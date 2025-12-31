Großer 6-m-Kastenwagen-Preisvergleich: Die besten Marken fürs Geld

Sechs Meter lange Kastenwagen mit Querbett gelten für viele Camper als ideale Allrounder, weil sie den besten Kompromiss aus Kompaktheit, Wohnkomfort und Alltagstauglichkeit bieten. Im Vergleich zu den kürzeren 5,40-Meter-Modellen gibt es hier spürbar mehr Platz in Küche, Bad und Schlafbereich, ohne dass Fahrverhalten oder Parkplatzsuche stark leiden. Der Querbett-Grundriss nutzt die Fahrzeugbreite optimal und schafft darunter zusätzlichen Stauraum.

Drei Konfigurationsstufen: Basisausstattung, mittlere und gehobene Ausstattung Für den Vergleich ziehen wir zwölf Modelle in drei definierten Konfigurationsstufen heran. Sie sollen zeigen, wie breit das Angebot ist und wie groß die Preisspanne innerhalb der Sechs-Meter-Klasse mittlerweile geworden ist. Das sieht man auch bereits an den Basisversionen, die als günstiger Einstieg gelten.

Während preisorientierte Modelle wie der Challenger V114 oder der Clever Drive 600 mit rund 47.000 bis 49.000 Euro starten, liegen Camper Vans der gehobenen Einsteigerklasse – etwa Forster V 599 HBL, Pössl Summit 600 oder Dethleffs Globetrail 600 DS – bei 52.000 bis 54.000 Euro.

Im oberen Segment positionieren sich der Knaus Boxlife 600 MQ, Malibu Van 600 DB Comfort und Hymer Redwood 600 mit Preisen zwischen 64.000 und 69.000 Euro – ein Niveau, das sich vor allem durch höhere Materialqualität, bessere Dämmung und mehr Ausstattung erklärt.

1. Basisausstattung: Günstiger Einstieg mit Pflichtpaketen Günstige Listenpreise wirken oft attraktiv, erfordern aber teure Pflichtpakete, um Fahrzeuge alltagstauglich zu machen. Beispiele sind das Chassis-Paket bei Knaus und Weinsberg, das Smart-Paket bei Weinsberg oder die rund 6.000 Euro teuren Pflichtpakete bei Malibu.

Auch Einsteigermodelle wie Sunlight Cliff oder Forster Livin’ Up kommen ohne Zusatzpakete nicht aus, wenn etwa Beifahrerairbag, Klimaanlage oder Fahrerhausverdunklung gefragt sind. Hinzu kommen bei fast allen Marken unvermeidbare Nebenkosten wie Zulassungsdokumente und Überführung, die je nach Hersteller bis zu 3.000 Euro betragen.

2. Mittlere Ausstattungslinien: Mehr Komfort, erste Extras Hier sind die Kastenwagen bereits komfortabler konfiguriert. Es werden 140 PS und Automatik ausgewählt, ergänzt durch Rückfahrkamera und Fahrerassistenzsysteme. Auch optische Details wie 16-Zoll-Alufelgen gehören meist dazu.

Wo möglich, werden zudem zusätzliche Schlafplätze integriert – in dieser Ausstattungsklasse in Form eines Sitzgruppenbetts. Hersteller wie Clever, Malibu und Pilote verzichten allerdings auf diese Option, Weinsbergs Boxlife sieht das Dinettenbett als Einziger serienmäßig vor.

3. Gehobene Klasse: Maximale Ausstattung und Autarkie Noch mehr Komfort und Freizeitnutzen bietet die gehobene Ausstattung. Wenn verfügbar, wird der 180-PS-Motor gewählt, bei Forster bleibt es bei 140 PS. Dazu kommen umfangreiche Fahrerassistenzsysteme, digitale Cockpits, große Naviceiver und Entertainment in Gestalt von Fernsehern und den dazugehörigen Empfängern.

Fast alle Modelle bekommen ein Aufstelldach, oft ergänzt durch Lithium-Batterien oder Autarkiepakete für mehr Unabhängigkeit.

Der große Modellvergleich der 6-Meter-Campingbusse mit Querbett Nach diesem Überblick über Preisniveaus und Ausstattungsklassen lohnt der Blick auf einzelne Modelle im Detail. Den Anfang macht der Adria Twin 600 SPB, der exemplarisch zeigt, wie breit sich ein Sechs-Meter-Kastenwagen heute konfigurieren lässt.

1. Adria Twin 600 SPB

Adria Mobil Mit bis zu fünf unterschiedlichen Ausstattungslinien lassen sich die Twin-Campingbusse von Adria besonders vielfältig konfigurieren.



Der Twin 600 SPB wird wie die beiden 6,36 Meter langen Kastenwagen bei Adria (640 SGX und 640 SLB) in fünf Ausstattungslinien angeboten: All-In, Twin, Supreme, Sports und Edition – vom preisbewussten Einstieg bis zum vollausgestatteten Premiumvan.

In All-In und Twin dominiert helles Dekor, während Supreme, Sports und Edition im dunkleren Design mit Ambientebeleuchtung, eleganten Rahmen- und Panorama-Dachfenstern auftreten.

Das Basisfahrzeug ist je nach Linie der Citroën Jumper oder Fiat Ducato mit 140 bis 180 PS, wahlweise mit Automatik. Serienmäßig sind Airbags, ESP, Tempomat, Start-Stopp-System und elektrische Spiegel.

Die Ausstattungspakete Kit Deluxe und Safety + Style Plus bringen Komfort- und Assistenz-Extras. Sports bietet ein Aufstelldach mit Zusatzbett, Edition bündelt alle Premiumdetails. So deckt der Twin 600 SPB vom Alltagsvan bis zum Campingbus der Oberklasse das gesamte Spektrum ab.

Daten: Adria Twin 600 SPB

Länge/Breite/Höhe: 599,0/205,0/259,0 cm;

599,0/205,0/259,0 cm; Basisfahrzeug: Citroën Jumper/Fiat Ducato;

Citroën Jumper/Fiat Ducato; Gewichte: zul. Gesamtgewicht 3.500 kg;

zul. Gesamtgewicht 3.500 kg; Bettenmaße: Querbett: 195,0 x 145,0–140,0 cm; Dach-Bett: 200,0 x 120,0 cm;

Querbett: 195,0 x 145,0–140,0 cm; Dach-Bett: 200,0 x 120,0 cm; Sitz-/Schlafplätze: 4/2–4 1. Stufe: Grundversion 58.690 Euro

Ausführung: All-In;

All-In; Basis: Citroën Jumper, 140 PS, Sechsgang-Getriebe;

Citroën Jumper, 140 PS, Sechsgang-Getriebe; Teile der Ausstattung: Fahrer- und Beifahrer-Airbag, ABS, ASR, ESP, Hillholder, Traction+, Tempomat, Funk-Zentralverriegelung, Außenspiegel elektrisch verstell- und beheizbar, Isofix, Stopp-Start-Automatik. 2. Stufe: Mittlere Version 74.988 Euro

Ausführung: Supreme;

Supreme; Basis: Fiat Ducato, 140 PS, Automatik;

Fiat Ducato, 140 PS, Automatik; Teile der Ausstattung: 140 PS, Automatik (3.200 Euro), Kit-Deluxe (2.999 Euro), Paket Safety + Style Plus (5.499 Euro);

140 PS, Automatik (3.200 Euro), Kit-Deluxe (2.999 Euro), Paket Safety + Style Plus (5.499 Euro); Pakete: Supreme (u. a. Panorama-Dachhaube Front fix, AGM-Wohnraumbatterie 100 Ah); Kit Deluxe (u. a. Rahmen-Seitenfenster, Fliegenschutz Schiebetür, elektr. Einstiegsstufe, Abwassertank isoliert und beheizbar, elektr. Abwasserablassventil, Tischerweiterung); Paket Safety + Style Plus (Regen-/Licht-Assistent, Notbremsassistent mit Fußgängererkennung, Spurhaltewarn-Assistent, Verkehrszeichen-Assistent, Fahrermüdigkeitserkennung + Geschwindigkeits-Assistent, 16-Zoll-Leichtmetallfelgen, Rückfahrkamera). 3. Stufe: Gehobene Version 85.888 Euro

Ausführung: Sports;

Sports; Basis: Fiat Ducato, 180 PS, Automatik;

Fiat Ducato, 180 PS, Automatik; Teile der Ausstattung: 180 PS + Maxi 4,25 t (4.200 Euro), Automatik (3.200 Euro), Kit Deluxe (2.999 Euro), Paket Safety + Style Plus (5.499 Euro);

180 PS + Maxi 4,25 t (4.200 Euro), Automatik (3.200 Euro), Kit Deluxe (2.999 Euro), Paket Safety + Style Plus (5.499 Euro); Pakete: Sports (u. a. Aufstelldach, AGM-Wohnraumbatterie 100 Ah); Kit Deluxe (s.o.); Paket Safety + Style Plus (s.o.). 2. Challenger V114

Reisemobile Challenger Die zwei Break-Light-Edition-Modelle (V114 und V114 M) auf Citroën Jumper sind die günstigsten 600er-Versionen von Challenger.



