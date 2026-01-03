Multitasking gilt im Alltag oft als ineffektiv. Doch beim Camping können durchdachte Multifunktionstools tatsächlich helfen, Ausrüstung zu reduzieren und gleichzeitig flexibler zu bleiben. Besonders wer wenig Platz und Zuladung im Wohnmobil oder Wohnwagen hat, profitiert von kompaktem Zubehör, das mehrere Aufgaben übernimmt.

Hier stellen wir sieben praktische Produkte vor, die auf Reisen gleich mehrere Funktionen abdecken und so für mehr Ordnung, weniger Gewicht und mehr Komfort sorgen.

1. Multifunktionales Besteck: Vom Göffel zur Zange Sea to Summit Frontier Ultralight Cutlery Set Long

Das ultraleichte Besteckset besteht aus einem langstieligen Löffel und einem Göffel. Beide Teile lassen sich einzeln nutzen oder mit einem kleinen Adapter zu einer stabilen Zange verbinden – etwa zum Servieren oder zum Wenden von Grillgut.

Details:

Material : eloxiertes Aluminium

: eloxiertes Aluminium Gewicht : 32 g

: 32 g Einsatzbereiche : Kochen, Servieren, Grillen, Essen

: Kochen, Servieren, Grillen, Essen Besonderheit: besonders lange Stiele – ideal für tiefere Töpfe oder Tütenmahlzeiten Preis: 29,95 Euro

2. Vielseitiges Seil: Abspannen, Sichern, Aufhängen. UniRope (RYF Solutions GmbH)

Hersteller Das UniRope black eignet sich besonders zum Abspannen von Markisen und zum Befestigen von Hängematten.



Das UniRope ist ein vielseitiges Outdoor-Seil, das durch eine spezielle Flechtmethode regelmäßige Ösen besitzt. Dadurch lassen sich Längen schnell anpassen und gängige Knoten in wenigen Handgriffen setzen.

UniRope black

Länge : 10 m

: 10 m Durchmesser : 8 mm

: 8 mm Ideal für : Markisen, Hängematten

: Markisen, Hängematten Vorteil: Länge lässt sich unkompliziert nachjustieren Preis: 14,95 Euro

UniRope blue

Länge : 30 m

: 30 m Durchmesser : 4 mm

: 4 mm Ideal für : Tarps, Planen, Wäscheleine

: Tarps, Planen, Wäscheleine Kleiderbügel können sicher in den Ösen eingehängt werden Preis: 15,95 Euro

3. Outdoor-Lampe mit Bluetooth-Lautsprecher

Brennenstuhl OLI 310 AB

Die kompakte Outdoor-Lampe kombiniert warmweißes LED-Licht (drei Dimmstufen) und eine Rotlicht-SOS-Funktion mit einem Bluetooth-Lautsprecher. Der magnetische Fuß ermöglicht das Befestigen an metallischen Flächen; alternativ lässt sich die Lampe aufstellen oder aufhängen.

Details:

Leistung Lautsprecher : 3 Watt

: 3 Watt Leuchtmodi : 100 %, 40 %, 10 %, Rotlicht, SOS

: 100 %, 40 %, 10 %, Rotlicht, SOS Befestigung: Magnet, Haken, Standfuß Preis: ab 24 Euro

4. Bequem liegen: Stuhl zur Liege erweitern Fritz Berger Beinauflage Dakar

Hersteller Die Beinauflage macht‘s möglich: Eben noch am Tisch sitzen und im nächsten Moment im Liegestuhl entspannen.



Wer im Campingurlaub bequem entspannen möchte, aber keinen Platz für zusätzliche Liegen hat, kann den Hochlehner-Stuhl Dakar oder Dakar Plus um diese Beinauflage ergänzen. Sie wird per Adapter befestigt und schafft eine ausreichend große Fläche zum Ausstrecken.

Details:

Gewicht : 1,62 kg

: 1,62 kg Packmaß : 90 × 7 × 48 cm

: 90 × 7 × 48 cm Vorteil: deutlich platzsparender als eine separate Liege Preis: 39,99 Euro (UVP)

5. Kompaktes Küchenhelfer-Duo: Schneidebrett und Sieb Light my Fire Cutting Board Plus

Das Cutting Board Plus vereint Schneidebrett und Sieb. So können unterwegs Lebensmittel vorbereitet und anschließend Nudeln, Gemüse oder Kartoffeln direkt im Topf abgeschüttet werden. Das spart Platz, Zeit beim Abspülen und ein zusätzliches Küchensieb.

Details:

Material : biobasierter, BPA-freier Kunststoff

: biobasierter, BPA-freier Kunststoff Kompatibel mit : Light my Fire Meal- und Lunch-Kits

: Light my Fire Meal- und Lunch-Kits Einsatz: Vorbereitung, Kochen, Abseihen Preis: 5,50 Euro

6. Kochen und Grillen auf einem Gerät Cadac 2 Cook 3 Pro

Hersteller Der Cadac 2 Cook 3 PRO ist mit zwei Grillplatten, einem Kaffeekannenständer und Topfständer besonders vielseitig.



Der Campingkocher verfügt über zwei separat regelbare Brenner, eine Piezozündung und einen Windschutz. Im Lieferumfang enthalten sind zwei Grillplatten (glatt und geriffelt), ein Kaffeekannenständer und ein Topfständer. Der Kocher ist in 30- und 50-mbar-Ausführung erhältlich.

Details:

Zubehör : Grillplatten, Kaffeekannenständer, Topfständer

: Grillplatten, Kaffeekannenständer, Topfständer Transport : Tragetasche inklusive

: Tragetasche inklusive Einsatzmöglichkeiten: Kochen, Grillen, Braten Preis: 169,95 Euro (UVP)

7. Drei-in-eins-Möbel: Hocker, Tisch und Beinauflage Fritz Berger Camplife Cagliari Klapphocker

Hersteller Den Cagliari Klapphocker kann man als Hocher, Beistelltisch oder Beinauflage nutzen.



Dieser Klapphocker lässt sich je nach Bedarf als Sitzgelegenheit, Beinauflage oder kleiner Beistelltisch einsetzen. Die abnehmbare Tischplatte in Bambusoptik und das leichte Alugestell machen das Möbelstück vielseitig und platzsparend.

Details:

Packmaß : 55 × 7 × 35 cm

: 55 × 7 × 35 cm Gewicht : 1,85 kg

: 1,85 kg Belastbarkeit : Hocker max. 100 kg, Tischplatte max. 20 kg

: Hocker max. 100 kg, Tischplatte max. 20 kg Passend zur Camplife-Möbelserie Preis: 29,99 Euro (UVP)

8. Multifunktionsradio mit Solar, Dynamo und Powerbank POWER plus Ox

Das POWERplus Ox ist ein kompaktes Notfall- und Campingradio, das per Solar, Dynamo oder USB betrieben werden kann. Neben AM/FM-Scanradio mit LCD-Display bietet es eine Taschenlampe, eine Powerbank-Funktion sowie Uhr, Wecker und einen SOS-Alarm. Damit eignet sich das Gerät sowohl für Campingtrips als auch für Notfallsituationen.

Details:

Energiequellen : Solar, Dynamo, USB

: Solar, Dynamo, USB Funktionen : Radio, Taschenlampe, Powerbank, Uhr/Wecker, SOS

: Radio, Taschenlampe, Powerbank, Uhr/Wecker, SOS Maße: 16 × 5 × 8 cm, Gewicht: 283 g Preis: 57,95 Euro (UVP)