Spannende Camping-Neuheiten von Decathlon 2026: Dachzelt, Grill und Zubehör

Decathlon bringt frischen Wind in die Campingszene und rüstet für die anstehende Saison auf. Von der hauseigenen Outdoor-Marke Quechua kommt jetzt neues Camping-Zubehör auf den Markt. Der Fokus liegt hier auf Komfort und Funktionalität – egal ob für Einsteiger oder erfahrene Campingbegeisterte. Von Dachzelten bis Edelstahlgrills ist alles dabei. Hier kommen fünf neue Camping-Gadgets von Decathlon.

Quechua Dachzelt Fresh & Black – 500 Family Den Anfang macht das Fresh & Black Dachzelt, das für bis zu vier Personen konzipiert ist. Mit separaten Schlafbereichen richtet es sich ausdrücklich an Familien und bietet diesen eine Alternative zum herkömmlichen Zelt oder der teuren Anschaffung eines Wohnwagens oder Wohnmobils. Das Zelt soll auf jedem geeigneten Autodach einfach zu montieren sein.

Das verwendete Fresh & Black-Material soll zudem als Hitze- und Lichteinfallschutz dienen, sodass das Innere des Zeltes auch an den heißen und langen Sommertagen angenehm kühl bleibt. Ein Muss, denn schließlich ist ein Schattenplatz mit einem Dachzelt oftmals noch schwieriger zu finden als mit einem herkömmlichen Zelt.

Hersteller Das Quechua Dachzelt verwandelt jedes geeignete Fahrzeug in ein Camping-Mobil.



Zu kaufen gibt es das Quechua Dachzelt Fresh & Black für 1990 Euro im Decathlon-Onlineshop.

Quechua 3-in-1 Kaffeemaschine, Wasserkocher, Teekanne Für viele Camperinnen und Camper zählt die heiße Tasse Kaffee am Morgen unter freiem Himmel zum festen Programm im Urlaub. Die 3-in-1-Kaffeemaschine, Wasserkocher, Teekanne von Quechua verbindet die bereits genannten Elemente in einem Gerät und kann so mächtig Platz im Wohnmobil sparen. Ihre Multifunktionalität verdankt sie einem Modulprinzip. Je nach verwendetem Modul variiert so auch das Fassungsvermögen zwischen 0,6 und 0,8 Litern. Im Kern bleibt jedoch ein kompaktes Gefäß aus hochwertigem Edelstahl, das vor allem Camper mit begrenzten Platzverhältnissen anspricht.

Kaufen kann man die 3-in-1-Kaffeemaschine für 17 Euro bei Decathlon.

Simond Trinkflasche Wasserfilter 1 L Simond gilt als Edelmarke unter den hauseigenen Marken von Decathlon. Für Outdoor-Abenteurer bringt Simond jetzt eine Filterflasche auf dem Markt, die Gewicht als auch Packmaß berücksichtigt. Die 1-Liter-Flasche lässt sich dank einer weichen TPU-Konstruktion problemlos zusammenfalten und wiegt mit 115 Gramm nicht mehr als eine kleine Tafel Schokolade. Der integrierte Hohlfaserfilter entfernt Bakterien und andere Verunreinigungen aus natürlichen Wasserquellen. So kann die Flasche überall und jederzeit eingesetzt werden.

Hersteller Die komprimierbare 1‑Liter‑Filterflasche richtet sich an alle, die unterwegs leicht und unabhängig bleiben möchten.



Die Simond Trinkflasche mit eingebautem Wasserfilter gibt es für 40 Euro bei Decathlon.

Quechua Campingstuhl 500 M Auch Campingstühle hat Quechua im Angebot. Der 500 M lässt sich ultrakompakt falten und richtet sich so ebenfalls an Campende, bei denen Gewicht und Packmaß entscheidende Faktoren sind. Der Stuhl ist technisch bis auf das Wesentliche reduziert, erfüllt aber dennoch ergonomische Anforderungen und ist aus robusten Materialien hergestellt. Seine niedrige Sitzhöhe sorgt zudem für Stabilität auf jedem Untergrund.

Zu kaufen gibt es den Quechua Campingstuhl 500 M für 40 Euro im Decathlon-Onlineshop.

Quechua Campinggrill XL

Hersteller Der neue Campinggrill XL aus Edelstahl ist für vier bis acht Personen ausgelegt.



Zu guter Letzt bringt Quechua noch ein neues Spielzeug für alle Hobby-Griller auf den Markt. Der Campinggrill XL ist mit seiner großen Fläche für vier bis acht Personen ausgelegt. Betrieben werden kann er mit Holz, Kohle oder Briketts und ist so unabhängig von Gaskartuschen. Der Grill ist aus Edelstahl gefertigt. Das erleichtert die Reinigung und sorgt für eine hohe Lebensdauer – ein entscheidender Faktor für Grillenthusiasten.

Den Quechua Campinggrill XL kann man für 80 Euro bei Decathlon kaufen.