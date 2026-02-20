Wohnmobilheizung startet nicht? So lösen Sie Fehler in 5 Schritten.

Die Füße frieren, die Heizung streikt, das Display zeigt kryptische Fehlercodes – na super. Viele Störungen an gängigen Systemen wie der Truma Combi oder der Alde Compact lassen sich mit wenigen Handgriffen selbst beheben.

Hier finden Sie, was im Ernstfall zählt: Fehler erkennen, Ursache prüfen, Lösung umsetzen.

Schnelle Hilfe zu spezifischen Fehlercodes und Problemen gibt es auch in den FAQ am Ende des Artikels.

Schritt 1: Gasversorgung prüfen (häufigste Ursache) Startet die Heizung nicht, liegt die Ursache oft an einer unterbrochenen Gaszufuhr.

Prüfen Sie zuerst:

Ist die Gasflasche leer? Ist das Flaschenventil geöffnet? Ist der Absperrhahn offen? Wurde der Crashsensor ausgelöst? Die Fehlercodes: Truma Combi – Fehler E 507 H, E 516 H, E 517 H

Bedeutung: Gasversorgung unterbrochen. "E" steht für Error, "507, "516" und "517" kennzeichnen die fehlende Gaszufuhr, "H" verweist auf die Heizung.

Die Lösung:

Gaszufuhr wiederherstellen Fehlermeldung am Bedienteil quittieren Blinkt die Meldung nach mehreren erfolglosen Startversuchen, sperrt das System. In diesem Fall 15 Minuten warten, erst dann erneut quittieren.

Schritt 2: Fenster oberhalb des Heizungskamins schließen Besitzt das Fahrzeug am Fenster oberhalb des Heizungskamins einen sogenannten Fensterschalter, dann trennt dieser bei geöffnetem Fenster die Stromverbindung zur Heizung, um zu verhindern, dass Abgase der Heizung ins Fahrzeuginnere gelangen. Als Folge funktioniert die Heizung nicht mehr.

Typische Warnmeldung bei Truma: W 412 H (das "W" steht für Warnmeldung)

Die Lösung: Sobald man das Fenster geschlossen hat, ist die Stromversorgung wieder gegeben und die Heizung läuft wieder an.

Schritt 3: Stromversorgung prüfen Auch eine instabile Stromversorgung kann zu Störungen der Heizung führen.

Kontrollieren Sie:

Ist die Bordbatterie ausreichend geladen? Liegt 230-Volt-Landstrom an? Sind Sicherungen eingeschaltet und intakt? Typische Warnmeldungen bei Truma:

W 303 H / W 411 H Bordspannung zu niedrig

W 45 H / W 407 H keine 230-V-Spannung Die Lösung: Sobald die Stromversorgung wieder stabil ist, verschwindet die Warnmeldung in der Regel automatisch oder nach Quittierung.

Schritt 4: Zu wenig Diesel im Kraftstofftank Bei der Dieselvariante Truma Combi D kann das Problem auftreten, dass zu wenig Kraftstoff im Tank ist.

Typische Meldung: E 122 H zu wenig Kraftstoff im Tank

Die Lösung: Hier reicht es also, Kraftstoff nachzufüllen und die Fehlermeldung anschließend zu quittieren.

Schritt 5: Besonderheiten bei der Alde-Warmwasserheizung Bei einer Alde-Compact-Warmwasserheizung lassen sich viele Fehlermeldungen ebenfalls auf Gas- oder Spannungsprobleme zurückführen. Folgendes Problem ist der Funktionsweise einer Warmwasserheizung geschuldet.

Problem: Nur Konvektoren in der Nähe der Heizung werden warm

Ursache: Luft im System

Lösung: Anlage gemäß Bedienungsanleitung entlüften

Wann ist professionelle Hilfe notwendig? Nicht jede Störung lässt sich selbst beheben. Ein Fachbetrieb sollte hinzugezogen werden bei:

Defekter Umwälzpumpe bei einer Warmwasserheizung Elektronik- oder Platinenfehlern Wiederkehrende Störungen trotz geprüfter Gas-, Kraftstoff- und Stromversorgung Fehlermeldungen, die sich nicht quittieren lassen In diesen Fällen helfen die Service-Center der Heizungshersteller, mobile Techniker oder Servicepartner weiter.

FAQ zu Truma- und Alde-Fehlermeldungen und -Problemen Warum zeigt meine Heizung im Wohnmobil einen Fehlercode? Meist liegt die Ursache in einer unterbrochenen Gaszufuhr, Problemen mit der Stromversorgung oder - bei Dieselheizungen - einem leeren Kraftstofftank. Bei einer Warmwasserheizung kann auch Luft im System eine Störung auslösen. Was bedeutet der Fehler E 517 H bei der Truma Combi? Der Fehlercode E 517 H weist auf eine unterbrochene Gasversorgung hin. Ursache können eine leere Gasflasche, ein geschlossenes Ventil oder ein ausgelöster Crashsensor sein. Nach Wiederherstellung der Gaszufuhr muss die Meldung am Bedienteil quittiert werden. Warum startet meine Wohnmobilheizung trotz Gas nicht? Neben der Gaszufuhr sollte auch die Stromversorgung geprüft werden. Niedrige Bordspannung oder fehlende 230-Volt-Versorgung führen ebenfalls zu Warnmeldungen und verhindern den Start. Was tun, wenn nur einzelne Heizkörper warm werden? Bei Warmwasserheizungen wie der Alde Compact deutet das meist auf Luft im System hin. In diesem Fall muss die Anlage entlüftet werden. Was bedeutet W 412 H bei einer Truma Combi Heizung? Die Warnmeldung W 412 H bei der Truma Combi zeigt an, dass das Fenster oberhalb des Heizungskamins geöffnet ist. Ausgelöst wird die Warnmeldung durch einen Schalter am Fensterrahmen, der bei geöffnetem Fenster die Stromversorgung der Heizung unterbricht. Was bedeutet E 122 H bei einer Diesel-Wohnmobilheizung? Der Fehler E 122 H bei einer Truma Combi Dieselheizung weist auf zu wenig Kraftstoff im Tank hin. Nach dem Tanken kann die Heizung wieder gestartet werden. Was bedeutet W 401 H bei der Wohnmobilheizung? W 401 H zeigt an, dass der Boiler leer ist. Nach dem Befüllen verschwindet die Meldung. Was bedeuten W 303 H oder W 411 H? Diese Warnmeldungen weisen auf eine zu niedrige Bordspannung hin. Sobald die Batterie ausreichend geladen ist, verschwindet die Störung. Was bedeutet W 45 H oder W 407 H? Diese Codes zeigen eine fehlende 230-Volt-Versorgung an. Liegt wieder Landstrom an, kann die Heizung normal betrieben werden. Wann sollte ich mit meiner Wohnmobilheizung zum Service? Wenn bei einer Warmwasserheizung die Umwälzpumpe defekt ist, ein Elektronikfehler vorliegt oder die Störung trotz geprüfter Gas- und Stromversorgung immer wieder auftritt, sollte ein Service-Center des Herstellers oder eine Fachbetrieb aufgesucht werden.