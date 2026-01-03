Multitasking gilt im Alltag oft als ineffektiv. Doch beim Camping können durchdachte Multifunktionstools tatsächlich helfen, Ausrüstung zu reduzieren und gleichzeitig flexibler zu bleiben. Besonders wer wenig Platz und Zuladung im Wohnmobil oder Wohnwagen hat, profitiert von kompaktem Zubehör, das mehrere Aufgaben übernimmt.
Hier stellen wir sieben praktische Produkte vor, die auf Reisen gleich mehrere Funktionen abdecken und so für mehr Ordnung, weniger Gewicht und mehr Komfort sorgen.
1. Multifunktionales Besteck: Vom Göffel zur Zange
Sea to Summit Frontier Ultralight Cutlery Set Long
Das ultraleichte Besteckset besteht aus einem langstieligen Löffel und einem Göffel. Beide Teile lassen sich einzeln nutzen oder mit einem kleinen Adapter zu einer stabilen Zange verbinden – etwa zum Servieren oder zum Wenden von Grillgut.
Details:
- Material: eloxiertes Aluminium
- Gewicht: 32 g
- Einsatzbereiche: Kochen, Servieren, Grillen, Essen
- Besonderheit: besonders lange Stiele – ideal für tiefere Töpfe oder Tütenmahlzeiten
Preis: 29,95 Euro
Kaufen: Sea to Summit Frontier Ultralight Cutlery Set Long - Besteck-Set online kaufen Bergfreunde.de
2. Vielseitiges Seil: Abspannen, Sichern, Aufhängen.
UniRope (RYF Solutions GmbH)
Das UniRope ist ein vielseitiges Outdoor-Seil, das durch eine spezielle Flechtmethode regelmäßige Ösen besitzt. Dadurch lassen sich Längen schnell anpassen und gängige Knoten in wenigen Handgriffen setzen.
UniRope black
- Länge: 10 m
- Durchmesser: 8 mm
- Ideal für: Markisen, Hängematten
- Vorteil: Länge lässt sich unkompliziert nachjustieren
Preis: 14,95 Euro
UniRope blue
- Länge: 30 m
- Durchmesser: 4 mm
- Ideal für: Tarps, Planen, Wäscheleine
- Kleiderbügel können sicher in den Ösen eingehängt werden
Preis: 15,95 Euro
3. Outdoor-Lampe mit Bluetooth-Lautsprecher
Brennenstuhl OLI 310 AB
Die kompakte Outdoor-Lampe kombiniert warmweißes LED-Licht (drei Dimmstufen) und eine Rotlicht-SOS-Funktion mit einem Bluetooth-Lautsprecher. Der magnetische Fuß ermöglicht das Befestigen an metallischen Flächen; alternativ lässt sich die Lampe aufstellen oder aufhängen.
Details:
- Leistung Lautsprecher: 3 Watt
- Leuchtmodi: 100 %, 40 %, 10 %, Rotlicht, SOS
- Befestigung: Magnet, Haken, Standfuß
Preis: ab 24 Euro
4. Bequem liegen: Stuhl zur Liege erweitern
Fritz Berger Beinauflage Dakar
Wer im Campingurlaub bequem entspannen möchte, aber keinen Platz für zusätzliche Liegen hat, kann den Hochlehner-Stuhl Dakar oder Dakar Plus um diese Beinauflage ergänzen. Sie wird per Adapter befestigt und schafft eine ausreichend große Fläche zum Ausstrecken.
Details:
- Gewicht: 1,62 kg
- Packmaß: 90 × 7 × 48 cm
- Vorteil: deutlich platzsparender als eine separate Liege
Preis: 39,99 Euro (UVP)
Kaufen: Berger Beinauflage Dakar passend zu den Stühlen Dakar und Dakar Plus - Fritz Berger Campingbedarf
5. Kompaktes Küchenhelfer-Duo: Schneidebrett und Sieb
Light my Fire Cutting Board Plus
Das Cutting Board Plus vereint Schneidebrett und Sieb. So können unterwegs Lebensmittel vorbereitet und anschließend Nudeln, Gemüse oder Kartoffeln direkt im Topf abgeschüttet werden. Das spart Platz, Zeit beim Abspülen und ein zusätzliches Küchensieb.
Details:
- Material: biobasierter, BPA-freier Kunststoff
- Kompatibel mit: Light my Fire Meal- und Lunch-Kits
- Einsatz: Vorbereitung, Kochen, Abseihen
Preis: 5,50 Euro
Kaufen: CuttingBoard 2in1
6. Kochen und Grillen auf einem Gerät
Cadac 2 Cook 3 Pro
Der Campingkocher verfügt über zwei separat regelbare Brenner, eine Piezozündung und einen Windschutz. Im Lieferumfang enthalten sind zwei Grillplatten (glatt und geriffelt), ein Kaffeekannenständer und ein Topfständer. Der Kocher ist in 30- und 50-mbar-Ausführung erhältlich.
Details:
- Zubehör: Grillplatten, Kaffeekannenständer, Topfständer
- Transport: Tragetasche inklusive
- Einsatzmöglichkeiten: Kochen, Grillen, Braten
Preis: 169,95 Euro (UVP)
7. Drei-in-eins-Möbel: Hocker, Tisch und Beinauflage
Fritz Berger Camplife Cagliari Klapphocker
Dieser Klapphocker lässt sich je nach Bedarf als Sitzgelegenheit, Beinauflage oder kleiner Beistelltisch einsetzen. Die abnehmbare Tischplatte in Bambusoptik und das leichte Alugestell machen das Möbelstück vielseitig und platzsparend.
Details:
- Packmaß: 55 × 7 × 35 cm
- Gewicht: 1,85 kg
- Belastbarkeit: Hocker max. 100 kg, Tischplatte max. 20 kg
- Passend zur Camplife-Möbelserie
Preis: 29,99 Euro (UVP)
8. Multifunktionsradio mit Solar, Dynamo und Powerbank
POWER plus Ox
Das POWERplus Ox ist ein kompaktes Notfall- und Campingradio, das per Solar, Dynamo oder USB betrieben werden kann. Neben AM/FM-Scanradio mit LCD-Display bietet es eine Taschenlampe, eine Powerbank-Funktion sowie Uhr, Wecker und einen SOS-Alarm. Damit eignet sich das Gerät sowohl für Campingtrips als auch für Notfallsituationen.
Details:
- Energiequellen: Solar, Dynamo, USB
- Funktionen: Radio, Taschenlampe, Powerbank, Uhr/Wecker, SOS
- Maße: 16 × 5 × 8 cm, Gewicht: 283 g
Preis: 57,95 Euro (UVP)
Kaufen: PowerPlus Ox Kurbel Radio mit Solar / Powerbank / USB und Lampe - Fritz Berger Campingbedarf