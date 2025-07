Die luxuriöse Wohnmobil-Baureihe Concorde Carver wird für 2026 deutlich aufgewertet

Der Carver basiert auf dem Iveco Daily und gehört zu den Concorde-Baureihen bis 7,5 Tonnen Gesamtgewicht. Für 2026 bekommen die Carver-Modelle unter anderem ein neu gestaltetes Cockpit mit digitaler Instrumententafel sowie zwei zusätzliche Monitore – einer für Navigation, der andere für einen sogenannten Birdview, also einen Blick von oben aufs Fahrzeug. Zudem hat Concorde die Seitenkästen im Fahrerhaus neu gestaltet.

Der Wohnraum des Carvers - Esszimmer und Wohlfühloase in einem.

Auch an der Elektroversorgung seiner Reisemobile hat Concorde gearbeitet. In allen Energie-Paketen kommen künftig Wechselrichter mit bis zu 6000 Watt Spitzen- und 3000 Watt Dauerleistung zum Einsatz, optional können Lithium-Batterien mit 660 Ampèrestunden konfiguriert werden.

Neu ist ein Bus-System, mit dem sich zentrale Bordfunktionen wie Licht, Klimatisierung oder Tankfüllstände bequem per Touchscreen oder App steuern bzw. ablesen lassen. Für die Baureihen Credo, Carver und Charisma gibt es zudem ein neues Technik-Paket mit Kameras als Spiegelersatz, dem bereits erwähnten Birdview-System sowie zusätzlichen USB-Ladepunkten.

Im Innenraum der neuen Concorde-Modelle hat Concorde an der Optik gearbeitet. So sind für die Polster drei neue Lederfarben möglich. Außerdem ist die Graphite Edition mit Möbeln und Polsterelementen in Grau im Modelljahr 2026 nicht nur für die Credo-Baureihe, sondern auch für die Charisma-Modelle erhältlich.