SUNLIGHT Teilintegrierte: Warum sie so beliebt sind

Attraktiver Preis und attraktives Aussehen SUNLIGHT ist die junge, sportliche Marke aus der Erwin Hymer Group und bekannt für ihr frisches, modernes Design – innen wie außen. Zugleich sticht sie mit ihrem attraktiven Preis-Leistungs-Verhältnis heraus. Trotz Top-Qualität, hochwertiger "Made in Germany"-Ausstattung und vielen smarten Details sind die Camper Vans und Reisemobile im Entry Segment angesiedelt.

Die Teilintegrierten von SUNLIGHT starten mit dem aktuellen Keep on Rolling-Angebot bei 54.899 €. Schon in der Serienausstattung ist alles Notwendige (und noch einiges mehr) enthalten. "Camping soll kein Luxus für wenige sein", lautet das Motto der Allgäuer, "sondern ein Erlebnis für möglichst viele."

Die sieben T-Grundrisse gibt es in zwei Ausstattungsvarianten. Dazu kommen drei konsequent auf Abenteuer getrimmte Teilintegrierte auf Ford-Basis.

Für jeden Etwas: 7 Grundrisse in 2 Ausstattungen Für die T-Modelle präsentiert SUNLIGHT sieben durchdachte Grundrisse und deckt damit alle Nutzergruppen und Bedürfnisse ab. Alle Varianten bieten eine Stehhöhe von 210 cm und sind sowohl in der Basis-Serienausstattung erhältlich als auch als Adventure Modell.

SUNLIGHTs Adventure Serie ist inzwischen fast schon legendär: Die Fahrzeuge kommen in noch markanterem Look (und das in zwei Chassis-Farben) und vielen Extras wie etwa der Markise und dem dreifachen Fahrradträger, dem Fenster in der Fronthaube oder dem 156-l-Kühlschrank.

Neben dem Bestseller T 68 mit Einzelbetten, abtrennbarem Raumbad und großer Heckgarage, finden sich unter anderem auch zwei besondere Grundrisse wieder:

T 58: Der Kürzeste kommt mit 4 Schlafplätzen

Martin Erd Photographer

Superkompakt und damit absolut alltagstauglich ist der T 58, der zudem das Bad im Heck hat und somit ein enormes Raumgefühl mit freier Blickachse bietet. Geschlafen wird im französischen Bett (ebenfalls im Heck) und einem sehr praktischen Doppelhubbett in der Front. Keine sechs Meter und dennoch vier Schlafplätze!

T 66S: Geschickte Lösungen für 5 Personen

Martin Erd Photographer

Der T66S bleibt unter sieben Metern und bietet bis zu fünf Schlaf- und Sitzplätze. Neben den Einzelbetten im Heck gibt es hier ein optionales Hubbett über der gemütlichen L-Sitzgruppe. Der T 66S hat zudem enorm viel Stauraum, ob in den Seitensitzen, unter den Betten oder in der geräumigen Heckgarage.

Teilintegrierte auf Ford-Basis Dazu hat SUNLIGHT drei weitere Modelle auf Ford Chassis im Portfolio: Die Adventure Ford Serie richtet sich an erlebnishungrige Camper, die den Weg abseits des Gewöhnlichen suchen: ein sportlich-progressiver Auftritt mit schwarzem Chassis, Raptor Kühlergrill und drei wählbaren Wohnwelten. Dazu kommen kraftvolle 130 PS, der dynamische Fahrkomfort und eine maximale Raumnutzung.

Das beliebteste Modell ist der T 670S, der unter sieben Metern bleibt und dennoch enorm viel Freiraum bietet. Als Zweiraumlösung startet der T 680 mit getrenntem Dusche-WC-Konzept und Einzelbetten im Heck sowie einem elegant versteckten, einfach herunterziehbaren Hubbett. Das findet sich auch im T 690L wieder, der mit Queensbett aufwartet und ein sensationelles Raumgefühl bietet.