Dieser E-Wohnwagen fährt von selbst, rekuperiert - und: Er erzeugt und speichert Strom!

Ein Anhänger, der mitfährt: Tovion ist ein modulares Trailer-System mit einem eigenen elektrischen Antrieb. Über Sensoren in der Deichsel nimmt der Anhänger die auf ihn wirkende Zug- bzw. Bremskraft wahr und setzt sie in Steuersignale für Vortrieb bzw. Rekuperation um. Der Antrieb erfolgt dabei durch Radnabenmotoren der Firma Schaeffler mit 120 kWp Antriebsleistung und 1800 Nm Drehmoment. Der E-Antrieb des Trailers soll den Mehrverbrauch des Zugfahrzeugs im Anhängerbetrieb vollständig kompensieren können. Außerdem erkennt der Anhänger instabile Fahrzustände und ist in der Lage, das Gespann zu stabilisieren.