Markenverzeichnis öffnen
Marken
Anmelden
Anmelden
Abo
Menü öffnen
Menü
Alle pro+ Artikel
Finanzierung
WohnmobileMenü aufklappen
WohnwagenMenü aufklappen
Zubehör
PlatzfinderMenü aufklappen
ReiseplanungMenü aufklappen
RatgeberMenü aufklappen
Fahrzeugmarkt
Thomas Harloff

Thomas Ranki-Harloff

Redakteur

Mein erstes Wort? Nicht "Mama" oder "Papa", sondern "Trabi" - das behaupten zumindest die genannten Menschen, die mich im westsächsischen Erzgebirge aufgezogen haben. Kurze Zeit später wuchs die Matchbox- und Legoauto-Sammlung ins Unermessliche und das heimische Teppichmuster wurde zum Rennstrecken-Layout. Diese Leidenschaft hat sich während der Abitur- und Studienzeit noch verstärkt, sodass es eine mehr als glückliche Fügung war, Mitte der 2000er-Jahre den Einstieg in den Online-Autojournalismus zu schaffen. Nach verschiedenen Zwischenstationen habe ich im September 2018 in der Redaktion von auto-motor-und-sport.de meine berufliche Heimat gefunden. Der Auto-Enthusiasmus ist ungebrochen - inzwischen begeistern mich jedoch eher E-Motoren als R6- und V8-Triebwerke.

Thomas kontaktieren

Meine aktuellsten Artikel:

Lightship L1 Caravan mit Elektroantrieb
Lightship L1 Travel Trailer (2024)

Elektro-Caravan treibt sich selbst an

Fürs kommende Jahr kündigt Start-up Lightship eine Camping-Revolution an. Zwei Ex-Tesla-Mitarbeiter verkaufen dann einen solarbetriebenen Caravan.
VideoBildergalerieNeuheiten
Als Favorit speichern
Audi E-Tron und Mercedes EQC
Wohnwagen-Gespann mit E-Auto und Plugin-Hybrid

Welche Elektro-Autos taugen als Caravan-Zugfahrzeug?

BildergalerieZugfahrzeug
Als Favorit speichern
09/2019, 2020 Ford F-Series Super Duty
Heavy-Duty-Pick-ups aus Amerika

Zugfahrzeuge mit extra viel Anhängelast

Zugfahrzeug
Als Favorit speichern
06/2019, Porsche 911 Speedster G-Modell mit Hymer Eriba Puck
Eriba Puck am Porsche 911 Speedster

Klassik-Gespann auf großer Tour

BildergalerieNeuheiten
Als Favorit speichern