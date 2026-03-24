Wohnmobil-Schnäppchen? Neue Teilintegrierte unter 60.000 Euro im Check

Teilintegriert fahren, aber bitte bezahlbar? Bei 60.000 Euro wird’s im Neumarkt eng – trotzdem gibt es sie noch: Teilintegrierte, die mit cleverer Ausstattung, kleineren Grundrissen und günstigen Paketen unter der Preisgrenze bleiben. Welche Modelle das sind – und worauf man bei den "Budget-TIs” achten muss.

Gibt es überhaupt noch Teilintegrierte unter 60.000 Euro?

Ja – aber es ist 2026 eher die Ausnahme als die Regel. Denn die 60.000-Euro-Marke klingt nach "Einsteiger", ist bei Neufahrzeugen jedoch oft ein theoretischer Preis ab dem ein Wohnmobil zu bekommen ist: In der Praxis treiben Pflicht-Pakete, notwendige Basis-Upgrades (z. B. stärkere Motoren) oder schlicht nötige Alltagsausstattung den Endpreis schnell nach oben.