Gasflaschen im Ausland nutzen: Diese Adapter brauchen Camper in Europa

In Europa gibt es keine einheitlichen Standards für Gasflaschenanschlüsse. Jedes Land verwendet eigene Gewindegrößen und Drehrichtungen. Spezielle Adaptersets schaffen hier Abhilfe. Sie sind im Campingfachhandel für unter 30 Euro erhältlich.

Ausländische Gasflasche am deutschen Druckregler nutzen Im Ausland kann man meist problemlos eine landestypische Gasflasche kaufen oder leihen. Allerdings passt das Gewinde des deutschen Druckreglers häufig nicht auf die ausländische Flasche. Hier hilft ein Europa-Entnahme-Set, mit dem sich ausländische Gasflaschen an deutsche Druckregler anschließen lassen. Es enthält vier Adapter mit passenden Anschlüssen für 24 europäische Länder. Zusätzlich sollte man darauf achten, dass die Gasflasche in den Gaskasten des Wohnmobils passt.

Hier geht es zum Entnahmeset von Fritz Berger: Berger LPG Gas Anschlussset Euro Entnahme - Fritz Berger Campingbedarf

Deutsche Gasflasche im Ausland befüllen An Gastankstellen im Ausland ist meist nur ein Anschluss für die landestypischen Gasflaschen vorhanden. Um eine deutsche Gasflasche befüllen zu können, benötigt man daher einen Adapter. Hierfür benötigt man das Europa-Füll-Set, das ebenfalls vier Adapter für 24 europäische Länder enthält. Damit kann man deutsche Gasflaschen an autorisierten Befüllstationen im europäischen Ausland befüllen lassen. Allerdings werden nicht in allen Ländern deutsche Tauschgasflaschen befüllt. Details dazu lesen Sie hier: Tipps zum Befüllen von Gasflaschen im Ausland.

Hier geht es zum Befüllset von Fritz Berger: Berger LPG Gas Anschlussset Euro Befüllung - Fritz Berger Campingbedarf

Andreas Becker Um den Gasherd im Ausland benutzen zu können, braucht es zumeist einen Adapter. Welchen genau, kann von Land zu Land unterschiedlich sein.

Welcher Adapter passt in welchem Land? Die Adaptersets zum Befüllen und Entnehmen decken jeweils die gleichen Länder ab. In Italien und der Schweiz gibt es zwei unterschiedliche Arten von Anschlüssen an Gasflaschen. Daher kann in Italien je nach Gasversorger Adapter 1 oder 2 passen, in der Schweiz Adapter 1 oder 4.

Adapter 1 (AG M 10 × 1): Schweiz, Italien

Adapter 2 (IG W 20 × 1/14 LH): Österreich, Italien, Griechenland

Adapter 3 (AG M 14 × 1,5): England, Portugal, Norwegen, Schweden, Finnland, Island

Adapter 4 (IG W 21,8 × 1/14 LH): Frankreich, Belgien, Spanien, Niederlande, Schweiz, Tschechien, Irland, Kroatien, Luxemburg, Mazedonien, Lettland, Montenegro, Serbien, Slowakei, Slowenien Was bedeuten die technischen Angaben der Adapter? Alle Adapter sind mit dem Zusatz KLF versehen, was für einen Kleinflaschenanschluss nach DIN 477-1 Nr. 6 / G.12 für Propan- oder Butangasflaschen bis 11 kg steht.

Adapter 1 (AG M 10 × 1) und Adapter 3 (AG M 14 × 1,5) haben auf der gegenüberliegenden Seite des Kleinflaschenanschlusses (KFA) einen Anschluss mit Außengewinde (AG) in Form eines metrischen Feingewindes (M) mit 10 bzw. 14 mm Durchmesser und einer Gewindesteigung von 1 bzw. 1,5 mm. Diese Seite wird an ein entsprechendes Innengewinde (IG M 10 × 1 bzw. IG 14 x 1,5) angeschlossen.

Adapter 2 (IG W 20 × 1/14 LH) und Adapter 4 (IG W 21,8 × 1/14 LH) haben auf der gegenüberliegenden Seite des KFA einen Anschluss mit Innengewinde (IG) in Form eines Whitworth-Rohrgewinde (W) mit 20 bzw. 21,8 mm Durchmesser und einer Gewindesteigung von 1/14 Zoll. LH steht dabei für Left Hand, also Linksgewinde.