Praktisches & günstiges Campingzubehör gegen Chaos im Wohnmobil

Egal ob nagelneu vom Händler oder bewährter Gebrauchter: Kein Wohnmobil verlässt das Werk so, dass es perfekt zu Ihrem persönlichen Reisestil passt. Die Hersteller konzentrieren sich auf das Wesentliche – Bett, Küche, Bad – doch im Alltag zeigt sich schnell, wo es noch hakt: Wohin mit der nassen Regenjacke? Wo landet der Schlüsselbund, ohne ständig zu verschwinden? Und warum gibt es eigentlich nie genug Haken?

Die gute Nachricht: Sie müssen weder Handwerksprofi sein noch zur Bohrmaschine greifen, um Ihr Fahrzeug in ein echtes Traummobil zu verwandeln. Mit cleverem Zubehör – von selbstklebenden Haken über flexible Ablagen bis hin zu praktischen Ordnungshelfern – lässt sich nahezu jedes Wohnmobil im Handumdrehen aufwerten. Die meisten Lösungen sind rückstandslos entfernbar, schonen so den Wiederverkaufswert und eignen sich damit auch perfekt für Mietfahrzeuge.

Wir zeigen Ihnen praktische Helfer, die wenig kosten, aber im Camping-Alltag einen großen Unterschied machen. So wird aus einem guten Wohnmobil Ihr perfektes Wohnmobil.

Wohnbereich Wohin mit Jacken, Schlüsselbund und anderem Kleinkram im Wohnbereich. Oft fehlen Haken direkt an der Tür. Außerdem helfen weitere Aufbewahrungssysteme, damit unterwegs nicht alles in Chaos gerät.

Tesa-Klebehaken Der Klassiker, der in keinem Wohnmobil fehlen sollte: Selbstklebende Haken von Tesa halten zuverlässig auf nahezu allen glatten Oberflächen und lassen sich bei Bedarf rückstandslos entfernen. Ob für Schlüssel, Handtücher, Kochutensilien oder die Jacke – mit ein paar strategisch platzierten Haken schaffen Sie im Handumdrehen zusätzliche Aufhängemöglichkeiten. Erhältlich in verschiedenen Größen und Tragkräften.

Türhaken Noch einfacher geht's kaum: Türhaken werden einfach über die Tür gehängt – kein Kleben, kein Bohren nötig. So entsteht sofort eine praktische Garderobe für nasse Regenjacken oder Handtücher. Da sie keinen Kontakt zur Oberfläche haben, eignen sie sich auch für Mietfahrzeuge. Die Haken sollten allerdings nur an Holztüren im Innenraum aufgehängt werden und nicht an die Aufbautür.

Organizer Rücksitztaschen oder Hängeorganizer verwandeln ungenutzte Flächen in wertvollen Stauraum. Mit mehreren Fächern bieten sie Platz für Kleinkram wie Sonnenbrillen, Reisedokumente, Ladekabel oder Snacks. Einfach an einer Wand oder Schrankinnenseiten befestigen.

Schuhalterungen Diese Schuhhalter sind aus umweltfreundlichem PC-Kunststoff gefertigt und eignen sich bestens für enge Räume – über der Tür, im Bad, im Wohnzimmer oder im Wohnmobil. Zwei Installationsmethoden stehen zur Wahl: Entweder selbstklebend montieren – einfach Oberfläche reinigen, Schutzfolie abziehen und nach 12 Stunden nutzen – oder für schwerere Schuhe verschrauben. Geeignet für Laufschuhe, Wanderschuhe, Turnschuhe und Sandalen.

Küche Es klimpert und klappert in der Küche. Oft finden Gewürze, Lebensmittel, Mülltüten und Co. auf dem Campingplatz irgendwie einen Platz, aber unterwegs will nichts so recht in Schubladen und Schränke passen. Damit auch die kleinen Dinge einen festen Platz haben, lohnen sich diese Investitionen.

Selbstklebendes Gewürzregal Schluss mit kippenden Gewürzdosen! Ein selbstklebendes Gewürzregal hält Salz, Pfeffer und Co. griffbereit an der Wand – und übersteht dank Halterung auch kurvige Bergstraßen. Praktisch: Solche Regale eignen sich nicht nur für die Küche, sondern auch fürs Bad (Zahnpasta, Cremes) oder den Kleiderschrank.

Alternativ gibt es Magnetgläser von Silwy. Die einzelnen Gläser hängen an dem befestigten Magnetstreifen und lassen sich so einfach abnehmen sowie sicher transportieren.

Mülleimer zum Einhängen Wohin mit dem Müll? Dieser faltbare Mülleimer ist super schnell einsatzbereit. Durch das durchdachte Design kann er ganz einfach an Küchenschränken (bis 22 mm Dicke) aufgehängt werden. Alternativ lässt er sich mit einer Aussparung für Schrauben an der Wand befestigen oder freistehend nutzen. Faltbar passt er sich individuell an die Müllmenge an – leer nimmt er kaum Platz weg.

Bad Oft ist das Bad im Wohnmobil äußerst kompakt. Es mangelt an Stauraum und an Ablagen, die man vom heimischen Bad gewohnt ist. Mit ein paar Zubehörteilen können Sie diesen kleinen Raum schon deutlich aufwerten.

Duschstange zum Einspannen Eine Teleskop-Duschstange klemmt ohne Bohren zwischen zwei Wänden und ist vielseitig einsetzbar: als Handtuchhalter, für Duschgel-Körbchen oder sogar als kleine Wäscheleine. Da sie stufenlos verstellbar ist, passt sie in nahezu jede Nasszelle. Bei Bedarf lässt sie sich in Sekunden abnehmen und an anderer Stelle wieder einsetzen.

Sie finden eine solche Duschstange zum Klemmen bei jedem Ikea oder hier auf Amazon:

Zahnbürstenhalter mit Saugnapf Im kleinen Wohnmobil-Bad zählt jeder Zentimeter. Ein Zahnbürstenhalter mit Saugnapf haftet ohne Bohren an Fliesen, Spiegeln oder glatten Kunststoffflächen und hält Zahnbürsten kippsicher während der Fahrt. Die meisten Modelle bieten zusätzlich Platz für Zahnpasta oder Rasierer.

Klobürste mit Saugnapf-Wandhalterung Eine Silikon-Klobürste mit Wandhalterung spart Platz am Boden und wirkt hygienischer als klassische Standmodelle. Kein Bohren ist nötig: Der Bürstenhalter wird einfach per Klebepads an der Wand montiert. Der Halter ist atmungsaktiv und lässt die Bürste schnell trocknen, das verhindert Schimmel und unangenehme Gerüche. Die weichen Silikonborsten sind strapazierfähig, schonen die Toilettenoberfläche und behalten auch bei hartnäckigeren Verschmutzungen ihre Form.

WC-Garnitur mit Toilettenpapierhalter (WENKO 6-in-1) Wer eine All-in-One-Lösung sucht, ist mit der WENKO 6-in-1 Stand-WC-Garnitur Imon bestens bedient: Sie vereint Toilettenpapierhalter, WC-Bürstenhalter, Ersatzrollenhalter, Stauraumfächer und Ablage in einem kompakten Produkt. Ideal für alle, die eine platzsparende und praktische Lösung suchen. Die Stand-WC-Garnitur Imon ist in Weiß und im trendigen Grau erhältlich. Einfach hinstellen – fertig.