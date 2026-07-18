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Sunlight V 67 S Adventure Edition im Test: Teilintegrierter mit Easy-Fold-Bett

Sunlight V 67 S Adventure Edition im Test
Teilintegrierter mit Easy-Fold-Bett

Schmaler Teilintegrierter mit fast sieben Metern Länge: Der Sunlight V 67 S Adventure Edition kombiniert wendiges Fahrverhalten mit großer Zuladung und viel Stauraum. Das Easy-Fold-Bett spart Gewicht, doch Ergonomie, USB-Bestückung und Küchenabdeckung zeigen Schwächen.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 18.07.2026
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Foto: Ingolf Pompe

Auf den ersten Blick ist die sogenannte Van-Klasse, also Teilintegrierte mit maximal 2,25 Meter Breite, ein gelungener Kompromiss zwischen dem Raumangebot aufgebauter Reisemobile und der Handlichkeit von Kastenwagen. Der Sunlight V 67 S ist jedoch kein ganz typischer Vertreter dieser Gattung. Zwar ist er mit 2,14 Meter schmal, aber er hat das Gardemaß von fast sieben Metern Länge. Andererseits ist sein Wendekreis sogar kleiner als bei den entsprechenden Campingbussen, da er mit einem Radstand von 3,80 Meter auskommt. Was aber wiederum einen üppigen Hecküberhang zur Folge hat.

Der Supercheck zeigt, ob die Vor- oder Nachteile dieses Konzepts überwiegen. Die Van-Baureihe von Sunlight basiert zum Grundpreis auf dem Citroën Jumper und startet bei ...

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