Campingmessen 2026: die wichtigsten Termine zum Jahresbeginn

Das Messejahr 2026 startet für die Campingbranche mit einem dichten Terminplan: Im Januar und Februar gibt’s auf zahlreichen Fach- und Publikumsmessen neue Reisemobile, Caravans, Zubehör und Trends rund um das mobile Reisen zu bestaunen. Von großen Branchentreffs mit internationaler Strahlkraft wie der CMT in Stuttgart bis hin zu regionalen Ausstellungen bietet der Messekalender eine gute Orientierung für alle, die sich über Neuheiten informieren wollen oder den Kauf eines Campingfahrzeugs planen.

Neben Herstellern und Händlern von Campingfahrzeugen präsentieren sich auf den Messen auch zahlreiche Vertreter aus der Tourismusbranche. Auf den Ständen der Reiseländer und -regionen lassen sich auch gleich Tipps für die nächsten Reiseziele einholen. Wer seine Tickets im Vorfeld online kauft, kann bei vielen Messen gegenüber dem Kauf an der Tageskasse vor Ort sparen – und kommt meist auch noch schneller aufs Gelände, da das Anstehen entfällt. Das sind die wichtigsten Messen zum Jahresbeginn 2026:

Toursima & Caravaning, Magdeburg (9.–11. Januar 2026) In Magdeburg erwartet die Messebesucher ein vielseitiges Programm: Rund 100 Aussteller präsentieren auf mehr als 9.000 m² in drei Hallen Ihr Angebot. Camping- und Caravaning-Fans werden vor allem in Halle 1 fündig: Hier zeigen regionale Händler ihre aktuellen Reisemobil- und Caravan-Modelle. Ergänzt wird das Angebot durch über 50 Programmpunkte, darunter Touristik-Infos, Freizeit- und Fahrradangebote. Für Zweiradfans gibt es einen großen Testparcours.

Tageskarte: 10 Euro

Info: tc-magdeburg.com

Reisen & Caravaning, Chemnitz (9.–11. Januar 2026) Die Messe in Chemnitz ist der regionale Treffpunkt für alle, die Urlaub und mobiles Reisen lieben. Caravaning-Händler und -Vermieter aus der Umgebung präsentieren ihr Angebot, auf der Messebühne finden jeden Tag Vorträge statt – etwa zu geführten Wohnmobiltouren in Europa. Im Urlaubskino können sich Besucher außerdem Inspirationen für außergewöhnliche Urlaubsdestinationen holen.

Tageskarte: 9–10 Euro

Info: reisen-caravaning-chemnitz.de

Caravan Freizeit Reisen, Oldenburg (16.–18. Januar 2026) Camping steht im Mittelpunkt der Messe in Oldenburg. Neben klassischen Reisemobilen und Caravans gibt es in den Weser-Ems-Hallen auch ungewöhnliche Freizeitfahrzeuge zu sehen – beispielsweise einen Mini-Wohnwagen, der sich hinter ein E-Bike spannen lässt. Seit über 45 Jahren gibt es die Messe bereits, 2026 werden rund 16.000 Besucher erwartet.

Tageskarte: 10–12 Euro

Info: caravan-freizeit-reisen.de

CMT, Stuttgart (17.–25. Januar 2026) Auf der weltgrößten Publikumsmesse für Tourismus und Freizeit gibt es zahlreiche Frühjahrsneuheiten im Bereich Reisemobile, Caravans und Zubehör zu sehen. Vom 22. bis 25. Januar findet zudem die Tochtermesse Selbstausbau statt. Hier dreht sich alles um individuelle Camper-Lösungen: Besucher finden Inspiration, praxisnahe Tipps und Zubehör für den Ausbau von Vans und Reisemobilen. Neu ist 2026 die Position des promobil-Stands: Er befindet sich jetzt im Eingangsbereich der Zubehörhalle 10 (Stand B01).

Tageskarte: 15 Euro (Mo.–Fr.)/18 Euro (Sa. & So.)

Info: messe-stuttgart.de/cmt

Reisen & Caravaning, Hamburg (5.–8. Februar 2026) Mehr als 440 Aussteller präsentieren auf der größten Urlaubsmesse in Norddeutschland ihre Neuheiten und Angebote – unter anderem auch zahlreiche Händler von Campingfahrzeugen. Prominent vertreten in Hamburg ist, als Partner der Messe, die Grand Tour de Catalunya. Hinter diesem Begriff verbirgt sich eine touristisch interessante Strecke für Reisemobilfahrer und Caravaner. Sie führt auf landschaftlich reizvollen Straßen durch die vielfältige Region zwischen Mittelmeer und Pyrenäen.

Tageskarte: 11–14 Euro (Do. & Fr.)/16–19 Euro (Sa. & So.)

Info: messe-stuttgart.de/reisenhamburg

ABF, Hannover (11.–15. Februar 2026) Einen breiten Raum nehmen Caravaning & Camping auf der ABF in Hannover ein. Eine Teilfläche ist hier für das Thema Vanlife reserviert. Erstmals gibt es eine zentrale, markenübergreifende Präsentations- und Beratungsfläche rund um das Thema Dachzelte. Als besonderer Gast ist Friso Richter, bekannt aus "Der Camping-Check" im ARD-Fernsehen, angekündigt. Er wird am 11. Februar für eine Podcast-Aufnahme live vor Ort sein. Weitere Themen in den acht ABF-Hallen: Reisen, Kulinarik, Outdoor-Aktivitäten, Fitness, Fahrräder, Autos sowie Bauen und Garten.

Tageskarte: 12–15 Euro (Mi.–Fr.)/14–17 Euro (Sa. & So.)

Info: abf-hannover.de

Free, München (18.–22. Februar 2026) Paddeln, tauchen, klettern: Mehrere Aktions- und Mitmachflächen laden auf der Messe free in München zu Aktivitäten ein. Camping kommt auch nicht zu kurz: Im Bereich Caravaning & Mobile Freizeit, der drei Hallen füllt, sind fast 100 Aussteller vertreten. Neu ist hier in diesem Jahr der Treffpunkt Selbstausbau. Zwei Hallen sind touristischen Themen gewidmet.

Tageskarte: 14–17 Euro (Mi. & Do.)/17–20 Euro (Fr.–So.)

Info: free-muenchen.de

Reise + Camping, Essen (25. Februar – 1. März 2026) Der Name Reise + Camping nennt die Schwerpunkte auf der Freizeitmesse in Essen. Neben Touristik und Campingplätzen gibt es ein umfassendes Angebot an Fahrzeugen und Zubehör für Camper zu sehen. Vom Faltcaravan bis zum Mobilheim ist alles dabei. Ab dem 26. Februar findet parallel die Messe Fahrrad Essen statt, die zwei von insgesamt acht Hallen füllt.

Tageskarte: Aktuell sind noch keine Preise bekannt