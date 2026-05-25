Warum hat Ihr Wohnwagen noch keine Außendusche? So einfach bauen Sie sie ein!

Sie kommen vom Strand, die Füße voller Sand, die Haare verklebt, und der nächste Sanitärblock ist kilometerweit entfernt. Oder Ihr Hund hat sich im Matsch gewälzt – und jetzt soll er ins Auto? Da hilft nur eins: eine Außendusche am Wohnwagen.

Die gute Nachricht: Sie brauchen kein Vermögen auszugeben, keine Werkstatt aufzusuchen und keine komplizierten Umbauten. Mit ein paar Handgriffen machen Sie aus Ihrem bestehenden Wasserhahn eine praktische Dusche – und das in weniger Zeit, als Sie für die Suche nach der nächsten Campingtoilette brauchen.

Die meisten Wohnwagen haben bereits alles, was Sie brauchen: einen Wasserhahn in Fensternähe. Den Rest erledigen ein paar einfache Teile und etwas handwerkliches Geschick. Und keine Sorge – selbst wenn Sie bisher nur IKEA-Möbel aufgebaut haben, schaffen Sie das. Es geht nicht um Perfektion, sondern um Freiheit.

Was Sie wirklich brauchen – und was Sie vergessen können Bevor Sie loslegen, werfen Sie einen Blick in Ihren Caravan. Sie benötigen:

Einen Wasserhahn in der Nähe eines Fensters oder einer Luke

Etwas Platz im Unterschrank (mindestens 30 cm Tiefe)

Eine Bohrmaschine, Schraubenschlüssel und etwas Geduld Das brauchen Sie nicht:

Eine teure Spezialwerkstatt

Ein Studium der Hydraulik

Einen zweiten Urlaub, um den Umbau zu schaffen Die meisten Duschsets für Wohnwagen kosten zwischen 50 und 150 Euro – je nachdem, ob Sie eine einfache Handbrause oder ein Modell mit ausziehbarem Schlauch wollen. Der Clou: Viele Sets lassen sich ohne großen Aufwand nachrüsten. Wenn Sie Pech haben, merken Sie erst beim Einbau, dass etwas nicht passt. Aber auch dafür gibt es Lösungen – und die kommen gleich.

Die häufigsten Fallstricke – und wie Sie sie umschiffen Es gibt ein paar Dinge, die selbst erfahrene Camper zur Weißglut treiben können. Die gute Nachricht: Wenn Sie diese Punkte beachten, sparen Sie sich Zeit, Nerven und einen unnötigen Besuch im Baumarkt.

1. Das Bohrloch ist zu klein: Sie haben das neue Duschset gekauft, alles ausgepackt – und dann passt die Armatur nicht durch das vorhandene Loch. Das ist ärgerlich, aber kein Drama. Messen Sie vor dem Kauf den Durchmesser Ihrer alten Armatur. Die meisten Modelle benötigen 33 oder 36 Millimeter. Brauchen Sie mehr Platz, hilft ein Fräsaufsatz für die Bohrmaschine. Und keine Sorge: Selbst, wenn Sie noch nie gefräst haben, schaffen Sie das. Tipp: Kleben Sie eine Tüte unter das Loch, damit der Dreck nicht in den Schrank fällt.

2. Der Schlauch passt nicht in den Schrank: Viele Duschsets haben einen 1,20 Meter langen Schlauch. Klingt erstmal gut, aber wenn Ihr Unterschrank flacher ist, wird das Ein- und Ausfahren zur Geduldsprobe. Probieren Sie vor dem Kauf aus, ob der Schlauch im Schrank Platz hat. Falls nicht, suchen Sie nach einem Modell mit kürzerem Schlauch oder einem, das sich kompakter zusammenrollen lässt.

3. Die Leitungen scheuern durch: Ein häufiges Problem: Die neuen Armaturen haben vier Leitungen statt zwei, und wenn sich die Armatur dreht, reiben die Leitungen an der Bohrlochkante. Das kann auf Dauer zu Undichtigkeiten führen. Achten Sie darauf, dass Ihr neues Modell einen festen Schwenkradius hat – oder dass die Armatur sich nicht mitdreht, wenn Sie die Brause bewegen.

In 12 Schritten zur neuen Armatur Jetzt wird’s praktisch. Sie haben das passende Duschset gekauft, das Werkzeug liegt bereit – dann kann es losgehen. Hier kommt die Anleitung, die Sie wirklich brauchen: ohne Fachchinesisch, ohne unnötige Schritte, aber mit allen Tricks, die Ihnen die Arbeit erleichtern.

Schritt: Die Wasserleitungen der Original-Armatur laufen gemeinsam mit den beiden Stromkabeln durch ein Kunststoffgewinde mit Überwurfmutter. Schritt: Sind Überwurfmutter und Wasserleitungen im Unterschrank gelöst beziehungsweise getrennt, lässt sich die alte Armatur einfach nach oben herausziehen. Schritt: Durch die vier Leitungen der Variante mit Ausziehbrause wird eine andere Fixierung unterhalb des Bohrloches notwendig, damit die Montage bei gleichem Durchmesser klappt. Schritt: Die neue Armatur passt zwar wie angegeben in den Ausschnitt, allerdings ist die Reibung zwischen den Leitungen dann so groß, dass sich die Brause nur schwer aus- und kaum wieder einfahren lässt. Schritt: Deshalb muss die Montageöffnung geweitet werden. Gegen Dreck im Unterschrank hilft eine kleine Tüte. Schritt: Zum Weiten kommt erst ein Fräsaufsatz und dann ein Schleifaufsatz zum Einsatz, damit die Leitungen später keinen Schaden nehmen. Schritt: Um die schlecht erreichbare Klemmvorrichtung festzuziehen, muss eine Langnuss her. Schritt: Abisolieren und neu verkabeln klappt am besten mit einer Crimpzange. Zange, Schraubendreher und Lüster- oder Wagoklemmen tun es ebenfalls. Schritt: Zu guter Letzt werden noch die Leitungen nach Farbcode angeschlossen. Schritt: Beim ersten Funktionstest zeigt sich das breitere Strahlbild der neuen Düse und ob im Unterschrank alle Anschlüsse dicht sind. Schritt: Ausgezogen reicht die 1,20 Meter lange Zuleitung der Brause locker aus, damit sie auch vor dem Caravan als Außendusche genutzt werden kann. Schritt: Eine der wichtigsten Fragen vor der Entscheidung für eine Duschbrause ist, ob im Unterschrank ausreichend Platz für den eingefahrenen Duschschlauch vorhanden ist.