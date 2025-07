Ahorn Camp CV 630 First Edition: Erster Campingbus auf neuem Master mit mehr Platz

Ahorn Camp spricht von einer neuen Ära, die der Hersteller mit dem Wechsel auf die neueste Generation des Renault Master nicht nur technisch, sondern auch gestalterisch mit einem neuen Markenlogo und einem reduzierten Exterieur ankündigt. Die bisher beige-blau gehaltenen Fahrzeuge weichen einem schlichteren Außendesign in Weiß, Grau und Schwarz. Parallel dazu wurde das Modellprogramm gestrafft: Drei Alkoven, zwei Kastenwagen und sechs Teilintegrierte bilden das neue Sortiment, das zur Saison 2026 schrittweise in den Handel kommt. Zum Auftakt starten sämtliche Modelle als sogenannte "First Edition". In Düsseldorf zu sehen sein werden, ein Kastenwagen (CV 630), drei Teilintegrierte (T 690, TE 740 und TQ 740) sowie ein Alkoven (A 690).