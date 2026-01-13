Markenverzeichnis öffnen
40 Jahre Ford Nugget: Limitiertes Sondermodell im Retro-Look auf der CMT

Ford Nugget „40 Jahre“ Edition auf der CMT
Sondermodell im Retro-Look

CMT 2026

Auf der CMT 2026 zeigt Ford ein limitiertes Nugget-Sondermodell im Retro-Look – samt moderner Technik und exklusiven Extras.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 13.01.2026
Ford Nugget, Sonderedition, 2026, 40 Jahre
Foto: Ford

Zum 40. Jubiläum bringt Ford eine Sonderedition seines beliebten Campers Nugget – und feiert die Premiere auf der CMT 2026 in Stuttgart. Das auf wenige Exemplare limitierte Modell erinnert laut Ford mit Retro-Optik und exklusiver Ausstattung an die erste Generation von 1986.

Außerdem zeigt der Hersteller auf der Messe weitere Varianten des aktuellen Nuggets – darunter erstmals auch eine Plug-in-Hybrid-Version und Modelle mit Hochdach oder integrierter Toilette.

Sondermodell mit Retro-Flair und Jubiläumspaket

Laut Ford soll das Sondermodell "40 Jahre Nugget" optisch an das Original von 1986 erinnern – mit einer Lackierung in "Frozen White" und schwarzen Designelementen an Dach, Schulterlinie und Seitenschweller. Auch im Innenraum setz sich das Farbkonzept fort mit warmweißen Möbeln, dunkler Arbeitsplatte und schwarzen Schrankgriffen die klassische Optik auf.

Die Edition basiert auf der Ausstattungslinie Active, ist mit einem 2.0L EcoBlue Dieselmotor (125 kW / 170 PS), Automatikgetriebe und langem Radstand (L2) ausgestattet. Käuferinnen und Käufer können sich für mehr Stauraum oder eine Variante mit integrierter Toilette entscheiden. Der Einstiegspreis liegt laut Hersteller bei 89.646 Euro – identisch zur regulären L2 Active-Version mit vergleichbarer Ausstattung.

Weitere Geburtstags-Goodies

Zum runden Geburtstag erhalten Kundinnen und Kunden zusätzlich ein Jubiläumsbuch, spezielle Merchandise-Artikel wie einen Nugget-Becher sowie die Einladung zu einem Kunden-Event beim Umbaupartner Westfalia.

Ford Nugget, Sonderedition, 2026, 40 Jahre
Ford

Im Inneren der 40-Jahre-Edition dominieren warmweiße Möbel und dunkle Arbeitsplatten.

Die Ford-Pro-Direktorin für Deutschland, Österreich und die Schweiz, Claudia Vogt, sagt: "Unser Ford Nugget hat in den vergangenen 40 Jahren bei den Camper-Vans absoluten Kultstatus erreicht und sich eine treue Fan- und Kundenbasis aufgebaut. Das zeigt sich besonders auf den jährlich stattfindenden Nugget-Treffen, wo der Enthusiasmus für unseren Kult-Camper erlebbar wird."

Seit 1986 entwickelt Ford den Nugget gemeinsam mit den Umbau-Spezialisten von Westfalia in Rheda-Wiedenbrück. Im vergangenen Jahr wurden laut Ford in Deutschland über 2.000 Nuggets neu zugelassen. Das entspricht einem Marktanteil von 16 Prozent im Segment der Urban Camper – nur der VW California war beliebter.

Ford, Retro, erstes Modell
Westfalia

Der erste Ford Nugget aus 1986.

Ford präsentiert drei Nugget-Varianten auf der CMT

Neben der Jubiläumsedition zeigt Ford auf der CMT 2026 in Halle 7 (Stand B53) auch die volle Modellpalette der neuesten Nugget-Generation. Damit will der Hersteller sowohl Technikfans als auch Ganzjahres-Camper ansprechen.

Fazit

