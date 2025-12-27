9 Integrierte Wohnmobile für den Winter: Darum eignen sich diese Wohnmobile für Kälte

Es wird kälter, die ersten Schneeflocken fallen vom Himmel. Was die einen schnell an einen Urlaub im warmen Süden denken lässt, weckt bei anderen Vorfreude auf gemütliches Wintercamping in verschneiter Landschaft. Egal ob Wintersport, Wellness oder ein Besuch auf dem Weihnachtsmarkt – alle eint, dass das Wohnmobil der Wahl unbedingt winterfest – oder zumindest wintertauglich – sein muss. Denn wer lange in der Kälte war, freut sich über ein beheiztes Mobil und eine intakte Bordtechnik, ohne böse Überraschungen.

Wir stellen 9 Integrierte bekannter Wohnmobilmarken vor, die sich aufgrund ihrer Bauweise und Ausstattung ideal für einen traumhaften Winterurlaub eignen. In unserem Artikel "Winterfeste Wohnmobile" erfahren Sie, welche Kriterien hierfür erfüllt sein müssen und worauf Sie bei der Wahl des passenden Wohnmobils für den Winter unbedingt achten sollten.

9 winterfeste Integrierte ...in alphabetischer Reihenfolge:

1. Adria Supersonic Der German Design Award Winner von 2023 ist nicht nur hübsch anzusehen, sondern bietet auch eine winterfeste Ausstattung. Die Adria-Supersonic-Baureihe ist dank hochwertiger Isolierung und beheiztem Doppelboden, der Wasserleitungen und Tanks vor Frost schützt, bestens fürs Wintercamping geeignet. Die Baureihe verfügt über fünf Grundrisse, wobei der 780 SL mit 153.890 Euro der kostengünstigste ist.

Ingolf Pompe Adria Supersonic 780 SL.



Eine Alde Compact Heizung inklusive Fußbodenheizung bis ins Fahrerhaus ist ebenso Serie wie eine Windschutzscheibenheizung und ein zweistufiges Extragebläse, um die Fahrerhausscheiben schnell beschlagfrei zu bekommen.

Preis: ab 153.890 Euro. Den Adria Supersonic 780 SL haben wir in diesem Artikel getestet.

2. Carthago Chic C-Line I Mit Längen zwischen 7,39 Metern und 8,52 Metern bietet die Chic C-Line sechs Grundriss-Varianten auf Mercedes-Benz Sprinter sowie drei Grundriss-Varianten auf Fiat Ducato. Die Preisspanne reicht dabei von 139.730 Euro beim 4.9 LE bis 163.170 Euro beim 6.2 XL QB.

Carthago In neuer Optik: Die chic c-line 2026.



Die Modelle I 5.9 XL LE und I 6.2 XL QB verfügen über eine serienmäßige Alde-Warmwasserheizung, alle anderen sind mit einer Truma Combi 6 ausgestattet. Der günstigste mit serienmäßiger Alde-Heizung, der I 5.9 XL LE auf Fiat Ducato, kommt mit Einzelbetten im Heck, Hubbett im Bug und umbaubarer Sitzgruppe. Dadurch ist der Integrierte mit 4-5 Schlafplätzen ideal für Familien ausgelegt.

Preis: ab 139.730 Euro mit Truma Combi 6, 158.890 Euro mit Alde Warmwasserheizung. Mehr Infos zur neuen Carthago Chic C-Line I finden Sie in diesem Artikel.

3. Dethleffs Alpa I Der Dethleffs Alpa I kommt mit hochwertiger Ausstattung, großzügiger U-Sitzgruppe im Heck und einem Einzelbetten-Hubbett im Bug. Der Sanitärbereich ist ebenso großzügig gestaltet wie die Küche.

Andreas Becker Dethleffs Alpa I: An der U-förmigen Hecksitzgruppe haben fünf bis sechs Personen Platz.



Das Ganzjahres-Wohnmobil bietet also nicht nur genügend Platz für einen längeren, gemütlichen Aufenthalt im Fahrzeug – sondern auch die entsprechenden Annehmlichkeiten. Mit dem beheizten Doppelboden und einer serienmäßigen Warmwasserheizung ist der Integrierte für den Wintereinsatz bestens gerüstet.

Preis: ab 145.299 Euro. Hier haben wir den Dethleffs Alpa I im Vergleichstest mit dem ebenfalls winterfesten Dethleffs Alpa A.

4. Dethleffs Esprit Den 7,79 Meter langen Dethleffs Esprit gibt es in vier Grundriss-Varianten. Zwei kommen mit Einzelbetten und zwei mit Queensbetten im Heck. Das Hubbett im Bug ist bei allen vier Grundrissen serienmäßig an Bord.

Ingolf Pompe Dethleffs Esprit I 7150-2 DMB.

Dank Ausstattungs-Details wie dem beheizten Doppelboden, in dem die Wasserleitungen frostgeschützt eingebaut sind, ist der Esprit für einen winterlichen Camping-Urlaub gut geeignet. Dach und Boden hüllen sich in GfK, als Dämmung kommt XPS-Schaum zum Einsatz, und zur Verstärkung sind hochverdichtete PU-Leisten eingelegt. Lediglich die Warmwasserheizung ist nicht serienmäßig, sondern nur als Sonderausstattung verfügbar.

