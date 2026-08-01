Carthago chic e-line/chic-s-plus/liner-for-two (2027): Facelift, Interieur, Technik im Überblick

Auf die Neuen haben die Kunden gewartet: Die Liner-Premiummodelle stellen ohnehin schon die Krönung der Carthago-Reisemobile dar und bieten ein Maximum an Komfort, Qualität und Eleganz. Kaum vorstellbar, ist es dem Premiumhersteller Carthago gelungen, mit einer umfassenden Überarbeitung des Möbeldesigns, der Möbelarchitektur sowie einem Exterieur-Facelift den chic e-line, den chic-s-plus und den liner-for-two auf ein bislang unerreichtes Design- und Qualitätsniveau zu heben. Selbstverständlich bleiben die Autarkie-Eigenschaften der Champions nicht nur unberührt, sondern werden deutlich verbessert.

Dynamisch elegantes Außendesign für chic e-line, chis s-plus und liner-for-two

Top-modernes Heck mit Full-LED-Rückleuchten und Dual-Bridgelight [TR1.1]

Super-elegante Bugmaske mit riesiger Windschutzscheibe für beste Aussicht

Enorme Zuladungsmöglichkeit aller drei Baureihen der Liner-Premiumklasse und Doppelboden mit riesigem, beheiztem Stauraum

Üppiges Platzangebot dank stattlicher Fahrzeuglängen, verbunden mit intelligent ausgeklügelten Grundrissen

Umfangreiche Ausstattung mit optional neuen Möglichkeiten lässt keine Wünsche offen

Einzigartige Auswahl: Vielfalt an Basisfahrzeugen mit Fiat Ducato, Iveco Daily und Mercedes-Benz Sprinter

Digitales Bordmanagement mit der Möglichkeit der App-Steuerung vieler Funktionen, 5G-WLAN-Router

Exklusive Sonderausstattungen wie Geschirrspülmaschine, Hybrid-Induktionskocher, 177-l-Kompressorkühlschrank und vieles mehr. Die Fahrzeuge der Carthago Liner-Premiumklasse vereinen edle Optik, perfekten Möbelbau, den Wohnaufbau in Carthago Premiumqualität mit einer unvergleichlichen Ausstattung. Der deutsche Premiumhersteller hat im vergangenen Modelljahr den sechseckigen Kühlergrill mit fünf markanten Querstreben, in dessen Mitte das selbstbewusste Carthago C prangt, für alle Carthago Liner eingeführt. Zum neuen Modelljahr 2027 ein weiteres Statement: die Premium-Mobile schmückt ein neues topmodernes Heck inklusive Full-LED-Rückleuchten und Dual-Bridgelight [TR2.1]. Elegante Linien steigen hier fließend von den unteren Eckpunkten der Rückleuchten nach außen ziehend hinauf bis zum schwarzen Dachspoiler und verbinden ihn optisch mit dem schwarzen Stoßfänger.

Carthago Raumzonierung im Premium-Liner: Wohnen, Stauraum und Sanitärbereich sind klar gegliedert.



Carthago bietet zwei Stilwelten an. Serie ist die Stilwelt amalfi mit dem Möbeldekor exklusiv-nussbaum, den grifflosen Dachschrankfronten in Bicolor-Optik mit juraweiß-matt, der schwebenden Arbeitsplatte und dem Esstisch in grauer Natursteinoptik. Optional gibt es die Stilwelt cortina mit grifflosen Dachschrankfronten in juraweiß-matt, Akzenten in schiefergrau und Arbeitsflächen in Holzoptik.

Bei der Entwicklung der neuen Wohnsitzgruppe hat Carthago den Fokus auf maximale Bewegungsfreiheit gelegt. Daraus resultiert ein verkürzter L-Schenkel und die Verkürzung der Sitztiefe des Seitensitzes gegenüber. Die Durchgangsbreite zwischen den beiden Elementen auf Polsterhöhe ist damit fast vervierfacht.

Stellt der Premiumhersteller Carthago die neue Generation der Liner-Premiumklasse vor, bleiben die Polster davon nicht unberührt. Für alle drei Modellreihen gilt: Es gibt neue Polstergenerationen, die optisch und von der Qualität allerhöchste Ansprüche erfüllen. Die Performance-Linie mit Leder in cognac oder pearl beeindruckt mit präziser Waben-Steppung. Waben-Steppung und perforiertes Leder setzen Carthago bei der Variante Leder anthrazit Style ein. Kissen und Stoffe bilden in allen Varianten moderne Kontraste. Die neuen Linien entsprechen – gewollt – dem Style moderner Jachten.