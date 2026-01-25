6,99-m-T-Womo für 117.000 Euro: Was steckt im edlen Notin Lerida drin?

6,99 Meter – das klingt nach Kompromiss. Doch der Notin Lerida will das Gegenteil beweisen: ein Wohnmobil für Paare, das auf kompakter Länge so viel Ausstattung und Komfort unterbringt, dass der Preis von mehr als 100.000 Euro fast selbstverständlich wirkt. Aber reicht das, was drin ist, wirklich aus – oder steckt der Luxus vor allem im Zubehör?

Viel für zwei – und doch so viel drin Der Lerida aus der Progress-Baureihe ist klar auf reisende Paare ausgerichtet: Zwei Einzelbetten im Heck, optional zur Kingsize-Fläche erweiterbar, bilden den Rückzugsort. Ein Hubbett? Gibt’s nur gegen Aufpreis.

Dafür glänzt das Bad mit separater Dusche und Toilette – wie bei deutlich längeren Modellen. Vier Gurtsitzplätze, inklusive Isofix-Halterung, erlauben auch mal Mitfahrer. Doch der Fokus bleibt klar: komfortables Reisen zu zweit.

Ingolf Pompe Das Bad trennt sich clever vom Wohnraum ab – mit eigener Tür, großzügiger Dusche und viel Tageslicht.



Technik: Kompakt, aber nicht klein Mit 6,99 m Länge, 2,30 m Breite und 2,89 m Höhe passt der Lerida auf viele Stellplätze und kommt auch durch den Stadtverkehr. Angetrieben wird er im ausgestellten Modell von einem Fiat Ducato Euro 6E mit kräftigen 180 PS (statt 140 PS serienmäßi), kombiniert mit einem 8-Gang-Automatikgetriebe.

Serienmäßig liegt das zulässige Gesamtgewicht bei 3.500 kg – das Messefahrzeug wurde jedoch auf 4.400 kg aufgelastet. Kein Wunder: Das Leergewicht liegt laut Hersteller bereits bei 3.055 kg. Wer also viel mitnehmen will, bekommt mit diesem Heavy-Chassis-Fahrzeug einiges an Zuladung.

Ingolf Pompe Der Lerida, wie ihn Notin auf der CMT 2026 präsentiert, ist auf 4,4 Tonnen aufgelastet.

Ausstattung: Komfort, der kostet Im ausgestellten Fahrzeug steckt fast alles, was Notin derzeit bietet – und das merkt man auch beim Preis. Enthalten sind u. a.:

Pack Progress (8.770 €): Nebelscheinwerfer, elektrische Trittstufe, isolierter Abwassertank, Lithium-Batterie, TV-Halterung

Nebelscheinwerfer, elektrische Trittstufe, isolierter Abwassertank, Lithium-Batterie, TV-Halterung Pack Lounge: automatische Klimaanlage, Handy-Ladepad, digitales Cockpit

automatische Klimaanlage, Handy-Ladepad, digitales Cockpit Pack Lenkrad: Alu-Dekor, zweifarbige 10-Zoll-Alufelgen

Alu-Dekor, zweifarbige 10-Zoll-Alufelgen Wohnambiente "Scandinavia" (980 €): helles Holz, 4.000-K-Beleuchtung

helles Holz, 4.000-K-Beleuchtung King-Size-Bett-Erweiterung (980 €)

180-PS-Motor, 90-Liter-Tank, Semi-Luftfederung, Bodenschutz in Bodenfarbe All das ergibt einen Gesamtpreis von 117.320 Euro – bei einem Grundpreis von 96.900 Euro.

Wasser, Strom, Autarkie Mit 100 Litern Frischwasser und 110 Litern Grauwasser liegt der Lerida im oberen Bereich seiner Klasse. Die Lithium-Batterie sichert längere Standzeiten ab, beheizte Tanks (optional) und der wintertaugliche Aufbau (mit 63 mm Isolierung im Boden) machen ihn saisonunabhängig. Die große Garage ist beheizt, beleuchtet, mit Teppich ausgekleidet und bietet Stromanschlüsse – ideal für E-Bikes.

Notin Lerida 2026: Technische Basisdaten Basisfahrzeug: Fiat Ducato, Schadstoffklasse: Euro 6E

Fiat Ducato, Schadstoffklasse: Euro 6E Länge/Breite/Höhe: 6,99 m / 2,30 m / 2,89 m

6,99 m / 2,30 m / 2,89 m zGG: 3.500 kg (Serie), 4.400 kg (CMT-Ausführung)

3.500 kg (Serie), 4.400 kg (CMT-Ausführung) Sitz-/Schlafplätze: 4 Gurtplätze (inkl. 1 Isofix), 2–3 Schlafplätze

4 Gurtplätze (inkl. 1 Isofix), 2–3 Schlafplätze Grundpreis: 96.900 Euro