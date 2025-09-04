Benimar Benivan 144 UP: kompakter Campingbus mit viel Zuladungsreserve

Mit dem Benivan 144 UP bringt Benimar zur Saison 2026 einen neuen Campingbus auf den Markt, der die Stärken der beliebten UP-Linie konsequent fortsetzt. Diese Modellreihe steht für umfangreiche Serienausstattung und reisebereite Komplettpakete, sodass Käufer ihr Fahrzeug ohne lange Umbauten oder teure Zusatzoptionen direkt nutzen können. Der Benivan 144 UP richtet sich in erster Linie an Reisende, die ein kompaktes, wendiges Fahrzeug suchen, dabei aber nicht auf Zuladung und Komfort verzichten möchten.

Fast 700 Kilogramm Zuladung Der 5,99 Meter lange Van basiert auf dem Citroën Jumper mit 140 PS und einem manuellen Sechsgang-Getriebe. Trotz der überschaubaren Abmessungen fällt besonders die Zuladung ins Auge: Mit 665 Kilogramm bietet der Wagen deutlich mehr Reserve als viele Mitbewerber. Damit eignet er sich hervorragend für alle, die neben dem Standardgepäck auch Fahrräder, Sportausrüstung oder anderes schweres Zubehör transportieren wollen. Vier Sitzplätze sind zugelassen, bei zwei Schlafplätzen in der Serienausstattung.

Bernd Thissen Im Wohnraum kommt die für sechs Meter lange Kastenwagen typische Halbdinette zum Einsatz.



Im Innenraum setzt Benimar auf eine clevere Raumnutzung. Das kleine Kombibad verfügt über ein Fenster, das für angenehme Belüftung sorgt. Direkt im Eingangsbereich ist der 84-Liter-Kühlschrank positioniert, wodurch er gut erreichbar ist, selbst wenn man nur kurz anhalten möchte.

Typisch Benimar Up-Serie: umfangreiche Serienausstattung Die Küchenzeile mit Zweiflammkocher bietet genügend Fläche, um auch unterwegs komfortabel zu kochen. Typisch für die UP-Linie ist die reiche Serienausstattung: Eine elektrische Trittstufe, ein leistungsstarkes 200-Watt-Solarpanel und eine 3,75 Meter lange Markise sind ab Werk mit dabei.

Wer mehr Schlafplätze benötigt, kann den Van mit einem optionalen Aufstelldach erweitern, das zwei zusätzliche Betten bietet. Auch ein Dinetten-Kit steht auf Wunsch zur Verfügung und macht den Wohnraum noch flexibler. Damit ist der Benivan sowohl für Paare als auch für junge Familien interessant, die mit kleinem Raumangebot auskommen, aber keine Abstriche bei Komfort und Ausstattung machen wollen.

Bernd Thissen Der Sechs-Meter-Camper besitzt ein Querbett, das für weiteren Stauraum teils hochgeklappt werden kann.



Familien-Campingbus im Mittelklassesegment Der Einstiegspreis liegt in Deutschland bei rund 69.000 Euro und damit in einem Bereich, der den Wagen zu einer attraktiven Alternative im mittleren Marktsegment macht. Der Benivan 144 UP erweist sich damit als vielseitiger Allrounder, der in der Stadt genauso überzeugt wie auf langen Reisen. Dank hoher Zuladung, praxisnaher Ausstattung und seiner handlichen Maße ist er besonders für Reisende geeignet, die unabhängig und flexibel unterwegs sein möchten.