Zwei Kastenwagen (V114 und V114M) werden als Break Edition Light auf dem Citroën Jumper angeboten. Für diese zwei Grundrisse und alle weiteren Van-Modelle hat Challenger zudem die Break Edition und die Sport Edition im Programm – dort mit Fiat Ducato.

Bereits die Jumper-Basis bietet Klimaautomatik, Traction+, Bergabfahrassistent und Panorama-Dachhaube. Die Fiat-Versionen erlauben Extras wie Dieselheizung, Solar oder Lederlenkrad. Die Sport Edition ergänzt schwarze Felgen, VPS-Isolierung und Aufstelldach. Technisch bauähnlich mit Chausson- und Karmann-Modellen, entsteht der V114 im Trigano-Werk.

Daten: Challenger V114

Länge/Breite/Höhe: 599,0/205,0/259,0 cm;

599,0/205,0/259,0 cm; Basisfahrzeug: Citroën Jumper/Fiat Ducato;

Citroën Jumper/Fiat Ducato; Gewichte: zul. Gesamtgewicht 3.500 kg;

zul. Gesamtgewicht 3.500 kg; Bettenmaße: Querbett: 194,0 x 148,0 cm; Sitzgruppenbett: 156,0 x 86,0–50,0 cm;

Querbett: 194,0 x 148,0 cm; Sitzgruppenbett: 156,0 x 86,0–50,0 cm; Sitz-/Schlafplätze: 4/2–3 1. Stufe: Grundversion 46.990 Euro

Ausführung: Break Edition Light;

Break Edition Light; Basis: Citroën Jumper, 120 PS, Sechsgang-Getriebe;

Citroën Jumper, 120 PS, Sechsgang-Getriebe; Teile der Ausstattung: Bergabfahrassistent, ECO-Paket (Serie), ESP, elektr. Rückspiegel mit Abtau-Automatik, elektr. Trittstufe, Tischerweiterung, Fahrer- und Beifahrerairbag, Fix and Go, Ganzjahresreifen, autom. Fahrerhausklimaanlage, TV-Vorbereitung, Tempomat + Geschwindigkeitsbegrenzer, Traction+, Vorbereitung Solarpanel, Vorverkabelung Rückfahrkamera, Badfenster, Panorama-Dachhaube, Ausstellfenster am Heck, Gasheizung, 15-Zoll-Stahlfelgen;

Bergabfahrassistent, ECO-Paket (Serie), ESP, elektr. Rückspiegel mit Abtau-Automatik, elektr. Trittstufe, Tischerweiterung, Fahrer- und Beifahrerairbag, Fix and Go, Ganzjahresreifen, autom. Fahrerhausklimaanlage, TV-Vorbereitung, Tempomat + Geschwindigkeitsbegrenzer, Traction+, Vorbereitung Solarpanel, Vorverkabelung Rückfahrkamera, Badfenster, Panorama-Dachhaube, Ausstellfenster am Heck, Gasheizung, 15-Zoll-Stahlfelgen; Pakete: ECO-Paket (Start-Stop-System inkl. smarter Lichtmaschine). 2. Stufe: Mittlere Version 64.490 Euro

Ausführung: Break Edition;

Break Edition; Basis: Fiat Ducato, 140 PS, Automatik;

Fiat Ducato, 140 PS, Automatik; Teile der Ausstattung: s. o. + 140 PS, Automatik (3.500 Euro), Arctic Van N1 (3.000 Euro), Look Fiat (1.000 Euro), Connect (3.000 Euro), Zubehör Van (3.000 Euro);

s. o. + 140 PS, Automatik (3.500 Euro), Arctic Van N1 (3.000 Euro), Look Fiat (1.000 Euro), Connect (3.000 Euro), Zubehör Van (3.000 Euro); Pakete: Arctic Van N1 (u. a. isolierter u. beheizbarer Abwassertank); Look Fiat (u. a. Schalthebel und Lenkrad in Lederoptik, 16-Zoll-Alufelgen); Connect (u. a. Rückfahrkamera); Zubehör Van (u. a. Markise, Solarmodul, Sitzgruppenbett). 3. Stufe: Gehobene Version 79.990 Euro

Ausführung: Sport Edition;

Sport Edition; Basis: Fiat Ducato, 180 PS, Automatik;

Fiat Ducato, 180 PS, Automatik; Teile der Ausstattung: s. o. + 180 PS (2.500 Euro), Automatik (3.500 Euro), Arctic Van N2 (3.000 Euro), Connect (3.000 Euro), Drive Fiat (2.500 Euro), Look Fiat (Serie), Safety Fiat (1.500 Euro), Zubehör Van (3.000 Euro), Heavy-Chassis (1.000 Euro), Aufstelldach (6.000 Euro);

s. o. + 180 PS (2.500 Euro), Automatik (3.500 Euro), Arctic Van N2 (3.000 Euro), Connect (3.000 Euro), Drive Fiat (2.500 Euro), Look Fiat (Serie), Safety Fiat (1.500 Euro), Zubehör Van (3.000 Euro), Heavy-Chassis (1.000 Euro), Aufstelldach (6.000 Euro); Pakete: Arctic Van N2 (u. a. isolierter u. beheizbarer Abwassertank); Drive Fiat (u. a. adaptiver Tempomat, elektr. Feststellbremse); Look Fiat (s.o.); Safety Fiat (u. a. Fußgänger-, Regen- und Lichtsensoren, Fahrspurunterstützung, Verkehrszeichenerkennung, Müdigkeitserkennung, intelligenter Geschwindigkeitsassistent); Connect (s.o.); Zubehör Van Sport (u. a. Markise, Solarmodul, Fliegengitter, Fahrerhausverdunkelung, Sitzgruppenbett). Clever Vans Drive 600

Clever-Reisemobile Bei Clever Vans ist der Citroën Jumper die Basis der Wahl. In der Grundversion kommt er mit 120 PS und bleibt noch unterhalb der 50.000-Euro-Grenze.



Den Drive 600 charakterisieren praxisgerechte Technik, solide Verarbeitung und viel Komfort zum fairen Preis. Die Basisversion mit dem Citroën Jumper richtet sich an funktional orientierte Reisende, während die Fiat-Ducato-Varianten mit optionalen Paketen wie Bicolor und Full-Package umfangreiche Aufwertungen bei Design, Sicherheit und Fahrassistenz ermöglichen.

Die Topversion mit 180 PS und Automatik vereint Komfort und Technik auf hohem Niveau. Kritisch zu sehen sind der begrenzte Stauraum und die komplexe Paketstruktur, doch Gesamtqualität und Fahreindruck überzeugen.

Daten: Clever Vans Drive 600

Länge/Breite/Höhe: 599,0/205,0/259,0 cm;

599,0/205,0/259,0 cm; Basisfahrzeug: Citroën Jumper;

Citroën Jumper; Gewichte: zul. Gesamtgewicht 3.500 kg;

zul. Gesamtgewicht 3.500 kg; Bettenmaße: Querbett: 192,0 x 140,0 cm; Dachbett: 200,0 x 130,0 cm;

Querbett: 192,0 x 140,0 cm; Dachbett: 200,0 x 130,0 cm; Sitz-/Schlafplätze: 4/2–4 1. Stufe: Grundversion 49.299 Euro

Ausführung: Serie;

Serie; Basis: Citroën Jumper, 120 PS, Sechsgang-Getriebe;

Citroën Jumper, 120 PS, Sechsgang-Getriebe; Teile der Ausstattung: Ganzjahresreifen, ESC, ASR, ABS, elektr. Außenspiegel, Klimaanlage, DAB-Antenne, Radiovorbereitung, Rahmenfenster inkl. Rollo und Fliegenschutz, Fliegenschutz an der Schiebetür, Vorbereitung Rückfahrkamera, elektr. Trittstufe. 2. Stufe: Mittlere Version 60.023 Euro

Ausführung: Serie (50.990 Euro);

Serie (50.990 Euro); Basis: Citroën Jumper/Fiat Ducato, 140 PS, Automatik;

