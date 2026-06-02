Dieser E-Wohnwagen fährt von selbst, rekuperiert - und: Er erzeugt und speichert Strom!

Ein Anhänger, der mitfährt: Tovion ist ein modulares Trailer-System mit einem eigenen elektrischen Antrieb. Über Sensoren in der Deichsel nimmt der Anhänger die auf ihn wirkende Zug- bzw. Bremskraft wahr und setzt sie in Steuersignale für Vortrieb bzw. Rekuperation um. Der Antrieb erfolgt dabei durch Radnabenmotoren der Firma Schaeffler mit 120 kWp Antriebsleistung und 1800 Nm Drehmoment. Der E-Antrieb des Trailers soll den Mehrverbrauch des Zugfahrzeugs im Anhängerbetrieb vollständig kompensieren können. Außerdem erkennt der Anhänger instabile Fahrzustände und ist in der Lage, das Gespann zu stabilisieren.
Laut den Entwicklern ist der E-Trailer selbstregelnd, das heißt, er benötigt keine weitere Umrüstung bzw. Kommunikation mit dem Zugfahrzeug....