Thomas Ranki-Harloff

Mein erstes Wort? Nicht "Mama" oder "Papa", sondern "Trabi" - das behaupten zumindest die genannten Menschen, die mich im westsächsischen Erzgebirge aufgezogen haben. Kurze Zeit später wuchs die Matchbox- und Legoauto-Sammlung ins Unermessliche und das heimische Teppichmuster wurde zum Rennstrecken-Layout. Diese Leidenschaft hat sich während der Abitur- und Studienzeit noch verstärkt, sodass es eine mehr als glückliche Fügung war, Mitte der 2000er-Jahre den Einstieg in den Online-Autojournalismus zu schaffen. Nach verschiedenen Zwischenstationen habe ich im September 2018 in der Redaktion von auto-motor-und-sport.de meine berufliche Heimat gefunden. Der Auto-Enthusiasmus ist ungebrochen - inzwischen begeistern mich jedoch eher E-Motoren als R6- und V8-Triebwerke.