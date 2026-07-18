Sunlight V 67 S Adventure Edition im Test: Teilintegrierter mit Easy-Fold-Bett

Auf den ersten Blick ist die sogenannte Van-Klasse, also Teilintegrierte mit maximal 2,25 Meter Breite, ein gelungener Kompromiss zwischen dem Raumangebot aufgebauter Reisemobile und der Handlichkeit von Kastenwagen. Der Sunlight V 67 S ist jedoch kein ganz typischer Vertreter dieser Gattung. Zwar ist er mit 2,14 Meter schmal, aber er hat das Gardemaß von fast sieben Metern Länge. Andererseits ist sein Wendekreis sogar kleiner als bei den entsprechenden Campingbussen, da er mit einem Radstand von 3,80 Meter auskommt. Was aber wiederum einen üppigen Hecküberhang zur Folge hat.