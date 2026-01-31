Roboterhund, Drohnen, Digitalisierung: So modern ist die Produktion des Mercedes Sprinter

Der Mercedes Sprinter hat im vergangenen Jahr sein 30. Jubiläum gefeiert. Ein guter Grund für die promobil-Redaktion einen Blick in die Produktionshalle zu werfen. Ist der Klassiker unter den Campingfahrzeug-Basisfahrzeugen schon im 21. Jahrhundert angekommen?

Hochmoderne Produktion bei Mercedes Die Fertigung der sogenannten geschlossenen Sprinter-Baumuster, dazu zählen auch Kastenwagen, die von Campingbus-Herstellern anschließend ausgebaut werden, findet im Mercedes-Werk in Düsseldorf statt. 5.500 Mitarbeiter produzieren hier sowohl Sprinter mit Dieselmotoren wie auch E-Sprinter.