Citroën Jumper/Fiat Ducato, 140 PS, Automatik; Teile der Ausstattung: s. o. + 140 PS (1.700 Euro), Automatik (3.499 Euro), elektr. Parkbremse (529 Euro), Paket Bicolor (999 Euro), Paket Full-Package (1.999 Euro + 1.199 Euro), Rahmenfenster (799 Euro);

s. o. + 140 PS (1.700 Euro), Automatik (3.499 Euro), elektr. Parkbremse (529 Euro), Paket Bicolor (999 Euro), Paket Full-Package (1.999 Euro + 1.199 Euro), Rahmenfenster (799 Euro); Pakete: Paket Bicolor (16-Zoll-Leichtmetallfelgen, Lenkrad und Schaltknauf in Leder-Optik, Armaturentafel Techno Trim); Paket Full-Package (lackierte Stoßfänger, schwarze Skid Plate, Notbremsassistent, Verkehrsschilderkennung, Seitenwindassistent, Aufmerksamkeitsassistent, intelligenter Geschwindigkeitsassistent, adaptive Geschwindigkeitsregelanlage, 360-Grad-Parksensoren, Toter-Winkel-Assistent und hintere Querverkehrserkennung, Nebelscheinwerfer, Außenspiegel elektr. verstellbar, beheizbar und anklappbar, 10-Zoll-Naviceiver, DAB, Bluetooth, Navigation, induktive Ladestation, digitales Cockpit, Spurhalteassistent + Spurhaltezentrierung, digitaler Rückspiegel, Rückfahrkamera, Regen- und Lichtsensor, Traction+, Klimaautomatik). 3. Stufe: Gehobene Version 70.120 Euro

Ausführung: Serie;

Serie; Basis: Citroën Jumper/Fiat Ducato, 180 PS, Automatik;

Citroën Jumper/Fiat Ducato, 180 PS, Automatik; Teile der Ausstattung: s. o. + 180 PS (3.701 Euro), Automatik (3.499 Euro), elektr. Parkbremse (529 Euro), Paket Bicolor (999 Euro), Paket Full-Package (1.999 Euro + 1.199 Euro), Aufstelldach in Fahrzeugfarbe (6.999 Euro), Rahmenfenster (799 Euro), Badfenster (399 Euro), Fahrerhausverdunklung (399 Euro), Verlängerung Küchenarbeitsplatte (299 Euro);

s. o. + 180 PS (3.701 Euro), Automatik (3.499 Euro), elektr. Parkbremse (529 Euro), Paket Bicolor (999 Euro), Paket Full-Package (1.999 Euro + 1.199 Euro), Aufstelldach in Fahrzeugfarbe (6.999 Euro), Rahmenfenster (799 Euro), Badfenster (399 Euro), Fahrerhausverdunklung (399 Euro), Verlängerung Küchenarbeitsplatte (299 Euro); Pakete: s. o. Dethleffs Globetrail 600 DS

Dethleffs Die Active-Version des Globetrail ist auf Citroën Jumper oder Fiat Ducato erhältlich. In den höheren Ausstattungen setzt Dethleffs nur auf den Fiat.



Die Globetrail-Baureihe ist in zwei Linien erhältlich: als günstige Active-Modelle auf Citroën Jumper oder Fiat Ducato und als "Normalversion" auf Fiat Ducato. Beide Varianten unterscheiden sich bei Ausstattung und Preis. Das Kürzel DS beim 600 DS steht für ein platzsparendes Dusch-/Schwenkbad. Der Active richtet sich an preisbewusste Käufer: einfacher ausgestattet, mit unlackierten Stoßfängern und nur grundlegender Technik.

Die Normalversion bietet bessere Dämmung, mehr Komfort und umfangreiche Pakete wie das Globetrail-Paket Fiat. Rund 9.000 Euro Preisunterschied trennen beide Varianten – zugunsten von Ausstattung, Materialien und Sicherheitsfunktionen.

Daten: Dethleffs Globetrail 600 DS

Länge/Breite/Höhe: 599,0/205,0/259,0 cm;

599,0/205,0/259,0 cm; Basisfahrzeug: Citroën Jumper/Fiat Ducato;

Citroën Jumper/Fiat Ducato; Gewichte: zul. Gesamtgewicht 3.500 kg;

zul. Gesamtgewicht 3.500 kg; Bettenmaße: Querbett: 197,0 x 157,0–140,0 cm; Dachbett: 209,0 x 143,0 cm; Sitzgruppenbett: 180,0 x 88,0 cm;

Querbett: 197,0 x 157,0–140,0 cm; Dachbett: 209,0 x 143,0 cm; Sitzgruppenbett: 180,0 x 88,0 cm; Sitz-/Schlafplätze: 4/2–5 1. Stufe: Grundversion 52.188 Euro

Ausführung: Active Fiat;

Active Fiat; Basis: Fiat Ducato, 140 PS, Sechsgang-Getriebe;

Fiat Ducato, 140 PS, Sechsgang-Getriebe; Teile der Ausstattung: Allwetterreifen, Beifahrerairbag, Traction+, Cruise Control, Dieseltank 90 l, elektr. verstellbare und beheizte Außenspiegel, Fahrerhausklimaanlage, 15-Zoll-Stahlfelgen, Rahmenfenster, Zulassungsdokumente 189 Euro. 2. Stufe: Mittlere Version 68.086 Euro

Ausführung: Serie (60.999 Euro);

Serie (60.999 Euro); Basis: Fiat Ducato, 140 PS, Automatik;

Fiat Ducato, 140 PS, Automatik; Teile der Ausstattung: Automatik (3.399 Euro) + s. o., 16-Zoll-Alufelgen, elektr. Parkbremse, Lenkrad und Schaltknauf in Leder, elektr. Einstiegsstufe, Badfenster, Paket Globetrail Fiat (3.000 Euro), Gästebett (499 Euro), Zulassungsdokumente (189 Euro);

Automatik (3.399 Euro) + s. o., 16-Zoll-Alufelgen, elektr. Parkbremse, Lenkrad und Schaltknauf in Leder, elektr. Einstiegsstufe, Badfenster, Paket Globetrail Fiat (3.000 Euro), Gästebett (499 Euro), Zulassungsdokumente (189 Euro); Pakete: Paket Globetrail (u. a. Parksensoren hinten, Totwinkelassistent, aut. Klimaanlage, Rückfahrkamera, 10-Zoll-Naviceiver, Tischerweiterung, Markise). 3. Stufe: Gehobene Version 90.027 Euro

Ausführung: Serie (60.999 Euro);

Serie (60.999 Euro); Basis: Fiat Ducato, 180 PS, Automatik;

Fiat Ducato, 180 PS, Automatik; Teile der Ausstattung: 180 PS + 4,25 t mit Automatik (8.249 Euro), Chassis-Paket ACC (3.199 Euro), Elektro-Paket (999 Euro), Komfort-Paket (999 Euro), Digital-Paket (2.999 Euro), Sitzgruppenbett (499 Euro), zweite Lithium-Ionen-Aufbaubatterie (2.599 Euro), 5G-WLAN-Router (1.499 Euro), Abwassertank isoliert und beheizt (1.299 Euro), automatische Gasflaschenumschaltung inkl. Crashsensor (499 Euro), Aufstelldach (5.999 Euro), Zulassungsdokumente (189 Euro);

180 PS + 4,25 t mit Automatik (8.249 Euro), Chassis-Paket ACC (3.199 Euro), Elektro-Paket (999 Euro), Komfort-Paket (999 Euro), Digital-Paket (2.999 Euro), Sitzgruppenbett (499 Euro), zweite Lithium-Ionen-Aufbaubatterie (2.599 Euro), 5G-WLAN-Router (1.499 Euro), Abwassertank isoliert und beheizt (1.299 Euro), automatische Gasflaschenumschaltung inkl. Crashsensor (499 Euro), Aufstelldach (5.999 Euro), Zulassungsdokumente (189 Euro); Pakete: Chassis-Paket (u. a. Stoßfänger in Wagenfarbe, Skid Plate schwarz, adaptiver Tempomat ACC, Parksensoren hinten, Totwinkelassistent, Voll-LED-Frontscheinwerfer), Elektro-Paket (u. a. Vorbereitung Solarmodule), Komfort-Paket (u. a. Tischerweiterung), Digital-Paket (u. a. Rückfahrkamera, autom. Klimaanlage, induktive Ladestation, 10-Zoll-Naviceiver). Forster V 599 HBL

Forster Reisemobil Wenn verfügbar, wird bei der gehobenen Ausstattung der 180-PS-Motor gewählt, bei Forster bleibt es bei 140 PS.



