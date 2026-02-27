Campingbusse mit über zwei Metern Stehhöhe und Bettlänge: Keine Kopfnuss mehr für Große

Campingbusse gibt es viele. Doch wer nicht der Durchschnittsgröße einer deutschen Frau (1,66 Meter) oder eines deutschen Mannes (1,79 Meter) entspricht, sondern deutlich größer ist, merkt schnell: Die Auswahl schrumpft. Denn in vielen Modellen beträgt die Stehhöhe weniger als zwei Meter, und die Betten bleiben oft deutlich kürzer.

Die Zwei-Meter-Marke nehmen wir deshalb als Orientierung, um geeignete Campingbusse für große Menschen zu finden. Wer über zwei Meter Körpergröße misst, findet sehr wahrscheinlich aber nicht einmal ein passendes Wohnmobil mit Aufbau.