Roboterhund, Drohnen, Digitalisierung: So modern ist die Produktion des Mercedes Sprinter

So automatisiert Mercedes die Sprinter-Produktion
Was schnüffelt der Roboterhund in der Fabrikhalle?

Wie entsteht das Basisfahrzeug für einen Campingbus? Beim Mercedes Sprinter kommen Drohnen und sogar ein Roboterhund zum Einsatz.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 31.01.2026
Roboterhund, Mercedes Sprinter, Camping, Wohnmobil
Foto: Mercedes

Der Mercedes Sprinter hat im vergangenen Jahr sein 30. Jubiläum gefeiert. Ein guter Grund für die promobil-Redaktion einen Blick in die Produktionshalle zu werfen. Ist der Klassiker unter den Campingfahrzeug-Basisfahrzeugen schon im 21. Jahrhundert angekommen?

Hochmoderne Produktion bei Mercedes

Die Fertigung der sogenannten geschlossenen Sprinter-Baumuster, dazu zählen auch Kastenwagen, die von Campingbus-Herstellern anschließend ausgebaut werden, findet im Mercedes-Werk in Düsseldorf statt. 5.500 Mitarbeiter produzieren hier sowohl Sprinter mit Dieselmotoren wie auch E-Sprinter.

Die Produktion ist in drei Bereiche gegliedert. Im Rohbau wird zunächst die Rohkarosse des Fahrzeugs gefertigt. Das geschieht mit modernster Technologie, 700 Roboter ...