Preis: ab 131.999 Euro. In diesem Artikel haben wir den Dethleffs Esprit I 7150-2 DMB getestet.

5. Eura Mobil Integra Line GT Die neue Integra Line GT Baureihe von Eura Mobil kommt auf Mercedes-Benz Sprinter Basis und bietet zwei verschiedene Grundrisse: Ein Einzelbetten-Modell mit 7,47 Meter und ein Queensbett-Modell mit 7,65 Meter.

Ingolf Pompe Eura Mobils Baureihe Integra Line GT kommt auf Mercedes-Benz Sprinter-Basis.



Eura Mobil legt bei allen Integrierten-Baureihen großen Wert auf überdurchschnittlichen Reisekomfort – auch im Winter. Der Integra Line GT kommt mit serienmäßiger Warmwasserheizung, beheiztem Doppelboden mit Fußbodenheizeffekt, voll isolierten Wänden, Dach und Boden sowie einem isolierten 100-Liter-Abwassertank mit beheizter Bodenwanne.

Preis: ab 124.990 Euro. In diesem Bericht haben wir den Eura Mobil Integra Line GT getestet.

6. Frankia Neo MI 7 Black Line Die beiden Grundrissvarianten Black Line GDK, mit getrennten Längsbetten, und Black Line BD mit Heck-Querbett, sind sieben Meter lang und bieten eine durchgängige Stehhöhe von zwei Metern. Die Sonderedition unterscheidet sich vom Frankia Neo MI durch zusätzliche Serienausstattung, die besonders für Wintercampende interessant ist. So gehören unter anderem eine Solaranlage, eine 105-Ah-LiFePo-Batterie, eine Alde-Warmwasserheizung sowie der Thermo-Protect-Wandaufbau zur Serienausstattung. Ein beheizter Doppelboden darf natürlich auch nicht fehlen.

Preis: ab: 119.490 Euro. 7. Hymer B-Klasse Modern Comfort I Hochwertige Materialien, elegantes Design und Komfort machen die Hymer B-Klasse MC-I Modelle aus. Die winterfeste Isolierung gelingt dank PUAL-geschäumte Wände mit Aluminium-Innen- und ‑Außenhaut sowie einem witterungsbeständigen GFK-Unterboden.

Ingolf Pompe Mit seinen ganzen 7,40 Meter Länge bietet die Hymer B-Klasse MC I 680 ausreichend Platz im Innenraum.

Die im beheizten Doppelboden untergebrachten Staufächer, Tanks und Installationen sind vor Frost geschützt. Ein optionaler Wechselrichter oder zwei weitere Bordbatterien finden im Kellergeschoss locker Platz. Auch autarkes Reisen ist dank des 180-Liter-Frischwassertanks und des Hymer-Smart-Battery-System 2.0 mit LiFePO-Technologie möglich.

Preis: ab 141.000 Euro. Hier lesen Sie unseren Testbericht des Hymer B-Klasse MC I 680.

8. Kabe Imperial 12 Modelle zwischen etwa acht und neun Metern Länge bietet Kabe mit seiner Baureihe Imperial. Alle Integrierten sind dank hochwertiger Isolierung und frostsicherer Konstruktion ideal fürs Wintercamping geeignet.

Ingolf Pompe Kabe Imperial i790 LQB.



Neben der Alde-Heizung kann eine zusätzliche Diesel-Heizung aktiviert werden. Außerdem verfügt der Imperial über ein Solarmodul, Wechselrichter und doppelte Batterien – perfekt für zeitweise Autarkie. Pluspunkt für alle Wintersportler ist der Trockenschrank mit Tropfbehälter und die ausziehbare Skiwanne, die sich in einem Außenstaufach des Doppelbodens befindet.

Preis: ab 198.900 Euro. In diesem Artikel haben wir uns den Kabe Imperial i790 LQB genauer angesehen.

9. Knaus Sun I Die Luxuswohnmobil-Modelle Knaus Sun I 700 & 900 bieten mit ihren sieben beziehungsweise neun Metern Länge jede Menge Wohnfläche. Ideal also für gemütliche Stunden bei schlechtem Wetter.

Bernd Thissen Der Knaus Sun I 900 LX.



Neben dem hochwertigen Alu-XPS-Aufbau und der widerstandsfähigen GFK-Bodenbeschichtung, punkten die Modelle bei Wintercampenden besonders dank ihrer Isolierverglasung, der Alde-Warmwasserheizung und dem beheizten Doppelboden, in dem die Wasser- und Heizungsleitungen frostgeschützt untergebracht sind.

Preis: ab 144.470,00 Euro. Hier gibt’s einen ersten Blick auf den neuen Knaus Sun I 900 LX (2026).

Neben Integrierten eignen sich auch hochwertige Alkoven ideal für Camping in Schnee und Eis.