Viel Fahrspaß und Alltagstauglichkeit, Abstriche beim Campingkomfort: Citroën Holidays

Keine Frage: Der Fahrspaß im Citroën Holidays ist ziemlich hoch. Vor allem in der Version mit 180-PS-Motor, wie er zum Test bereitstand (Aufpreis 3000 Euro). Dann hat der Kompaktcamper auf Spacetourer-Basis reichlich Power für Beschleunigungs- und Überholmanöver – und dank Achtgang-Wandlerautomatik kann man sich auch das Schalten sparen. Serienmäßig kommt der Holidays mit 150 PS und manuellem Sechsgang-Getriebe. Für 600 Euro Aufpreis gibt es das Drive-Assist-Paket mit Abstandsregeltempomat und beheiztem Lenkrad. Die LED-Scheinwerfer sind aufpreisfrei dabei. Dank knapp unter fünf Meter Länge passt er auf fast jeden Parkplatz. So weit die Vorzüge des Holidays beim Fahren und im Alltag. Aber wie schlägt er sich auf Campingreisen?