Forster nutzt für seine Kastenwagen als Basis den Fiat Ducato oder Citroën Jumper mit 120 oder 140 PS; den 180-PS-Motor oder eine werkseitige Auflastung bietet der Hersteller nicht an. Die Livin’ Up-Modelle auf Citroën-Basis bilden den Einstieg mit funktionaler Grundausstattung, während Livin’ Up Pro etwas mehr Komfort bietet.

Die Vantasy-Linie auf Fiat richtet sich an Nutzer mit höheren Ansprüchen und erlaubt optionale Pakete wie Travel Line, Comfort Line oder Driver Assistance Pack. Die Flip-Modelle besitzen bereits in der Serienausstattung ein Aufstelldach und haben entsprechend vier Schlafplätze bei einem variablen Raumkonzept, sind aber einfacher ausgestattet und klar auf praktische Nutzung ausgelegt.

Daten: Forster V 599 HBL

Länge/Breite/Höhe: 599,0/205,0/259,0 cm;

599,0/205,0/259,0 cm; Basisfahrzeug: Fiat Ducato;

Fiat Ducato; Gewichte: zul. Gesamtgewicht 3.500 kg;

zul. Gesamtgewicht 3.500 kg; Bettenmaße: Querbett: 186,0 x 149,0 cm; Dachbett: k. A.; Sitzgruppenbett: 160,0 x 95,0–50,0 cm;

Querbett: 186,0 x 149,0 cm; Dachbett: k. A.; Sitzgruppenbett: 160,0 x 95,0–50,0 cm; Sitz-/Schlafplätze: 4/2–5 1. Stufe: Grundversion 53.390 Euro

Ausführung: Livin’ Up Pro;

Livin’ Up Pro; Basis: Citroën Jumper, 120 PS, Sechsgang-Getriebe;

Citroën Jumper, 120 PS, Sechsgang-Getriebe; Teile der Ausstattung: Fahrer- und Beifahrer-Airbag, elektr. Fensterheber. 2. Stufe: Mittlere Version 56.080 Euro

Ausführung: Vantasy als 599 HB (46.900 Euro);

Vantasy als 599 HB (46.900 Euro); Basis: Fiat Ducato, 140 PS, Automatik;

Fiat Ducato, 140 PS, Automatik; Teile der Ausstattung: 140 PS (2.500 Euro), Automatik (3.690 Euro), Travel Line (2.490 Euro), Comfort Line (4.290 Euro), Markise (1.670 Euro), Driver Assistance Pack (1.270 Euro), Abwassertank isoliert und beheizt (990 Euro), Zusatzbett (530 Euro), Markise (1.670 Euro);

140 PS (2.500 Euro), Automatik (3.690 Euro), Travel Line (2.490 Euro), Comfort Line (4.290 Euro), Markise (1.670 Euro), Driver Assistance Pack (1.270 Euro), Abwassertank isoliert und beheizt (990 Euro), Zusatzbett (530 Euro), Markise (1.670 Euro); Pakete: Travel Line (u. a. Lenkradbedienelemente, Fahrerhausverdunklung, Mückengittertür, elektr. Eintrittsstufe, Tischerweiterung, Außenbeleuchtung, Rückfahrkamera), Comfort Line (ACC with Stop and Go, Klimaautomatik, induktives Ladegerät, digitales Cockpit, Lederlenkrad, 16-Zoll-Alufelgen, Nebelscheinwerfer, elektr. Parkbremse), Driver Assistance Pack (Notbremsassistent mit Fußgängererkennung + Regen- und Lichtsensor + Spurhalteassistent + Verkehrsschildererkennung + Fahrermüdigkeitserkennung + intelligenter Geschwindigkeitsassistent). 3. Stufe: Gehobene Version 70.480 Euro

Ausführung: Vantasy als 599 HB (46.900 Euro);

Vantasy als 599 HB (46.900 Euro); Basis: Fiat Ducato, 140 PS, Automatik;

Fiat Ducato, 140 PS, Automatik; Teile der Ausstattung: 140 PS (2.500 Euro), Automatik (3.690 Euro), Travel Line (2.490 Euro), Comfort Line (4.290 Euro), Driver Assistance Pack (1.270 Euro), Abwassertank isoliert und beheizt (990 Euro), Aufstelldach (5.590 Euro), Markise (1.670 Euro), 35-H-Chassis (690 Euro);

140 PS (2.500 Euro), Automatik (3.690 Euro), Travel Line (2.490 Euro), Comfort Line (4.290 Euro), Driver Assistance Pack (1.270 Euro), Abwassertank isoliert und beheizt (990 Euro), Aufstelldach (5.590 Euro), Markise (1.670 Euro), 35-H-Chassis (690 Euro); Pakete: Travel Line (s. o.), Comfort Line (s. o.), Driver Assistance Pack (s. o.). Hymer Redwood 600

Hymer Im oberen Segment ist der Preisunterschied merklich spürbar, allerdings verbunden mit höherer Materialqualität, besserer Dämmung und mehr Ausstattung.

Die Redwood-Baureihe umfasst zwei Querbett-Modelle (600 und 601), beide auf Fiat Ducato. Angeboten werden drei Ausstattungslinien: Sport mit funktionaler Grundausstattung, Trail mit robuster Optik und Explorer mit Dieselheizung, Smart-Battery-System, Zusatzlader und isoliertem Abwassertank für autarke Nutzung.

Der Innenraum ist wohnlich gestaltet, mit Bambusoberflächen, hellen Stoffen und flächenbündigen Schränken. Mit Sitzgruppenbett und Aufstelldach sind bis zu fünf Schlafplätze möglich. Technische Besonderheit ist das digitale Steuerungssystem Hymer Connect, über das zentrale Funktionen per App bedient werden.

Die Preise starten selbst mit 120-PS-Motor schon bei etwa 69.000 Euro. Die umfangreiche Ausstattung – bei reduzierter Nutzlast – verortet den Redwood eher im Komfort- als im Einstiegssegment.

Daten: Hymer Redwood 600

Länge/Breite/Höhe: 599,0/205,0/259,0 cm;

599,0/205,0/259,0 cm; Basisfahrzeug: Citroën Jumper oder Fiat Ducato;

Citroën Jumper oder Fiat Ducato; Gewichte: zul. Gesamtgewicht 3.500 kg;

zul. Gesamtgewicht 3.500 kg; Bettenmaße: Querbett: 195,0 x 157,0–150,0 cm; Aufstelldachbett: 209,0 x 143,0 cm; Sitzgruppenbett: 185,0 x 105,0–88,0 cm;

Querbett: 195,0 x 157,0–150,0 cm; Aufstelldachbett: 209,0 x 143,0 cm; Sitzgruppenbett: 185,0 x 105,0–88,0 cm; Sitz-/Schlafplätze: 4/2–5 1. Stufe: Grundversion 69.065 Euro

Ausführung: Trail (68.900 Euro);

Trail (68.900 Euro); Basis: Fiat Ducato, 120 PS, Sechsgang-Getriebe;

Fiat Ducato, 120 PS, Sechsgang-Getriebe; Teile der Ausstattung: 90-Liter-Dieseltank, 16-Zoll-Leichtmetallräder, Rahmenfenster, Zulassungsdokumente (165 Euro). 2. Stufe: Mittlere Version 82.915 Euro

Ausführung: Trail;

Trail; Basis: Fiat Ducato, 140 PS, Automatik;

Fiat Ducato, 140 PS, Automatik; Teile der Ausstattung: 140 PS + Automatik + Maxi-Chassis (4.390 Euro), Autarkie-Paket (3.810 Euro), Dinettenbett (395 Euro), Multimedia mit TV inkl. Vorbereitung (295 + 970 Euro), Fahrkomfort-Paket (3.990 Euro), Zulassungsdokumente (165 Euro);

140 PS + Automatik + Maxi-Chassis (4.390 Euro), Autarkie-Paket (3.810 Euro), Dinettenbett (395 Euro), Multimedia mit TV inkl. Vorbereitung (295 + 970 Euro), Fahrkomfort-Paket (3.990 Euro), Zulassungsdokumente (165 Euro); Pakete: Autarkie-Paket (u. a. Dieselheizung, Smart-Battery-System mit 80-Ah-LFP inkl. Zusatzlader, Abwassertank isoliert und beheizt), Multimedia (u. a. 22-Zoll-LED-TV), Fahrkomfort-Paket (u. a. 10-Zoll-Naviceiver, Rückfahrkamera, induktive Ladeschale, autom. Klimaanlage, elektr. Parkbremse). 3. Stufe: Gehobene Version 95.630 Euro

