CMT 2026 | Kabe zeigt ersten Premium-Teilintegrierten mit 4×4-Antrieb

Auf der aktuell laufenden CMT in Stuttgart sorgt der neue Kabe TM Novum TRAQ 750 LGB für Aufsehen. Denn der schwedische Hersteller Kabe, bekannt für seine winterfesten Premium-Wohnmobile, betritt mit dem neuen Modell markenintern Neuland. Der Novoum mit dem Zusatz Traq ist der erste Teilintegrierte mit Hinterradantrieb und der Option auf Allrad von Kabe. Höchste Zeit, finden wir. Denn was braucht man in der verschneiten Tundra von Schweden? Allrad!

Der neue Teilintegrierte mit seinem durchdachten Einzelbetten-Grundriss und vielseitigen Ausstattungsoptionen zeigt, warum KABE eine der Top-Adressen im Luxus-Wohnmobilbau ist. Das Modell ist noch bis zum 25. Januar 2026 auf der Messe zu sehen.

Bekannter Grundriss mit feinen Unterschieden Der Kabe TM Novum Traq 750 LGB nutzt denselben Grundriss wie der Standard‑Novum 750 LGB mit zwei Einzelbetten im Heck. Die erreichen Maße von jeweils 1,96 × 0,78 m. Insgesamt bietet der Grundriss Platz für zwei bis vier Personen, abhängig von der Wahl der Bettenkonfiguration. Die komfortable Dinette kann bei Bedarf zu einem weiteren Schlafplatz (2,15 x 0,95-0,55 m) umgebaut werden und sorgt für Flexibilität.

Philip Teleu Zwei geräumige Einzelbetten im Heck unterstreichen den Premium-Charakter des neuen Kabe.

Toilette und Dusche sind zusammen in der Fahrzeugmitte kombiniert. Allerdings ist das Bad im Traq 750 LGB leicht abgeändert. Hier kommt ein Klappwaschbecken zum Einsatz statt dem Waschtisch und Badschrank an der Außenwand aus dem Standard-Grundriss. Dadurch wird das Bad insgesamt kompakter, ohne Platz in der Dusche einzubüßen. Eine Neuerung, bei der wir davon ausgehen können, sie bald in allen Kombibädern von Kabe sehen zu können.

Philip Teleu Die L-Küche wirkt üppig. Ofen, Dunstabzug und 142-Liter-Kühlschrank verstärken diesen Eindruck.

Auf der gegenüberliegenden Seite bietet eine L‑förmige Küche funktionale Zubereitungsfläche. Die gehobene Ausstattung zeigt sich in der Küche in Form des Backofens, der Dunstabzugshaube und des 142-Liter-Kühlschranks von Thetford.

Durch die durchdachte Raumaufteilung gelingt es viel Stauraum unter den erhöhten Betten zu schaffen, der über die Außenluken gut zugänglich ist – ein Pluspunkt für Reisende mit reichlich Gepäck oder Outdoor‑Ausrüstung. Neu beim Traq 750 LGB ist ein zusätzliches Außenstaufach zwischen den Radkästen für Schuhe und andere Gepäckstücke sowie spezielle Stautaschen, die in der Heckgarage für mehr Ordnung sorgen.

Serienausstattung und Optionen des Kabe TM Novum Traq Die Serienausstattung des Kabe TM Novum Traq 750 LGB ist gewohnt üppig und entspricht in den allermeisten Punkten dem bekannten Novum 750 LGB – inklusive der exklusiven Küchenausstattung sowie der bei Kabe serienmäßigen Alde-Compact-Zentralheizung mit Fußbodentemperierung und komplett winterfestem Wassersystem. Zusammengefasst sind die Vorteile des neuen Modells:

Hinterradantrieb als Serienausstattung – was eine höhere zulässige Anhängelast ermöglicht.

als Serienausstattung – was eine ermöglicht. Option auf Allradantrieb , falls Fahrten in anspruchsvolleres Gelände geplant sind.

, falls Fahrten in anspruchsvolleres Gelände geplant sind. Zusätzlicher externer Stauraum zwischen den Radkästen und Stautaschen für die Heckgarage. Für das neue Modell hat Kabe eine Reihe von Zusatzoptionen sowie Ausstattungspaketen geschnürt, allen voran das Offroad-Paket mit Frontbügel, Dachreling, Dachbügel mit Zusatzscheinwerfern, verbreiterten Radläufen sowie grob profilierten AT-Reifen auf speziellen Felgen für 7.094 Euro. Das lohnt sich natürlich kaum, ohne die Allrad-Aufrüstung für ebenfalls knapp 7.000 Euro und den 190-PS-Motor für nochmal 4.877 Euro. Für noch mehr Komfort (besonders im Winter) sorgen die Pakete Prime-Komfort für 15.961 Euro oder Komfort und Advanced-Plus für 1.242 und 3.103 Euro.

Markise, Inverter, Kompressor-Kühlschrank und eine Außendusche in der Garage gehören ebenso zum Angebot wie eine Solaranlage mit 150 Watt für autarkes Reisen. Für flexible Transportmöglichkeiten sorgt außerdem die Anhängerkupplung. So summiert sich schnell ein nettes Sümmchen für den schwedischen Premium-TI zusammen.

Preise und Verfügbarkeit

Philip Teleu Der Grundpreis von über 121.000 Euro ist nicht gerade gering, dafür aber die Ausstattung schon gehoben.

Der Kabe TM Novum Traq 750 LGB ist ab einem Basispreis von 121.680 Euro erhältlich, wobei der Endpreis des Messemodells inklusive MwSt. bei 176.032 Euro liegt. In Serie kommt der neue Kabe auf Mercedes-Sprinter-Basis mit 150 PS und einem zulässigem Gesamtgewicht von 4,2 Tonnen. Derzeit können Interessierte das Modell auf der CMT 2026 in Stuttgart begutachten, wo es noch bis zum 25. Januar ausgestellt ist.

Technische Spezifikationen: Kabe TM Novum Traq 750 LGB Innere Länge, Wohnbereich : 4680 mm

: 4680 mm Gesamtlänge : 7445 mm

: 7445 mm Gesamthöhe : 2905 mm

: 2905 mm Gesamtbreite : 2390 mm

: 2390 mm Höhe innen : 1960 mm

: 1960 mm Zulässiges Gesamtgewicht : 4.200 kg

: 4.200 kg Personen: 2–4