11.000 Euro Rabatt fürs CMT-Wohnmobil: Das steckt im Hymer Exsis‑t 474 Xperience

Direkt vorweg: Wer auf der CMT 2026 zuschlägt, kann sich über einen Preisvorteil von mehr als 11.000 Euro beim neuen Sondermodell Hymer Exsis‑t 474 Xperience freuen. Das klingt nach Schnäppchen. Es ist mehr als nur ein Rabatt. Es ist ein echtes Messe‑Argument.

Der Exsis‑t 474 ist kein Riese. Mit 6,59 Meter Länge bleibt der Teilintegrierte recht kompakt. Und ist damit ideal für Paare, die viel unterwegs sind. Die Xperience‑Edition setzt da an, wo viele Kompaktmobile enden: bei Komfort, Vernetzung und Autarkie.

Was macht dieses Sondermodell besonders? Zuerst die Ausstattung: Solaranlage, Lithium‑Batterie, Warmwasser‑Heizung, Multimedia‑Navi und ein Assistenzpaket, das in dieser Klasse nicht selbstverständlich ist. Dazu kommt ein Look, der auffällt: schwarzes Fahrerhaus, silberner Aufbau. Das sieht sportlich aus und macht Lust auf Strecke.

Unterwegs zahlt sich das aus. Die kompakte Breite von 2,22 Meter und ein Leergewicht von unter 3.000 kg (Herstellerangabe) für den 3,5-Tonner sorgen für Wendigkeit – und Zuladung. Die Straßenlage ist ruhig, das Handling angenehm. Keine Riesendimensionen. Keine unnötige Masse. Eine echte Freude für längere Touren.

Grundriss für zwei Personen – mit moderner Technik und Autarkie Im Heck locken komfortable Längseinzelbetten mit Tellerfeder‑Schlafkomfortsystem. Die Alltagstauglichkeit stimmt. Stauraum ist reichlich da. Besonders praktisch: beidseitige Garagentüren – für große Sachen und spontanes Verstauen. Komfort, der im Alltag zählt.

Auch bei Technik und Sicherheit lässt Hymer nicht nach. LED‑Scheinwerfer, Nebelscheinwerfer mit Abbiegelicht, digitale Displays, Wireless Charging. Assistenzsysteme wie Notbrems‑ und Spurhalteassistent sowie intelligenter Tempomat gehören zur Xperience‑Linie. Das macht jede Fahrt souveräner.

Ein Blick auf die Autarkie: Solaranlage mit 2×110 W, Smart‑Batteriesystem mit 150 Ah LFP‑Zellen und Zusatzlader. Warmwasser über 6‑kW‑Heizung + Boiler. Gasversorgung mit automatischer Umschaltung und Crash‑Sensor. Außendusche in der Garage.

All das bedeutet: Länger ohne Infrastruktur stehen und unabhängiger sein.

Und der Preis? Der Grundpreis des Serienmodells liegt bei etwa 97.600 Euro. Mit der Xperience‑Linie und Serienausstattung sind es rund 110.645 Euro. Klingt nach viel. Aber rechnet man die Ausstattung einzeln zusammen, dann wird klar: Der Messepreis ist nicht nur Rabatt – er ist ein Rechenvorteil.

Den neuen Einstieg in die Premium-Welt von Hymer bildet übrigens der neu vorgestellte Hymer GT-S – für einen Grundpreis von 103.900 Euro.

Hymer Exis-T 747 Xperience (2026): Technische Daten und Preis

Basisfahrzeug: Hymer Exsis‑t 474

Hymer Exsis‑t 474 Länge/Breite/Höhe: 6,59 m / 2,22 m / ca. 2,94 m

6,59 m / 2,22 m / ca. 2,94 m Schlafplätze: 2–3

2–3 Max. Gesamtgewicht: 3.500 kg

3.500 kg Grundpreis Serienmodell: ca. 97.600 Euro

ca. 97.600 Euro Preis Sondermodell Xperience: ca. 110.645 Euro (vor Messevorteil)