Ausführung: Explorer

Explorer Basis: Fiat Ducato, 180 PS, Automatik

Fiat Ducato, 180 PS, Automatik Teile der Ausstattung: 180 PS + Automatik + 4,0 t (9.540 Euro), Ausstattungslinie Explorer (3.810 Euro), Fahrkomfort-Paket (s. o.), LED-Scheinwerfer (1.190 Euro), Totwinkelassistent (690 Euro), Aufstelldach (4.990 Euro), Markise (1.090 Euro), Zulassungsdokumente (165 Euro)

180 PS + Automatik + 4,0 t (9.540 Euro), Ausstattungslinie Explorer (3.810 Euro), Fahrkomfort-Paket (s. o.), LED-Scheinwerfer (1.190 Euro), Totwinkelassistent (690 Euro), Aufstelldach (4.990 Euro), Markise (1.090 Euro), Zulassungsdokumente (165 Euro) Pakete: Ausstattungslinie Explorer (u. a. Nebelscheinwerfer inkl. Abbiegelicht, schwarze Skid Plate, Dieselheizung, Smart-Battery-System mit 80-Ah-LFP inkl. Zusatzlader, Abwassertank isoliert und beheizt), Fahrkomfort-Paket (s. o.). Knaus Boxlife 600 MQ

Knaus Die Grundversion des Boxlife bietet Knaus mit 120-PS-Motor und Sechsgang-Schaltgetriebe an. Mehr Leistung kostet entsprechend Aufpreis.



Der Boxlife basiert auf dem Fiat Ducato. Der Querbett-Grundriss profitiert von einer höhenverstellbaren Liegefläche, die darunter einen sehr variablen Stauraum möglich macht. Optional gibt’s ein Sitzgruppenbett und ein Aufstelldach mit Bett. Der Innenraum mit hellen Möbeln und robusten Oberflächen ist funktional, die Küche bietet große Schubladen und stabile Arbeitsflächen. Für die Zulassungsdokumente berechnet Knaus zusätzlich 229 Euro, was bei der Preiskalkulation zu berücksichtigen ist.

Daten: Knaus Boxlife 600 MQ

Länge/Breite/Höhe: 599,0/205,0/258,0 cm;

599,0/205,0/258,0 cm; Basisfahrzeug: Fiat Ducato;

Fiat Ducato; Gewichte: zul. Gesamtgewicht 3.500 kg;

zul. Gesamtgewicht 3.500 kg; Bettenmaße: Querbett: 193,0 x 160,0–140,0 cm; Dachbett: 200,0 x 135,0 cm; Sitzgruppenbett: 180,0 x 70,0 cm;

Querbett: 193,0 x 160,0–140,0 cm; Dachbett: 200,0 x 135,0 cm; Sitzgruppenbett: 180,0 x 70,0 cm; Sitz-/Schlafplätze: 4/2–5 1. Stufe: Grundversion 64.219 Euro

Ausführung: Serie (63.990 Euro);

Serie (63.990 Euro); Basis: Fiat Ducato,120 PS, Sechsgang-Getriebe;

Fiat Ducato,120 PS, Sechsgang-Getriebe; Teile der Ausstattung: 15-Zoll-Stahlfelgen, Tempomat, Traction+, Rahmenfenster, Zulassungsdokumente (229 Euro). 2. Stufe: Mittlere Version 77.263 Euro

Ausführung: Serie (s. o.);

Serie (s. o.); Basis: Fiat Ducato, 140 PS, Automatik;

Fiat Ducato, 140 PS, Automatik; Teile der Ausstattung: 140 PS (2.640 Euro) + Automatik (3.689 Euro), Funline-Paket (2.995 Euro), Styling-Paket II Light (2.190 Euro), TV-Paket (1.895 Euro), zus. Gästebett mit Polstern (235 Euro), 10-Zoll-Naviceiver mit Rückfahrkamera (2.290 Euro), Zulassungsdokumente (229 Euro);

140 PS (2.640 Euro) + Automatik (3.689 Euro), Funline-Paket (2.995 Euro), Styling-Paket II Light (2.190 Euro), TV-Paket (1.895 Euro), zus. Gästebett mit Polstern (235 Euro), 10-Zoll-Naviceiver mit Rückfahrkamera (2.290 Euro), Zulassungsdokumente (229 Euro); Pakete: Funline-Paket (u. a. elektr. Einstiegsstufe, beheizb. Isolierhaube Abwassertank, Markise), Styling-Paket II Light (u. a. Nebelscheinwerfer, 16-Zoll-Leichtmetallfelgen, Voll-LED), TV-Paket (u. a. 21,5-Zoll-TV, Antenne). 3. Stufe: Gehobene Version 95.039 Euro

Ausführung: Serie (s. o.);

Serie (s. o.); Basis: Fiat Ducato, 180 PS, Automatik;

Fiat Ducato, 180 PS, Automatik; Teile der Ausstattung: 180 PS + 4,0 t (7.380 Euro) + Automatik (im Paket), Funline-Paket (2.995 Euro), Styling-Paket II Heavy (1.990 Euro), Media-Paket (1.890 Euro), TV-Paket (1.895 Euro), Paket autonomes Fahren II (6.490 Euro), Vision Pack 360 (2.490 Euro), 10-Zoll-Naviceiver (2.290 Euro), Aufstelldach (5.990 Euro), Zulassungsdokumente (229 Euro);

180 PS + 4,0 t (7.380 Euro) + Automatik (im Paket), Funline-Paket (2.995 Euro), Styling-Paket II Heavy (1.990 Euro), Media-Paket (1.890 Euro), TV-Paket (1.895 Euro), Paket autonomes Fahren II (6.490 Euro), Vision Pack 360 (2.490 Euro), 10-Zoll-Naviceiver (2.290 Euro), Aufstelldach (5.990 Euro), Zulassungsdokumente (229 Euro); Pakete: Funline-Paket (u. a. elektr. Einstiegsstufe, beheizb. Isolierhaube, Abwassertank, Markise), Styling-Paket II Heavy (u. a. Nebelscheinwerfer, 16-Zoll-Leichtmetallfelgen, Voll-LED), Media-Paket (u. a. Rückfahrkamera), TV-Paket (u. a. 21,5-Zoll-TV, Antenne), Paket autonomes Fahren II (u.a. Reifendruckkontrolle, adaptiver Tempomat, Automatik), Vision Pack 360 (u. a. Querverkehr- und Spurwechselassistent, 360-Grad-Parksensoren). Malibu 600 DB Comfort

Malibu Carthago Malibu liefert seine Van-Modelle in vier unterschiedlichen Ausbaustufen. Die Fahrzeuge gehören zu den eher kostspieligen Campingbussen.



Die Vans von Malibu basieren auf dem Fiat Ducato und sind in vier Linien konfigurierbar: Compact, Comfort, Diversity und First Class – Two Rooms. Compact-Modelle sind unter sechs Meter lang, Comfort bietet mehr Stauraum und größere Bäder, Diversity eine XL-Küche und das Spitzenmodell Two Rooms ein Zwei-Raum-Konzept mit Schwenkwand. Alle Varianten verfügen über hochwertigen Möbelbau, vollständige Isolierung und mindestens 140 PS Leistung. Die Preise reichen von etwa 61.000 bis über 95.000 Euro.

