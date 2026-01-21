Fordinand – Kann dieser Camper mehr als nur cooler Name? Mobyvan-Ausbau auf der CMT 2026

Fordinand – klingt cool, oder? Aber was steckt hinter diesem cleveren Namen? Ist es einfach nur ein Marketing-Gag oder ein Gamechanger für alle, die beim Camping auf Komfort und Flexibilität setzen?

Auf der CMT-Messe sorgt der Fordinand mit einem Messe-Sonderpreis von 84.900 Euro für Aufsehen – 7.099 Euro Ersparnis (der reguläre Preis liegt bei 91.999 Euro). Doch was bekommt man eigentlich für diesen Preis?

Camping-Komfort auf höchstem Niveau Die Ausstattung ist ein echter Hingucker! Die Küche? Das Modul dafür lässt sich einfach nach draußen schwenken und bietet damit maximalen Komfort: Im Fahrzeug ist mehr Platz zum Sitzen. Am ausgeschwenkten Herd kann man bequem stehend kochen und möglicher Zwiebel- oder anderer Dunst zieht schneller ab.

Andreas Becker Eine ausschwenkbare Küchenzeile ist zwar keine komplette Weltneuheit, bietet dennoch viel Freiheit in Campervans.

Stauraum für Geschirr, Lebensmittel und alles, was das Camperherz begehrt, ist für die Fahrzeugart reichlich vorhanden. Gewürzregal und Besteckschublade inklusive. Und der Kühlschrank? Der 39-Liter-Vitifrigo hat sogar ein kleines Eisfach. Wer beim Camping nicht auf den gewohnten Komfort verzichten möchte, ist hier richtig.

Das Bettsystem: Die 3er-Sitzbank in der zweiten Reihe wird in Sekunden zu einem 2 x 1,20 Meter großen Bett. Dazu gibt’s eine 10 cm dicke Matratze für mehr Schlafkomfort.

Für diejenigen, die noch mehr Platz brauchen: Das Aufstelldach schafft zusätzlich zwei Schlafplätze mit 2 Metern Länge und 1,14 Metern Breite. Einfach nach oben klappen, fertig. Und wer's luftig mag: Der Zeltbalg und das Moskitonetz lassen sich komplett öffnen.

Sophia Pfisterer Das Bett unten soll besonders bequem sein dank Zusatzmatratze.

Elektrik für die Freiheit Keine Sorge, beim Fordinand geht’s nicht nur um Schlaf und Kochen. Er hat auch technisch einiges drauf. Mit verschiedenen Elektrik-Paketen wird der Ford-Van zum autarken Zuhause auf Rädern.

Kundinnen und Kunden können zwischen Lithium-Batterien, Solar-Paketen oder einem smarten Van-Paket wählen. Mit letzterem kann man das Fahrzeug per App steuern. 230-V-Anschluss, USB-Ladegeräte, LED-Ambientelichter im Aufstelldach – alles dabei!

Naturmaterialien und modernes Design Der Fordinand setzt nicht nur auf Funktionalität, sondern auch auf hochwertige Materialien. Die Möbel im Innenraum sind aus Birkensperrholz gefertigt, das in Finnland nachhaltig geschlagen und verarbeitet wird. Dieses Holz sorgt nicht nur für eine natürliche Optik, sondern auch für eine besonders geringe Umweltbelastung.

Das Design ist schnörkellos und gradlinig-modern. Die abgerundeten Kanten der Möbelklappen und Staufächer setzen dabei einen stimmigen Kontrast, genauso wie der warme Bambus-Ton der Arbeitsplatte und des Bodens. Die Farben der Möbelfronten können ganz nach Wunsch angepasst werden. Kundinnen und Kunden haben die Wahl zwischen vier eleganten Farbvarianten: klassischem Weiß, modernem Schwarz, zeitlosem Steingrau und edlem Hellgrau.

Individualität und Flexibilität Was den Fordinand wirklich ausmacht, ist die Flexibilität. Vom Fahrwerk über Felgen hin zu Offroad-Bereifung – Sie können das Fahrzeug individuell anpassen.

Andreas Becker Frei wählbar: Sitzbank oder Einzelsitze mit Schienensystem. Die Farben der Möblierung lassen sich ebenfalls individuell auswählen.



Sogar für alle, die es eher sportlich mögen, kann der Fordinand was bieten: Zusatzscheinwerfer, Fahrradträger und Co. lassen sich problemlos montieren. Eine Teil- oder Vollfolierung ist ebenfalls möglich.

Der Preis – Ist der Fordinand das Geld wert? Der Fordinand bietet jede Menge Ausstattung und Komfort, aber ist er den Preis wirklich wert? Auf der CMT 2026 bekommt man zum Messepreis rund 85.000 Euro einen Camper, der sowohl im Alltag als auch auf langen Reisen überzeugt. Für alle, die keine Kompromisse eingehen wollen, ist der Fordinand auf jeden Fall eine überlegenswerte Wahl.

Mobivan Fordinand L1 (2026) Basisfahrzeug : Ford Turneo Custom Camper, 170 PS AWD

: Ford Turneo Custom Camper, 170 PS AWD Sitz-/Schlafplätze : 5/4

: 5/4 Messepreis : 84.900 Euro

: 84.900 Euro Basispreis: 91.999 Euro