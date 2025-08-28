Etrusco präsentiert neue T-Base Modelle auf dem Caravan Salon 2025

Mit Blick auf die Zukunft präsentiert Etrusco auf dem Caravan Salon 2025 in Düsseldorf vier neue Modelle der beliebten T-Base-Baureihe. Denn: günstige Teilintegrierte gehören zu den gefragtesten Wohnmobilen.

Die neuen T-Base-Varianten – T 6.9 SBC, T 7.4 SB, T 7.4 SBC und T 7.4 QBC – erweitern das Portfolio und setzen auf ein attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis. Mit den neuen Modellen zielt die Marke vor allem auf Familien und Hundebesitzer ab.

Längssitzgruppe mit Couch-to-Couch-Grundriss In diesem Jahr hebt sich Etrusco mit seiner T-Base-Serie hervor. Besonders die Längsbank-Sitzgruppe, die in vielen Modellen zu finden ist, sorgt für ein ganz neues Raumgefühl. Sie schafft Platz für gesellige Runden und ist vor allem bei Familien oder Hundebesitzern sehr beliebt, weil sie besonders viel Beinfreiheit unterm Tisch bietet.

Laut Etrusco ist die Nachfrage nach dieser Sitzgruppe enorm gewachsen. Sie bietet jede Menge Komfort und Flexibilität.

Komfort und Flexibilität im Innenraum Nicht nur die Sitzgruppe überzeugt. Der Küchenbereich der neuen T-Base-Modelle ist ebenfalls ein echter Gewinn. Mit einer praktischen Koch-Spül-Kombination und einem XXL-Kühlschrank (135 Liter) sind die Wohnmobile bestens ausgestattet für eine abwechslungsreiche Camping-Küche. Auch kühle Getränke sind so immer griffbereit.

Flexible Schlafmöglichkeiten für jeden Geschmack Besonders bemerkenswert ist der flexible Schlafkomfort. Die Modelle T 6.9 SBC und T 7.4 SBC bieten Einzelbetten, die sich in wenigen Handgriffen zu einer großen Liegefläche umwandeln lassen.

Wer es noch komfortabler mag, wird im T 7.4 QBC fündig: Ein großzügiges Queensbett im Heck garantiert erholsame Nächte und kleine Auszeiten zwischendurch.

Kompakt und funktional: Der Etrusco T-Base 6.9 SBC Der T 6.9 SBC schafft es, auf weniger als sieben Metern Länge eine großzügige Raumaufteilung zu bieten. Besonders das Vario-Bad ist ein Highlight. Es lässt sich mit wenigen Handgriffen in eine vollwertige Dusche verwandeln.

Überzeugendes Preis-Leistungs-Verhältnis Die Grundpreise für die neuen T-Base-Modelle beginnen bei 59.999 Euro – ein faires Angebot für Reisemobil-Enthusiasten, die auf Qualität und moderne Ausstattung setzen.

Für diejenigen, die noch mehr Individualität suchen, gibt es zahlreiche Optionen. Ein zusätzliches Fenster in der T-Haube bringt mehr Licht ins Fahrzeug, und die neue Ausstattungslinie "Iconic Line" setzt auf sportliche Akzente und starke Schwarz-Weiß-Kontraste.