Daten: Malibu 600 DB Comfort

Länge/Breite/Höhe: 599,0/205,0/259,0 cm;

599,0/205,0/259,0 cm; Basisfahrzeug: Fiat Ducato;

Fiat Ducato; Gewichte: zul. Gesamtgewicht 3.500 kg;

zul. Gesamtgewicht 3.500 kg; Bettenmaße: Querbett: 191,0 x 164,0–150,0 cm; Dachbett: 203,0 x 135,0 cm; Sitzgruppenbett: 160,0 x 114,5 cm;

Querbett: 191,0 x 164,0–150,0 cm; Dachbett: 203,0 x 135,0 cm; Sitzgruppenbett: 160,0 x 114,5 cm; Sitz-/Schlafplätze: 4/2–5 1. Stufe: Grundversion 66.880 Euro

Ausführung: Comfort-Serie (60.840 Euro);

Comfort-Serie (60.840 Euro); Basis: Fiat Ducato, 140 PS, Sechsgang-Getriebe;

Fiat Ducato, 140 PS, Sechsgang-Getriebe; Teile der Ausstattung: Chassis-Paket (Pflicht: 3.900 Euro), Paket Aufbau (Pflicht: 1.490 Euro), Pioneer-Radio (Pflicht: 650 Euro);

Chassis-Paket (Pflicht: 3.900 Euro), Paket Aufbau (Pflicht: 1.490 Euro), Pioneer-Radio (Pflicht: 650 Euro); Pakete: Chassis-Paket (u. a. Einparkhilfe, 90-Liter-Tank, Fahrerhausverdunklung), Aufbau-Paket (u. a. Abwassertank eingefasst und isoliert). 2. Stufe: Mittlere Version 75.110 Euro

Ausführung: Comfort-Serie (60.840 Euro);

Comfort-Serie (60.840 Euro); Basis: Fiat Ducato, 140 PS, Automatik;

Fiat Ducato, 140 PS, Automatik; Teile der Ausstattung: 140 PS + Automatik (3.990 Euro), Pflichtpakete (3.900 + 1.490 + 650 Euro), Voll-LED-Scheinwerfer (1.350 Euro), Badfenster (300 Euro), Duo-Control CS (440 Euro), Rückfahrkamera (860 + 240 Euro), beheizter Abwassertank (1.050 Euro);

140 PS + Automatik (3.990 Euro), Pflichtpakete (3.900 + 1.490 + 650 Euro), Voll-LED-Scheinwerfer (1.350 Euro), Badfenster (300 Euro), Duo-Control CS (440 Euro), Rückfahrkamera (860 + 240 Euro), beheizter Abwassertank (1.050 Euro); Pakete: Pflichtpakete (s. o.). 3. Stufe: Gehobene Version 99.320 Euro

Ausführung: Comfort-Serie (60.840 Euro);

Comfort-Serie (60.840 Euro); Basis: Fiat Ducato, 180 PS, Automatik;

Fiat Ducato, 180 PS, Automatik; Teile der Ausstattung: 180 PS + Automatik + 4,0 t (10.110 Euro), Pflichtpakete (3.900 + 1.490 Euro), Chassis-Plus-Paket (3.890 Euro), Winter-Paket (1.900 Euro), Aufstelldach (4.990 Euro), Keyless-Entry (650 Euro), Markise + LED-Band (1.410 + 290 Euro), Radträger (690 Euro), Badfenster (300 Euro), Lithium-Ionen-Batterie (2.410 Euro), Duo-Control CS (440 Euro), Rückfahrkamera (860 + 240 Euro), 10-Zoll-Naviceiver (2.100 Euro), 24-Zoll-TV (1.460 Euro);

180 PS + Automatik + 4,0 t (10.110 Euro), Pflichtpakete (3.900 + 1.490 Euro), Chassis-Plus-Paket (3.890 Euro), Winter-Paket (1.900 Euro), Aufstelldach (4.990 Euro), Keyless-Entry (650 Euro), Markise + LED-Band (1.410 + 290 Euro), Radträger (690 Euro), Badfenster (300 Euro), Lithium-Ionen-Batterie (2.410 Euro), Duo-Control CS (440 Euro), Rückfahrkamera (860 + 240 Euro), 10-Zoll-Naviceiver (2.100 Euro), 24-Zoll-TV (1.460 Euro); Pakete: Chassis-Plus-Paket (u. a. Lenkrad und Schaltknauf in Leder, elektr. Bremse, 16-Zoll-Alufelgen, Nebelscheinwerfer mit Abbiegelicht, Klimaautomatik Fahrerhaus, induktive Ladestation), Winter-Paket (u. a. zus. Beheizung Abwassertank und -rohre, Isoliermatte für Hecktüren, Frontscheibe und Seitenscheiben, Teppiche). Pilote V600G

Wohnmobil-Pilote Auch die Vans des französischen Herstellers Pilote starten mit 120 PS und bei einem gehobenen Preis jenseits der 60.000-Euro-Grenze.



Die Pilote-Vans der Vega-Baureihe basieren auf dem Fiat Ducato und bieten Motorisierungen von 120 bis 180 PS mit Schalt- oder Automatikgetriebe. Der Innenausbau ist funktional, das Heckbett im V630S höhenverstellbar. Viele Varianten und Optionen erlauben individuelle Anpassung, erhöhen jedoch Preis und Konfigurationsaufwand.

Daten: Pilote V600G

Länge/Breite/Höhe: 599,0/205,0/267,0 cm;

599,0/205,0/267,0 cm; Basisfahrzeug: Citroën Jumper oder Fiat Ducato;

Citroën Jumper oder Fiat Ducato; Gewichte: zul. Gesamtgewicht 3.500 kg;

zul. Gesamtgewicht 3.500 kg; Bettenmaße: Querbett: 194,0 x 150,0 cm; Dachbett: 200,0 x 135,0 cm; Sitzgruppenbett: 180,0 x 100,0–60,0 cm;

Querbett: 194,0 x 150,0 cm; Dachbett: 200,0 x 135,0 cm; Sitzgruppenbett: 180,0 x 100,0–60,0 cm; Sitz-/Schlafplätze: 4/2–5 1. Stufe: Grundversion 62.300 Euro

Ausführung: Serie;

Serie; Basis: Fiat Ducato,120 PS, Sechsgang-Getriebe;

Fiat Ducato,120 PS, Sechsgang-Getriebe; Teile der Ausstattung: 90-Liter-Dieseltank, Arbeitsflächenerweiterung, Traction+, elektr. Trittstufe, frostfreier und beheizter Abwassertank. 2. Stufe: Mittlere Version 74.700 Euro

Ausführung: Serie (62.300 Euro);

Serie (62.300 Euro); Basis: Fiat Ducato, 140 PS, Automatik;

Fiat Ducato, 140 PS, Automatik; Teile der Ausstattung: 140 PS + Automatik (3.000 Euro), elektr. Parkbremse (1.000 Euro), Bumper-Paket (500 Euro), Vision-Paket (1.200 Euro), Sicherheitspaket (1.500 Euro), großes Komfort-Paket (1.400 Euro), Start-Paket (1.500 Euro), Voll-LED-Scheinwerfer (1.300 Euro), Pack Felgen (1.000 Euro);

140 PS + Automatik (3.000 Euro), elektr. Parkbremse (1.000 Euro), Bumper-Paket (500 Euro), Vision-Paket (1.200 Euro), Sicherheitspaket (1.500 Euro), großes Komfort-Paket (1.400 Euro), Start-Paket (1.500 Euro), Voll-LED-Scheinwerfer (1.300 Euro), Pack Felgen (1.000 Euro); Pakete: Bumper-Paket (u. a. lackierte Stoßfänger, schwarze Skid Plate, Nebelscheinwerfer), Vision-Paket (u. a. Rückfahrsensor, elektrisch einklappbare Rückspiegel, Toter-Winkel-Assistent), Sicherheitspaket (u. a. automat. Bremssystem mit Fußgängererkennung, Regensensor, Spurverlassenswarnung, Verkehrszeichenerkennung, Müdigkeitswarner des Fahrers, intelligenter Geschwindigkeitsassistent, adaptiver Tempomat), großes Komfort-Paket (u. a. Markise, elektr. Trittstufe), Start-Paket (u. a. 2 AGM-Batterien, Solarpanel inkl. Mediapaket (800 Euro) mit 7-Zoll-Radio, Rückfahrkamera), Pack Felgen (u. a. 16-Zoll-Leichtmetallfelgen, Lenkrad in Leder). 3. Stufe: Gehobene Version 90.550 Euro

Ausführung: Serie (62.300 Euro);

Serie (62.300 Euro); Basis: Fiat Ducato, 180 PS, Automatik;

Fiat Ducato, 180 PS, Automatik; Teile der Ausstattung: 180 PS + Automatik (6.000 Euro), Heavy-Chassis (450 Euro), Sicherheitspaket (1.500 Euro), Relax-Paket (1.500 Euro), Mediapaket (4.500 Euro), TV-Antenne (1.200 Euro), Voll-LED-Frontscheinwerfer (1.300 Euro), Aufstelldach (5.500 Euro), 16-Zoll-Leichtmetallfelgen (1.000 Euro), Lithium-Batterie 200 Ah (2.400 Euro);

180 PS + Automatik (6.000 Euro), Heavy-Chassis (450 Euro), Sicherheitspaket (1.500 Euro), Relax-Paket (1.500 Euro), Mediapaket (4.500 Euro), TV-Antenne (1.200 Euro), Voll-LED-Frontscheinwerfer (1.300 Euro), Aufstelldach (5.500 Euro), 16-Zoll-Leichtmetallfelgen (1.000 Euro), Lithium-Batterie 200 Ah (2.400 Euro); Pakete: Sicherheitspaket (u. a. Bremssystem mit Fußgängererkennung, Regensensor, Spurverlassenswarnung, Verkehrszeichenerkennung, Müdigkeitswarner, intelligenter Geschwindigkeitsassistent, adaptiver Tempomat), Relax-Paket (Markise, Radträger), Mediapaket (u. a. 10-Zoll-Naviceiver, Rückfahrkamera). Pössl Summit 600

Pössl-Mobile Bei Pössl haben Kunden in Sachen Basisfahrzeug die Wahl zwischen Fiat Ducato, Peugeot Boxer oder Citroën Jumper. Gleiches gilt für Roadcar.



