Markenverzeichnis öffnen
Marken
Anmelden
Anmelden
Abo
Menü öffnen
Menü
Alle pro+ Artikel
Finanzierung
WohnmobileMenü aufklappen
WohnwagenMenü aufklappen
Zubehör
PlatzfinderMenü aufklappen
ReiseplanungMenü aufklappen
RatgeberMenü aufklappen
Fahrzeugmarkt
Zur Startseite
Wohnwagen
Neuheiten

Dieser E-Wohnwagen fährt von selbst, rekuperiert - und: Er erzeugt und speichert Strom!

Tovion E-Anhänger mit Eigenantrieb & Stromspeicher
Sieht so die Caravan-Technik der Zukunft aus?

vom Campingprofi seit 1959

Tovion ist ein Anhänger mit eigenem E-Antrieb. Der Trailer kompensiert den Mehrverbrauch des Zugfahrzeugs, versorgt andere Verbraucher mit Strom und dient als Pufferspeicher.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 02.06.2026
Als Favorit speichern
i_Tovion_E-Anhänger_Fahrerseite
Foto: Tovion

Ein Anhänger, der mitfährt: Tovion ist ein modulares Trailer-System mit einem eigenen elektrischen Antrieb. Über Sensoren in der Deichsel nimmt der Anhänger die auf ihn wirkende Zug- bzw. Bremskraft wahr und setzt sie in Steuersignale für Vortrieb bzw. Rekuperation um. Der Antrieb erfolgt dabei durch Radnabenmotoren der Firma Schaeffler mit 120 kWp Antriebsleistung und 1800 Nm Drehmoment. Der E-Antrieb des Trailers soll den Mehrverbrauch des Zugfahrzeugs im Anhängerbetrieb vollständig kompensieren können. Außerdem erkennt der Anhänger instabile Fahrzustände und ist in der Lage, das Gespann zu stabilisieren.

Laut den Entwicklern ist der E-Trailer selbstregelnd, das heißt, er benötigt keine weitere Umrüstung bzw. Kommunikation mit dem Zugfahrzeug....

Mehr zum Thema Bordbatterie