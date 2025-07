Solides Wohnmobil! Erster Test des Corigon TS 70 LS (2026)

Mit Corigon möchte die Erwin-Hymer-Group eine neue Marke auf dem Reisemobilmarkt etablieren, die sich mit ihrem Angebot von insgesamt vier Baureihen von Kastenwagen und Teilintegrierten an preisbewusste Einsteiger richten wird.

Corigon Slim: zwei schmale Teilintegrierte Der Hersteller setzt dabei unter anderem auf die schmale Teilintegrierten-Baureihe Slim, deren zwei Modelle auf Ford Transit basieren. Beide Wohnmobile verfügen über Längsbetten im Heck. Der Corigon TS 70 S ist geringfügig kürzer (6,71 Meter) als der hier gezeigte Corigon TS 70 LS mit seinen 6,83 Metern. Außerdem besitzt das kürzere Modell eine Halbdinette. Bei beiden Modellen steht ein attraktives Verhältnis von Preis, Leistung und Ausstattung im Fokus – mit kleinen Kompromissen und überzeugenden Argumenten für Einsteiger und pragmatische Paare.

Wer ein modernes, technisch gut ausgestattetes Fahrzeug zum fairen Kurs sucht, findet hier ein Angebot mit echtem Sparpotenzial. Die Baureihe "Slim" setzt auf ein bewährtes Layout, schlanke Außenmaße und ein überschaubares Angebot an Sonderausstattungen. Der TS 70 LS macht deutlich, wohin die Reise gehen soll: Praktikabilität, Alltagstauglichkeit und ein Preis unterhalb vieler Wettbewerber.

Corigon TS 70 LS: Typischer Grundriss mit flexiblem Schlafbereich Im Zentrum des TS 70 LS steht mit Einzelbetten im Heck und zwei Längsbänken im Wohnraum ein bekanntes und ebenso beliebtes Layout. Die beifahrerseitige Matratze misst 1,90 x 0,80 Meter, auf der Fahrerseite sind es 1,95 x 0,70 Meter. Beide Liegeflächen lassen sich serienmäßig über ein Mittelstück verbinden, das mit 1,10 bis 1,92 x 0,44 Metern zum Einziehen bereitliegt. So entsteht bei Bedarf eine großzügige Liegewiese – ideal für Paare, die sich nicht zwischen Einzel- und Doppelbett entscheiden wollen.

Frank Eppler Geschlafen wird in Längsbetten, deren maximale Länge 1,95 Meter beträgt. Mit dem Mittelstück ergibt sich zudem eine große Liegewiese.



Die Bettlänge dürfte für den Großteil der Zielgruppe ausreichen – groß gewachsene Reisemobilisten könnten besonders auf der Beifahrerseite allerdings an die Grenzen stoßen. Der Umbau der Sitzgruppe zu einer weiteren Schlafmöglichkeit steht für 399 Euro zur Verfügung.

Einfache Küche, funktionale Ausstattung Die Küche gibt sich pragmatisch: ein zweiflammiger Kocher mit Piezo-Zündung, Spüle, etwas Ablagefläche – alles an seinem Platz, aber ohne Design-Akrobatik. Ergänzt wird die Kochzeile durch einen hohen, 136 Liter fassenden Kompressorkühlschrank, der stromsparend arbeitet und unabhängig vom Gasbetrieb mit konstanter Kühlleistung überzeugen dürfte.

Frank Eppler Die Küche mit Zweiflammkocher und Spüle ist nicht nur solide ausgestattet, sondern kann mit einer stattlichen Arbeitsfläche zum Schnibbeln punkten.



Auf der gegenüberliegenden Seite befindet sich das kompakte Bad mit der bekannten, schwenkbaren Waschtischwand, wie sie sich auch in anderen EHG-Modellen wiederfindet. Toilette, Waschbecken und Dusche teilen sich so geschickt den Raum. Das spart Platz, erfordert aber etwas Planung beim morgendlichen Ablauf. Während in der Dusche ein fester Platz für Shampoo und Duschgel fehlt, kann der Toilettenraum mit offenen Ablagen, einem schmalen Badschrank sowie passabler Ausstattung wie Spiegel, Handtuchhaken und Trockenstange punkten. Ein Badfenster fehlt allerdings, Frischluft kan nur über eine Dachhaube in die Nasszelle gelangen.

