Die 10 besten Campingplätze an Nord- und Ostsee

Top 10 Campingplätze an Ost- und Nordsee
Die besten Campingplätze an Nord- und Ostsee

vom Campingprofi seit 1959

Hier zeigen wir Ihnen die aktuelle Hitliste der beliebtesten Top-Campingplätze entlang der Nord- und Ostseeküste, wie sie laut der CARAVANING-Bestenliste ermittelt wurde – zur besseren Einordnung mit Zitaten aus den User-Kommentaren.

04.02.2026
Miramar, Campingplatz, Nordsee, Ostsee, Strand, Meer
Foto: Picasa

Hier präsentieren wir Ihnen die aktuell beliebtesten Campingplätze an der Nord- und Ostseeküste. Zur besseren Einordnung dienen Zitate aus Gäste-Kommentaren. Die zehn aufgeführten Spitzenreiter wurden anhand der Bestenliste von CARAVANING ermittelt. Aus zahlreichen Bewertungen auf den Online-Portalen Camping.info, Eurocampings.eu (ACSI), Google, Pincamp.de sowie Zoover.com ergibt sich die übergeordnete Rangfolge.

1. Rosenfelder Strand Ostsee Camping

Sehr gepflegter Platz in Top-Lage direkt am Wasser – mit starkem Sanitärstandard, aber teils Regeln/Einschränkungen für Hunde.

Region: Ostsee

"So ein schöner und sauberer Campingplatz!"