Pössls Kastenwagenpalette ist sehr variantenreich. Als Basis kommen vor allem der Fiat Ducato, der Citroën Jumper und der Peugeot Boxer zum Einsatz. Neben der D-Line (Roadcamp R, 2Win etc.) umfasst das Programm die gehobene Summit-Baureihe mit den Linien Summit, Summit Prime und Summit Shine. Alle nutzen einen Sanitärraum, der sich mit einem Schwenk der Waschtischwand in eine Dusche verwandeln lässt.

Der Innenraum ist hell und funktional gestaltet, die Prime-Version bietet edlere Materialien und Ambientebeleuchtung, die Shine-Modelle ein alternatives Sitzkonzept. Optional sind Aufstelldach, Sky-Roof, Winterpaket oder Dieselheizung.

Daten: Pössl Summit 600

Länge/Breite/Höhe: 599,0/205,0/258,0 cm;

599,0/205,0/258,0 cm; Basisfahrzeug: Citroën Jumper/Fiat Ducato;

Citroën Jumper/Fiat Ducato; Gewichte: zul. Gesamtgewicht 3.500 kg;

zul. Gesamtgewicht 3.500 kg; Bettenmaße: Querbett: 196,0 x 160,0–147,0 cm; Dachbett: 200,0 x 130,0 cm; Sitzgruppenbett: 180,0 x 70,0 cm;

Querbett: 196,0 x 160,0–147,0 cm; Dachbett: 200,0 x 130,0 cm; Sitzgruppenbett: 180,0 x 70,0 cm; Sitz-/Schlafplätze: 4–5/2–5 1. Stufe: Grundversion 52.999 Euro

Ausführung: Serie;

Serie; Basis: Citroën Jumper, 140 PS, Sechsgang-Getriebe;

Citroën Jumper, 140 PS, Sechsgang-Getriebe; Teile der Ausstattung: Traction+, Rahmenfenster. 2. Stufe: Mittlere Version 62.510 Euro

Ausführung: Serie (52.999 Euro);

Serie (52.999 Euro); Basis: Citroën Jumper, 140 PS, Automatik;

Citroën Jumper, 140 PS, Automatik; Teile der Ausstattung: Automatik (3.599 Euro), Plus-Ausstattung (1.999 Euro), LED-Scheinwerfer (999 Euro), autonomous Driving (1.199 Euro), Tischerweiterung (299 Euro), Kamera mit Rückfahrfunktion (429 Euro), Winterpaket (549 Euro), 3. Schlafplatz quer (429 Euro);

Automatik (3.599 Euro), Plus-Ausstattung (1.999 Euro), LED-Scheinwerfer (999 Euro), autonomous Driving (1.199 Euro), Tischerweiterung (299 Euro), Kamera mit Rückfahrfunktion (429 Euro), Winterpaket (549 Euro), 3. Schlafplatz quer (429 Euro); Pakete: Plus-Ausstattung (u. a. Klimaautomatik, Alufelgen, Lederlenkrad, Radiovorbereitung, digitales Cockpit, Nebelscheinwerfer, Techno Trim, Lenkrad mit Bedienelementen, Fahrerhausverdunkelung, Trittstufe, Beifahrerairbag, 90-Liter-Tank, Ladebooster, Seitenwindassistent, Allwetterreifen, Badfenster). 3. Stufe: Gehobene Version 79.383 Euro

Ausführung: Serie;

Serie; Basis: Fiat Ducato, 180 PS, Automatik;

Fiat Ducato, 180 PS, Automatik; Teile der Ausstattung: 180 PS + Automatik (5.999 Euro), Premium-Ausstattung (4.499 Euro), LED-Scheinwerfer (999 Euro), autonomous Driving (1.199 Euro), Tischerweiterung (299 Euro), Skyroof (3.799 Euro), Aufstelldach (6.999 Euro), Ambiente-Licht im Aufstelldach (499 Euro), Kamera mit Rückfahrfunktion (429 Euro), Solar-Vorbereitung (199 Euro), TV/Sat-Vorbereitung (199 Euro), Gas-Duo-Control (479 Euro), Winterpaket (549 Euro), Sanitärpaket Summit (259 Euro), Diesel-Heizung Combi 6 (1.329 Euro);

180 PS + Automatik (5.999 Euro), Premium-Ausstattung (4.499 Euro), LED-Scheinwerfer (999 Euro), autonomous Driving (1.199 Euro), Tischerweiterung (299 Euro), Skyroof (3.799 Euro), Aufstelldach (6.999 Euro), Ambiente-Licht im Aufstelldach (499 Euro), Kamera mit Rückfahrfunktion (429 Euro), Solar-Vorbereitung (199 Euro), TV/Sat-Vorbereitung (199 Euro), Gas-Duo-Control (479 Euro), Winterpaket (549 Euro), Sanitärpaket Summit (259 Euro), Diesel-Heizung Combi 6 (1.329 Euro); Pakete: Premium-Ausstattung (u. a. Klimaautomatik, Alufelgen, Lederlenkrad, Radiovorbereitung, digit. Cockpit, Nebelscheinwerfer, Techno Trim, Lenkrad mit Bedienelementen, Fahrerhausverdunkelung, Trittstufe, verstärkte Lichtmaschine, Beifahrerairbag, 90-Liter-Tank, Ladebooster, Seitenwindassistent, Allwetterreifen, Badfenster), Sanitärpaket Summit (u. a. Kleiderhaken und beleucht. Spiegel). Sunlight Cliff 600

Sunlight Im Bild der Cliff 540. Für die Basisversionen der Cliff-Baureihe nutzt Sunlight den Peugeot Boxer. Die Adventure-Modelle basieren auf Fiat Ducato.



Zu den Vans gehören Cliff und Cliff Adventure. Die Standardversion fährt auf Peugeot Boxer, die Adventure Edition auf Fiat Ducato, der Cliff 540 V auf Citroën Jumper. Der Innenraum ist funktional, Küche und Bad kompakt. Pflichtpakete wie das Chassis-Paket, das Komfort-Paket und bei 180-PS-Automatik das Safety + ACC-Paket treiben den Preis deutlich nach oben. Technisch ähneln die Modelle teils den Marken Carado, Etrusco, Corigon und Crosscamp.

Daten: Sunlight Cliff 600

Länge/Breite/Höhe: 599,0/205,0/258,0 cm;

599,0/205,0/258,0 cm; Basisfahrzeug: Peugeot Boxer;

Peugeot Boxer; Gewichte: zul. Gesamtgewicht 3.500 kg;

zul. Gesamtgewicht 3.500 kg; Bettenmaße: Querbett: 197,0 x 150,0–157,0 cm; Dachbett: 206,0 x 143,0 cm; Sitzgruppenbett: 185,0 x 88,0–105,0 cm;

Querbett: 197,0 x 150,0–157,0 cm; Dachbett: 206,0 x 143,0 cm; Sitzgruppenbett: 185,0 x 88,0–105,0 cm; Sitz-/Schlafplätze: 4/2–5 1. Stufe: Grundversion 49.499 Euro

Ausführung: Serie;

Serie; Basis: Peugeot Boxer, 140 PS, Sechsgang-Getriebe;

Peugeot Boxer, 140 PS, Sechsgang-Getriebe; Teile der Ausstattung: Traction+ mit Bergabfahrassistent, Außenspiegel elektr. und beheizt, Multifunktionslenkrad, 2 Isofix-Plätze, Stoffverdunklung für Fahrerhaus. 2. Stufe: Mittlere Version 66.723 Euro

Ausführung: Adventure (55.999 Euro);

Adventure (55.999 Euro); Basis: Fiat Ducato, 140 PS, Automatik;

Fiat Ducato, 140 PS, Automatik; Teile der Ausstattung: Automatik (3.199 Euro), Schlafdach (5.699 Euro), 2. Aufbaubatterie (329 Euro), isolierter und beheizter Abwassertank (599 Euro), Radträger (549 Euro), Digital-Paket (3.245 Euro), Dinettenbett (349 Euro);

