab 103 kW/140 PS

Fiat Ducato, Alko Tiefrahmen, Radstand 4.100 mm, ab 103 kW/140 PS L/B/H: 6.995/2.278/2.835 mm

6.995/2.278/2.835 mm Gewichte: Masse fahrbereit 3.054 kg, zul. Gesamtgewicht 3.500 kg

Masse fahrbereit 3.054 kg, zul. Gesamtgewicht 3.500 kg Bettenmaße: Einzelbetten: 2 x 1.975/2.065 x 730/735 mm, Hubbett: 1.870 x 1.300 mm

Einzelbetten: 2 x 1.975/2.065 x 730/735 mm, Hubbett: 1.870 x 1.300 mm Sitz-/Schlafplätze: 2–5/4

2–5/4 Bordtechnik: Absorberkühlschrank 106 L, Gas-Gebläse heizung Truma Combi 6, Frisch-/Abwassertank 200/130 L, Bord batterie LFP, 150 Ah. Die iSmove-Modelle basieren auf dem Fiat Ducato. Der knapp sieben Meter lange 6.9 E ist als Zwei-Personen-Modell auch mit 3,5 Tonnen (optional bis 4,5 t) realistisch nutzbar. Im Heck platziert der Hersteller Einzelbetten, optional haben beide Modelle ein Hubbett. Der 7.3 F ist etwas länger (7,30 m) und mit einem Queensbett ausgestattet. Der Aufbau ist holzfrei in Aluminium/GfK-Sandwich, der Alko-Tiefrahmen ermöglicht einen isolierten, beheizten Doppelboden. Serienmäßig sind u. a. die Wandlerautomatik, die Combi 6 und die 150-Ah-LFP-Batterie.

Im Serientrimm ordentliche Zuladung als 3,5-Tonner, schwellenlose Heckgarage, offene Sichtachse im Innenraum, stoffkaschierte Innenwände, schmaler Aufbau, Garderobe am Eingang, sehr großer Frischwassertank (200 Liter), cleveres Bad mit hoher Dusche, leistungsfähige Lithium-Batterie.

Kleiner Tisch, wenig Arbeitsfläche, zweite Garagenklappe kostet extra, kein Badfenster, Garagenklappe braucht viel Schwenkraum zum Öffnen.

Notin i.Progress Rubi JF

Notin Notins Modellreihe Ruby sieht von außen schlichter aus, als die Integrierten innen sind.

Grundpreis: 126.400 Euro

126.400 Euro Basis: Fiat Ducato, Flachrahmen, Radstand 4.035 mm, ab 103 kW/140 PS

Fiat Ducato, Flachrahmen, Radstand 4.035 mm, ab 103 kW/140 PS L/B/H: 7.190/2.300/2.900 mm

7.190/2.300/2.900 mm Gewichte: Masse fahrbereit 3.120 kg, zul. Gesamtgewicht 3.500 kg

Masse fahrbereit 3.120 kg, zul. Gesamtgewicht 3.500 kg Bettenmaße: Einzelbetten: 2 x 2.000 x 800 mm, Hubbett: 1.900 x 1.400 mm

Einzelbetten: 2 x 2.000 x 800 mm, Hubbett: 1.900 x 1.400 mm Sitz-/Schlafplätze: 4/4

4/4 Bordtechnik: Absorberkühlschrank 160 L, GasGebläse heizung Truma Combi 6, Frisch-/Abwassertank 115/110 L, Bord batterie AGM, 95 Ah. Die I.Progress-Baureihe besteht aus fünf Fiat-Ducato-Integrierten. Die beiden Rubi-Grundrisse (Einzelbetten oder Queensbett) haben ein zulässiges Gesamtgewicht von 3,5 Tonnen und sind mit 7,19 Metern kürzer als die anderen drei Modelle mit 7,49 Metern – dieses Trio darf bis zu 4,4 Tonnen wiegen. Unter den längeren Modellen gibt es ein weiteres Einzelbett-Fahrzeug (Lorca JF) sowie zwei Queensbett-Grundrisse (Calvia CF und Avila BCL). Der französische Hersteller schaut auf eine über hundertjährige Firmengeschichte zurück und prägt im Ausbau einen eigenen, gediegenen Stil.

Luftfederung serienmäßig, großer Kühlschrank (160 Liter), zwei Meter lange Einzelbetten, hochwertige Verarbeitung, große Dusche, viel Stauraum im Innenraum, großes, tiefes Spülbecken, hochwertige, robuste Armaturen, extra Gläserschrank, 1,24 Meter hohe Heckgarage.

Wenig Zuladung bei 3,5 Tonnen, elektr. Trittstufe aufpreispflichtig, keine offenen Ablagen bei den Betten, kein Badfenster, offene Gasbrenner.

Rapido 8066 DF

Grundpreis: 101.400 Euro

101.400 Euro Basis: Fiat Ducato, Alko Tiefrahmen, Radstand 4.300 mm, ab 103 kW/140 PS

Fiat Ducato, Alko Tiefrahmen, Radstand 4.300 mm, ab 103 kW/140 PS L/B/H: 7.490/2.350/2.760 mm

7.490/2.350/2.760 mm Gewichte: Masse fahrbereit 3.140 kg, zul. Gesamtgewicht 3.500 kg

Masse fahrbereit 3.140 kg, zul. Gesamtgewicht 3.500 kg Betten: Einzelbetten: 2 x 2.050 x 850 mm, Hubbett: 1.900 x 1.450 mm, Sitzgruppe: 2.085 x 900–1.100 mm (opt.)

Einzelbetten: 2 x 2.050 x 850 mm, Hubbett: 1.900 x 1.450 mm, Sitzgruppe: 2.085 x 900–1.100 mm (opt.) Sitz-/Schlafplätze: 2–4/2–5

2–4/2–5 Bordtechnik: Absorberkühlschrank 156 L, Gas-Gebläseheizung, Truma Combi 6, Frisch-/Abwassertank 130/110 L, Bord batt. AGM 92 Ah. Die Bezeichnung "dF" steht bei der Serie 80dF für den Doppelboden (Double Floor). Als Basis dient den beiden Einzelbetten-Grundrissen (8066dF und 8096dF) sowie dem Queensbett-Modell (8086dF) der Fiat Ducato mit Alko-Tiefrahmen. Für zwei Personen (ohne Hubbett) kann die Zuladung bei Zulassung mit 3,5 Tonnen Gesamtgewicht ausreichen. Bei mehr Personen sollte man auflasten. Beim Aufbau setzt Rapido auf GfK-Komponenten und einen beheizten Doppelboden mit querliegendem Stauraum. Der 8086dF ist 29 Zentimeter kürzer als der 8066dF und der 8096dF.

Große Küchenarbeitsfläche, Spritzschutz zwischen Küche und Längsbank, offene Ablagen in Küche, grifflose Schrankklappen, gegliederte Hängeschränke, Garderobenhaken am Eingang, reichlich Spiegelfläche im Raumbad, große Dusche, beheizter Doppelboden mit Zugriff von innen und außen.

Einfaches Bedienpanel, wenig Zuladung bei 3,5 Tonnen, kein Badfenster, Sitzkonsolen-Bedienung umständlich, Scheibenwischfeld unvollständig.