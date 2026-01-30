VW California-Update 2026/2027: Mehr E-Reichweite, neues MIB4 – lohnt sich das Warten?

Die Kollegen von auto-motor-und-sport haben den VW California erwischt! Auf neuen Erlkönigbildern kurvt der Camper bei der Kälteerprobung durch winterliche Bedingungen. Und das ist mehr als nur Kosmetik.

Denn rund fünf Jahre nach dem Start bekommt der VW California eine umfangreiche Modellpflege. Der Marktstart ist für die zweite Jahreshälfte 2026 geplant, ausgeliefert wird er als Modelljahr 2027. Wer gerade mit dem Kauf liebäugelt, sollte das im Hinterkopf behalten.

Design-Update am VW California Optisch bleibt der abgelichtete Erlkönig klar als California erkennbar. Trotzdem tut sich was. Unter der Tarnung zeichnen sich größere Scheinwerfer ab, dazu neu geformte Lufteinlässe und ein überarbeiteter Stoßfänger. Auch die Blinker sollen künftig höher sitzen. Am Heck werden neu gestaltete Rückleuchten erwartet – und möglich sind sogar ein durchgehendes Leuchtenband sowie ein beleuchtetes VW-Logo. Der Prototyp trägt weiterhin das bekannte "Ocean"-Dekor an der Seite.

Euro 7 Abgasnorm: Neue Regeln fürs Thermomanagement Warum VW jetzt nachlegt, hat auch mit Vorschriften zu tun. Die kommende Abgasnorm Euro 7 gilt ab dem 29. November 2026 für neue Typgenehmigungen und verlangt Messungen direkt ab Motorstart – sogar bei extremen Temperaturen. Volkswagen will deshalb das Thermomanagement verbessern, damit Motor und Abgasreinigung schneller auf Betriebstemperatur kommen. Außerdem wurde die Front aerodynamisch überarbeitet, um Emissionen und Energieeffizienz besser in den Griff zu bekommen.

Was ändert sich im Innenraum und bei der Bordtechnik? Für Camperinnen und Camper zählt aber vor allem: Was passiert innen? Das aktuelle Konzept ist auf Vielseitigkeit ausgelegt. Aufstelldach mit Schlafplatz oben, kompakte Küchenzeile mit Spüle, Gaskocher und Kühlschrank, dazu eine herausnehmbare Zweierbank im Fond. Klapptisch, Campingstühle in der Heckklappe, viele Staufächer und zwei elektrisch bedienbare Schiebetüren gehören ebenfalls zum Paket. Viele Funktionen lassen sich schon heute über Infotainment oder App steuern.

Beim Facelift dürfte VW an dieser Grundidee festhalten, aber an den Details drehen. Denkbar sind bessere Materialien, modernere Bedienmodule und neue Lichtlösungen. Auch zusätzliche Steckdosen, optimierte Stauraumlösungen und neue digitale Steuerfunktionen stehen im Raum – dann über das neue MIB4-Infotainment. Das bringt unter anderem beleuchtete Touch-Slider, eine neue Menüstruktur mit Schnellzugriffen, mehr Rechenleistung und einen digitalen Assistenten mit ChatGPT-Anbindung.

Antriebe im VW California: TDI, TSI und eHybrid Technisch bleibt der California eng am Multivan. Im Programm stehen 2.0 TDI, 2.0 TSI und ein 1.5 eHybrid. Der Hybrid kommt auf 245 PS Systemleistung und fährt aktuell etwa 90 bis 95 Kilometer elektrisch – künftig könnte es erstmals dreistellig werden. Handschalter? Nicht mehr vorgesehen. Und: 4Motion bleibt dem Hybrid vorbehalten.

Spannend für den Campingalltag ist auch der eHybrid 4Motion selbst. Er kombiniert zwei E-Motoren (vorn und hinten) mit dem 1.5-TSI-Benziner, die Hinterachse wird je nach Situation zugeschaltet – etwa bei Traktionsverlust oder im Fahrprofil "Sport". So rollt der California leise und lokal emissionsfrei über den Campingplatz, schaltet aber bei Bedarf automatisch auf Benzin um.

Elektrifizierung im VW California? Gibt's den Bulli-Nachfolger auch in komplett elektrisch? Bislang wohl nicht. Vor etwa einem Jahr verriet VW-Vertriebsvorstand Lars Krause im promobil-Interview, dass sich Volkswagen da noch Zeit lässt, da die "Elektronachfrage noch nicht in dem Maß gegeben ist.

Eine Sache am neuen California wird allerdings vollelektrisch und ein echtes Komfort-Highlight: die elektrische Standklimatisierung. Sie arbeitet unabhängig vom Verbrenner und kann über Batterie oder externe Versorgung laufen. Heizen oder kühlen vor der Abfahrt? Geht. Angenehmes Klima beim Campen ohne Abgase? Ebenfalls.