Automatik (3.199 Euro), Schlafdach (5.699 Euro), 2. Aufbaubatterie (329 Euro), isolierter und beheizter Abwassertank (599 Euro), Radträger (549 Euro), Digital-Paket (3.245 Euro), Dinettenbett (349 Euro); Pakete: Adventure (Panoramadachhaube, Markise, Badfenster, br. Einstiegsstufe, Tischerweiterung, lackierter Stoßfänger, Lenkrad und Schaltknauf in Leder), Digital-Paket (u. a. autom. Fahrerhausklimaanlage, indukt. Ladeschale, 10-Zoll-Naviceiver, digit. Instrumentenanzeige, Rückfahrkamera). 3. Stufe: Gehobene Version 85.082 Euro

Ausführung: Adventure (s. o.);

Adventure (s. o.); Basis: Fiat Ducato, 180 PS, Automatik;

Fiat Ducato, 180 PS, Automatik; Teile der Ausstattung: 180 PS (55.999 Euro) und Automatik (6.448 Euro), Digital-Paket (s. o.), Chassis-Paket (1.825 Euro), Reifendrucksensor (285 Euro), Voll-LED-Scheinwerfer (1.099 Euro), Schlafdach (5.699 Euro), 2. Aufbaubatterie (329 Euro), Radträger (549 Euro), isolierter und beheizter Abwassertank (599 Euro), Rahmenfenster (659 Euro), Safety-Paket + ACC (1.689 Euro), Faltverdunklung (659 Euro), Aufstelldach (5.699 Euro), Zweiflaschenanlage mit Gasdruckregler und Crashsensor (299 Euro);

180 PS (55.999 Euro) und Automatik (6.448 Euro), Digital-Paket (s. o.), Chassis-Paket (1.825 Euro), Reifendrucksensor (285 Euro), Voll-LED-Scheinwerfer (1.099 Euro), Schlafdach (5.699 Euro), 2. Aufbaubatterie (329 Euro), Radträger (549 Euro), isolierter und beheizter Abwassertank (599 Euro), Rahmenfenster (659 Euro), Safety-Paket + ACC (1.689 Euro), Faltverdunklung (659 Euro), Aufstelldach (5.699 Euro), Zweiflaschenanlage mit Gasdruckregler und Crashsensor (299 Euro); Pakete: Adventure-Ausführung (s. o.), Digital-Paket (s. o.), Chassis-Paket (u. a. elektr. abklappb. Außenspiegel, Totwinkelassistent), Safety-Paket + ACC (u. a. Brems- und Spurhalteassistent, Regen- und Lichtsensor, Verkehrszeichen- und Fahrermüdigkeitserkennung, intelligenter Geschwindigkeitsass., adapt. Tempomat). Weinsberg Carabus 600 MQ

Weinsberg Ähnlich wie beim Konzern-Bruder Knaus starten auch die Weinsberg-Camper bei 120 PS. Dabei liegen die Startpreise deutlich unter denen von Knaus.



Der Carabus basiert auf dem Fiat Ducato mit 120, 140 oder 180 PS. Serienmäßig sind Rahmenfenster und beide Airbags, der Einstiegspreis liegt bei 54.900 Euro plus 229 Euro für Zulassungsdokumente. Zwingend hinzu kommt das Chassis-Paket (s. o.). Bei Automatik- oder 180-PS-Versionen ist das Smart-Paket Pflicht, bei erweiterten Assistenzsystemen zusätzlich Media-Paket und Vision Pack II. Diese Paketbindungen erhöhen den Preis deutlich.

Daten: Weinsberg Carabus 600 MQ

Länge/Breite/Höhe: 599,0/205,0/258,0 cm;

599,0/205,0/258,0 cm; Basisfahrzeug: Citroën Jumper oder Fiat Ducato;

Citroën Jumper oder Fiat Ducato; Gewichte: zul. Gesamtgewicht 3.500 kg;

zul. Gesamtgewicht 3.500 kg; Bettenmaße: Querbett: 194,0 x 140,0–125,0 mm; Dachbett: 200,0 x 130,0 cm; Sitzgruppenbett: 180,0 x 70,0 cm;

Querbett: 194,0 x 140,0–125,0 mm; Dachbett: 200,0 x 130,0 cm; Sitzgruppenbett: 180,0 x 70,0 cm; Sitz-/Schlafplätze: 4–5/2–5 1: Stufe: Grundversion 54.879 Euro

Ausführung: Serie (54.650 Euro);

Serie (54.650 Euro); Basis: Fiat Ducato, 120 PS, Sechsgang-Getriebe;

Fiat Ducato, 120 PS, Sechsgang-Getriebe; Teile der Ausstattung: 15-Zoll-Stahlreifen, Tempomat, ESP, Hill Holder, Seitenwindassistent, Traction+, Sitzgruppenbett, Gasheizung Combi 4, Zulassungsdokumente (229 Euro). 2. Stufe: Mittlere Version 69.401 Euro

Ausführung: Serie (54.650 Euro);

Serie (54.650 Euro); Basis: Fiat Ducato, 140 PS, Automatik;

Fiat Ducato, 140 PS, Automatik; Teile der Ausstattung: 140 PS (2.640 Euro) und Automatik (3.689 Euro), Styling-Paket II Light (2.190 Euro), Media-Paket (1.890 Euro), Markise (1.290 Euro), Rahmenfenster (1.014 Euro), zus. AGM-Bordbatterie (495 Euro), isol. und beh. Abwassert. (355 Euro), Radträger (730 Euro), Dokumente (229 Euro);

140 PS (2.640 Euro) und Automatik (3.689 Euro), Styling-Paket II Light (2.190 Euro), Media-Paket (1.890 Euro), Markise (1.290 Euro), Rahmenfenster (1.014 Euro), zus. AGM-Bordbatterie (495 Euro), isol. und beh. Abwassert. (355 Euro), Radträger (730 Euro), Dokumente (229 Euro); Pakete: Styling-Paket II (u. a. Nebelscheinwerfer, 16-Zoll-Leichtmetallfelgen, Voll-LED-Scheinwerfer), Media-Paket (u. a. Rückfahrkamera). 3. Stufe: Gehobene Version 86.798 Euro

Ausführung: Serie (54.650 Euro);

Serie (54.650 Euro); Basis: Fiat Ducato, 180 PS, Automatik;

Fiat Ducato, 180 PS, Automatik; Teile der Ausstattung: Fiat Ducato mit 180 PS und 4,0 t (7.380 Euro) und Automatik (Paket), Styling-Paket II Heavy (1.990 Euro), Weinsberg-Smart-Paket (1.250 Euro), Media-Paket (s. o.), Paket "Autonomes Fahren" II (6.990 Euro), TV-Paket (1.895 Euro), Vision Pack II (1.150 Euro), Markise (1.290 Euro), Rahmenfenster (1.014 Euro), Aufstelldach (5.990 Euro), zus. AGM-Bordbatterie (495 Euro), isol. und beh. Abwassertank (355 Euro), Radträger (730 Euro), Zulassungsdokumente (229 Euro);

Fiat Ducato mit 180 PS und 4,0 t (7.380 Euro) und Automatik (Paket), Styling-Paket II Heavy (1.990 Euro), Weinsberg-Smart-Paket (1.250 Euro), Media-Paket (s. o.), Paket "Autonomes Fahren" II (6.990 Euro), TV-Paket (1.895 Euro), Vision Pack II (1.150 Euro), Markise (1.290 Euro), Rahmenfenster (1.014 Euro), Aufstelldach (5.990 Euro), zus. AGM-Bordbatterie (495 Euro), isol. und beh. Abwassertank (355 Euro), Radträger (730 Euro), Zulassungsdokumente (229 Euro); Pakete: Styling-Paket II (s. o.), Weinsberg-Smart-Paket (u. a. elektr. Einstiegsstufe, Verdunkelung), Media-Paket (s. o.), Paket "Autonomes Fahren" II (u. a. Automatik, Reifendruckkontrollsystem, adaptiver Tempomat), TV-Paket (u. a. TV), Vision Pack II (u. a. Einparkhilfe hinten, Querverkehr- und Spurwechselassistent), Markise (1.290 Euro), Rahmenfenster (1.014 Euro), Aufstelldach (5.990 Euro), zus. AGM-Bordbatt. (495 Euro), isol. u. beheiz. Abwassertank (355 Euro), Radträger (730 Euro), Dokumente (229 Euro).