Wohnraum: Schlicht, funktional und überraschend hell Der Wohnbereich des TS 70 LS zeigt sich aufgeräumt, schnörkellos und zweckmäßig. Die Sitzgruppe besteht aus zwei sich gegenüberliegenden Längsbänken (auch Face-to-Face-Sitzgruppe genannt). Dazwischen hat Corigon einen großen Tisch mit mittig halbierbarer Platte aufgestellt, die mit 85 mal 78 Zentimetern genügend Fläche bietet. Zusammen mit den beiden drehbaren Cockpitsitzen ergibt sich ausreichend Platz für bis zu fünf Personen. Bei den Polsterbezügen setzt der Hersteller auf helles Kunstleder.

Große Seitenfenster, ein Dachfenster sowie das optionale Panoramafenster in der T-Haube über dem Fahrerhaus (im Travel+-Paket enthalten) sorgen tagsüber für ein freundliches, luftiges Ambiente. Der Innenraum gewinnt dadurch trotz der kompakten Fahrzeugbreite von 2,14 Meter an optischer Großzügigkeit. Die Stehhöhe fällt mit knapp unter zwei Metern noch ordentlich aus. Auch größere Personen stoßen hier nicht gleich an die Decke.

Frank Eppler Das Dachfenster in der T-Haube über dem Cockpit ist Teil der Sonderausstattung Travel+-Paket.



Stauraum gibt es in den üblichen Oberschränken sowie in den Sitzbänken. Diese lassen sich zudem mit ein paar Handgriffen in gurtgesicherte Fahrplätze verwandeln, so kann der Corigon Slim TS 70 LS bis zu vier Personen befördern.

Solide Ford-Technik: Transit als bewährte Basis Als Basis dient dem TS 70 LS ein Ford Transit mit dem 2.0 TDCi Eco-Blue-Dieselmotor mit 96 kW/130 PS. In puncto Fahrkomfort und Assistenzsysteme zeigt sich der Teilintegrierte auf zeitgemäßem Niveau: Spurhalteassistent, Verkehrszeichenerkennung, radarbasierter Prä-Kollision-Assist, Tempomat sowie Einparkhilfen vorn und eine Rückfahrkamera hinten sind in Serie dabei – ein bemerkenswerter Umfang für ein Reisemobil dieser Preisklasse.

Ein echtes Plus: das serienmäßige 12-Zoll-Touchdisplay mit Ford SYNC 4, das neben Navigation auch Apple Car-Play und Android Auto unterstützt. So lässt sich das eigene Smartphone einfach integrieren – für Musik, Navigation oder Sprachsteuerung.

Frank Eppler Die große Heckgarage ist solide ausgestattet mit Beleuchtung, 230-Volt-Anschluss und Zurrschienen mit Ösen zur Sicherung der Ladung.

Maße, Gewicht und Stauraum: Schmal, aber nicht eng Mit einer Länge von 6,83 Metern, einer Breite von 2,14 Metern und einer Höhe von 2,72 Metern bleibt der TS 70 LS ein gutes Stück unter der Sieben-Meter-Grenze – was nicht nur für Fähren und Stellplätze vorteilhaft ist, sondern auch für das Handling beim Rangieren.

Im Heck bietet die Garage mit 940 x 2.000 x 1.130 mm ausreichend Platz für Campingmöbel, Outdoor-Equipment oder kompakte Fahrräder. Zwei unterschiedlich große Außenklappen (82 x 105 cm und 65 x 80 cm) sorgen für flexiblen Zugang von beiden Seiten – ein praxisnahes Detail.

Sonderausstattung: Mehr Komfort mit dem "Travel+"-Paket Wer mehr Komfort und Ausstattung wünscht, kann das optional erhältliche "Travel+"-Paket für 6.599 Euro hinzubuchen. Enthalten sind unter anderem Alufelgen, das Fenster in der T-Haube, Rahmenfenster, eine 4-Meter-Markise, ein isolierter Abwassertank sowie die Vorbereitung für TV-, Solar- und Dachklimaanlage.

Damit wird der Corigon TS 70 LS optisch wie technisch aufgewertet – ohne preislich in Richtung Premiumsegment zu kippen. Besonders erfreulich: Die Vorbereitung für spätere Nachrüstungen ist dabei inklusive.