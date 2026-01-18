Hyundai Staria Camper auf CMT 2026: Bauen Asiaten bald auch bessere E-Camper?

Hyundai legt nach: Wenige Tage nach der Vorstellung der rein elektrischen Version des Staria, präsentiert Hyundai auf der CMT 2026 in Stuttgart die Studie Staria Camper Concept. Die Studie ist zwar noch in der Hybrid-Version des Kleinbusses ausgebaut, Hyundai will aber innerhalb der nächsten beiden Jahre eine rein elektrische Version des kompakten Campingbusses in Europa auf den Markt bringen.

Die Koreaner beweisen damit, dass sie zum Sprung ansetzen, ihre europäischen Konkurrenten im Segment der E-Camper zu übertreffen. Denn das Fahrzeug ist zwar nur ein Konzept, setzt aber Akzente und strahlt Innovationskraft aus. Hyundai kombiniert dabei Innovation und Nachhaltigkeit.

Schnelladetechnik und Solarmodul als Range-Extender Das Staria Camper Concept basiert auf einer fortschrittlichen 800-Volt-Hochspannungsarchitektur, die schnelle DC-Schnellladung ermöglicht. In nur 20 Minuten lässt sich die Batterie von 10 auf 80 Prozent aufladen, was den Camper zu einer praktischen Wahl für lange Reisen macht. Mit einer geschätzten Reichweite von 400 Kilometern würde ein Fahrzeug auf Basis des rein elektrischen Staria alle Anforderungen an moderne Elektrofahrzeuge erfüllen und sicherstellen, dass Abenteuerreisen ohne ständige Sorgen um den Ladevorgang möglich sind.

Doch Hyundai setzt nicht nur auf Effizienz. Das 520-Watt-Solarpanel auf dem Dach des Staria Camper Concept ermöglicht mehr Freiheit. Täglich kann es bis zu 2,6 kWh Strom produzieren. Das soll ausreichen, um wichtige Bordfunktionen wie Kühlschrank, tragbare Dusche oder Klimaanlage zu betreiben. Die Reichweite des Fahrzeugs erhöht es ohnehin.

Solche Energiereserven würden es Campenden ermöglichen, lange Reisen abseits des Stromnetzes zu genießen, ohne auf moderne Annehmlichkeiten verzichten zu müssen. Hyundai spricht den Zielmarkt der umweltbewussten Camper an.

Klassischer Camper-Grundriss mit moderner Technik Die praktischen Innovationen gehen noch weiter. Durch das elektrische Aufstelldach steigen in geparktem Zustand Stehhöhe und Komfort im Innenraum. Es ist aerodynamisch gestaltet, um den Luftwiderstand zu minimieren und Windgeräusche während der Fahrt zu verringern. Die Transparenz des interaktiven Smart Glass im Fahrzeug soll sich zentral steuern lassen, sodass sich die Privatsphäre auf Knopfdruck verbessern lässt.

Andreas Becker Der Innenausbau ist klassisch mit Möbel- und Küchenblock auf der Fahrerseite.

Beim Wohnraum des Staria Camper Concept hat sich Hyundai an klassischen Campervans und den Bedürfnissen europäischer Kunden orientiert. In der Mitte befindet sich auf der Fahrerseite eine gut durchdachte Küche, mit Kühlschrank, Waschbecken und ausreichend Stauraum für Lebensmittel und Kochutensilien. Vorhanden sind ebenfalls die Anschlüsse für einen tragbaren Induktionsherd.

Die Sitze im vorderen Bereich sind drehbar und lassen sich schnell in eine kleine Lounge verwandeln. Die Rückbank ist mit wenigen Handgriffen in ein Bett für zwei Personen umgewandelt. Zwei weitere Schlafplätze gibt es im Aufstelldach. Die Schlafplattform lässt sich nach oben klappen, was Stehhöhe schafft. Im Heck gibt es neben weiteren Staufächern eine Außendusche.