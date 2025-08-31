Caravan Salon: Bürstner Signature zieht alle Blicke auf sich

Der neue Bürstner Signature ist aktuell der heimliche Star der Messe – schon kurz nach dem Startschuss am Samstagmorgen drängen sich Besucherinnen und Besucher dicht um die Fahrzeuge, um einen Blick ins Innere zu erhaschen. Uns gelang es, einen günstigen Moment zu erwischen und ein Video aufzunehmen, indem wir zeigen, wie der neue Premium-TI von innen aussieht.

Premium-Teilintegrierter mit flexiblem Raumkonzept Der Signature ist ein Teilintegrierter mit 2,27 Metern Außenbreite, aufgebaut auf einem AL-KO Tiefrahmen mit Doppelboden. Damit positioniert Bürstner das Fahrzeug in der Premiumklasse. Besonders hervorgehoben wird die neuartige Sitzgruppe: Die Bank lässt sich verschieben und auch quer zur Fahrtrichtung stellen, sodass sich der Raum je nach Nutzung flexibel anpassen lässt. Dieses Prinzip ist nicht gänzlich neu, sondern angelehnt an Konzepte aus dem Niesmann+Bischoff Flair, der ebenfalls auf der Messe ausgestellt ist und nur wenige Stände vom Bürstner-Stand in Halle 6 entfernt zu sehen ist.

Küche mit besonderen Details Auch in der Küche zeigt der Signature Besonderheiten. Ein elektrisch ausfahrbares Schrankelement kann gleichzeitig als Stauraum, Ablagefläche und Raumteiler dienen. Ergänzt wird dies durch einen Kühlschrank in Schubladenform, der ergonomisch günstig eingebaut ist, sowie durch eine Kochstelle mit klappbarer Abdeckung, die die Arbeitsfläche erweitert.

Innovatives Badkonzept Im Bad verzichtet Bürstner auf herkömmliche Lösungen wie Vorhänge oder Schwenkwände. Stattdessen lässt sich eine komplette Wand, an der Waschbecken und Spiegel montiert sind, verschieben. So entsteht ein vollwertiger, abgetrennter Duschbereich, der ohne störende Radkästen im Boden auskommt.

Markantes Heck und Panorama-Haube Zu den weiteren Merkmalen gehören ein GFK-Heck aus einem Stück sowie eine große Panorama-Haube aus Mineralglas. Sie bringt nicht nur Licht ins Fahrzeug, sondern ermöglicht auch eine Stehhöhe von bis zu 1,98 Metern. Serienmäßig sind ein 200-Liter-Frischwassertank sowie verschiedene Ausstattungsoptionen bei Polstern und Möbelfronten vorgesehen.