Campingbusse mit über zwei Metern Stehhöhe und Bettlänge: Keine Kopfnuss mehr für Große

Campingbusse für große Menschen
Stehhöhe über 2 m & lange Betten

Große Menschen haben es nicht leicht, einen passenden Campingbus mit großem Bett und ausreichend Stehhöhe zu finden. Unsere Auswahl zeigt passende Modelle.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 27.02.2026
Dreamer Camper Sport (2025) Hoehe f
Foto: Ingolf Pompe

Campingbusse gibt es viele. Doch wer nicht der Durchschnittsgröße einer deutschen Frau (1,66 Meter) oder eines deutschen Mannes (1,79 Meter) entspricht, sondern deutlich größer ist, merkt schnell: Die Auswahl schrumpft. Denn in vielen Modellen beträgt die Stehhöhe weniger als zwei Meter, und die Betten bleiben oft deutlich kürzer.

Die Zwei-Meter-Marke nehmen wir deshalb als Orientierung, um geeignete Campingbusse für große Menschen zu finden. Wer über zwei Meter Körpergröße misst, findet sehr wahrscheinlich aber nicht einmal ein passendes Wohnmobil mit Aufbau.

Entscheidend sind vor allem Bettlänge und Stehhöhe – doch sie sind nicht die einzigen Kriterien. Ebenso wichtig: Sitzposition und Verstellwege im Fahrerhaus, Kniefreiheit und Tischhöhe ...

