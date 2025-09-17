Das ultimative Vanlife-Feature! Abnehmbare Heckwand im Globe-Traveller

Globe-Traveller setzt mit den Modellen Voyager Z und Pathfinder Z auf innovative Flexibilität für Camper, die besonderen Wert auf ein nahtloses Naturerlebnis legen. Ein neues Feature dieser beiden Modelle ist eine abnehmbare Wand im Heckbereich, die es den Nutzenden ermöglicht, den Blick nach draußen zu genießen, ohne das Fahrzeug zu verlassen. Diese Wand schafft eine offene Verbindung zur Natur und sorgt für ein erweitertes Raumgefühl, während man weiterhin im Komfort des Fahrzeugs bleibt.

Die abnehmbare Wand: Freiheit und Naturverbundenheit Die abnehmbare Wand im Voyager Z und Pathfinder Z ist ein echter Gamechanger. Durch das Entfernen der Wand im Heckbereich erhalten Reisende einen ungestörten Ausblick auf ihre Umgebung – perfekt für romantische Abende oder einfach zum Entspannen und Genießen der Umgebung.

Vom Bett aus haben Campende so die Chance, die Natur und frische Luft direkt zu genießen. Das Feature richtet sich besonders an Paare, die häufig an atemberaubenden Orten campen, wie zum Beispiel in den Bergen oder am See, und dort die Freiheit genießen möchten, die Natur direkt aus ihrem Fahrzeug heraus zu erleben.

Globe-Traveller Toller Ausblick durchs Heck.

Dank eines integrierten Fliegengitters, müssen die Insassen trotzdem keine Stechmückenangriffe fürchten. Für den perfekten Instagram-Shot lässt sich dieses natürlich auch öffnen. Auch in den wärmeren Monaten sorgt die Wand dafür, dass eine natürliche Belüftung gewährleistet ist, ohne auf Privatsphäre verzichten zu müssen.

Voyager Z Der Voyager Z ist ein 6,36 Meter langer Campingbus für bis zu vier Personen. Durch das Superhochdach des Peugeot Boxer entsteht eine Innenhöhe von 1,95 Metern an der niedrigsten Stelle.

Kernmerkmale des Voyager Z:

Der Voyager Z ist mit Einzelbetten im Heck ausgestattet, die zu einem großen Doppelbett verbunden werden können. Außerdem gibt es ein Hubbett über der Sitzgruppe vorn.

Das Bad ist voll ausgestattet und bietet sogar eine separate Duschkabine.

Die Küche ist klassisch mit zwei Gaskochfeldern, Spüle und Kühlschrank bestückt. Preis: ab 102.070 Euro

Pathfinder Z Der Pathfinder Z ist ähnlich aufgebaut mit 6,36 Metern länge und Heck-Einzelbetten. Im Design unterscheiden sich die Voyager- und Pathfinder-Modelle.

Beim Pathfinder Z ist das zweite Einzelbett 1,90 Meter statt nur 1,83 Meter lang. Das längere Bett misst jeweils 1,96 Meter.

Die Duschwanne im Pathfinder ist mit 90 x 56 cm etwas größer.

im Pathfinder ist mit 90 x 56 cm etwas größer. In der optionalen Fahrrad-Version ist eine Schiene für den Fahrradtransport im Fahrzeugheck eingebaut. Preis: ab 93.007 Euro