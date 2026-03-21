LTE-Antenne fürs Wohnmobil: Marktübersicht 5G-Antennen für bestes mobiles Internet

Ob Fernsehen, Streamen, Zocken oder Musik hören, für all das und noch mehr benötigt man heutzutage Internet. Damit das auch unterwegs im Wohnmobil reibungslos funktioniert, lohnt die Investition in eine 5G/LTE-Antenne. Zusammen mit einem Router erhalten Camperinnen und Camper ein Set-up, das deutlich mehr Vorteile bringt, als ein Hotspot oder ein LTE-Router allein.

Das bringen 5G-Antennen Wer heute mit dem Wohnmobil unterwegs ist, braucht mehr als nur eine stabile Internetverbindung – er braucht hohe Datengeschwindigkeit, Zuverlässigkeit und Zukunftssicherheit. Während 4G-Netze in vielen Regionen noch funktionieren, setzen Länder wie Schweden, Norwegen oder Kanada bereits flächendeckend auf 5G. Und auch in Deutschland rollen die Netzbetreiber ihre 5G-Netze mit Hochdruck aus.

Doch was bedeutet das für Wohnmobilisten?

Schnelleres Internet : 5G ermöglicht Download-Geschwindigkeiten von bis zu 1 Gbit/s – ideal für Homeoffice, Streaming oder Videokonferenzen.

: 5G ermöglicht – ideal für Homeoffice, Streaming oder Videokonferenzen. Bessere Netzabdeckung : Moderne 5G-Antennen nutzen mehr Frequenzbänder und bieten auch in ländlichen Gebieten stabilen Empfang.

: Moderne 5G-Antennen nutzen und bieten auch in ländlichen Gebieten stabilen Empfang. Zukunftssicherheit: Wer heute in eine 5G-fähige Antenne investiert, ist für die nächsten Jahre gerüstet.

Doch nicht jedes 5G-Set ist gleich. Während einige Modelle mit hoher Reichweite und einfacher Montage punkten, überzeugen andere durch extreme Geschwindigkeiten oder robuste Bauweise. In dieser Marktübersicht vergleichen wir die besten 5G-fähigen WLAN-Antennen und Router-Sets von Fritz Berger und Camping Wagner – inklusive aktueller Preise, Bewertungen und Praxistipps.

Für anspruchsvolle Nutzer mit hohem Datenbedarf.

Kundenstimmen:

"Das Selfsat MWR-6550 ist das beste Set, das ich je hatte – selbst in Norwegen stabil!" (Fritz Berger, 5/5)

(Fritz Berger, 5/5) "Der Alden Pack Inet ist perfekt für Homeoffice – keine Verbindungsabbrüche mehr." (Fritz Berger, 4/5)

Für regelmäßige Camperinnen und Camper mit soliden Ansprüchen.

Kundenstimmen:

"Der Berger Connect ist perfekt für unsere Europa-Reisen – stabil und einfach zu montieren." (Fritz Berger, 4/5)

(Fritz Berger, 4/5) "Die Falcon EVO ist ideal für abgelegene Campingplätze – der Empfang ist top!" (Camping Wagner, 4/5)

Für Gelegenheitscampende oder als Backup-Lösung.

*Die angegebene Reichweite ist theoretisch maximal und hängt von mehreren Faktoren, wie Gelände, Wetter und mehr ab, die in der Praxis variieren können.

Kundenstimmen:

"Der Maxview Roam X ist perfekt für Wochenendtouren – einfach und zuverlässig." (Fritz Berger, 4/5)

(Fritz Berger, 4/5) "Das Megasat-Set ist günstig und macht genau das, was es soll." (Camping Wagner, 4/5) Welches System sich also für Sie eignet, hängt ganz von Ihrem Camping- und Nutzungsverhalten ab. Fahren Sie gerne lange und weit weg? Wie viele internetfähige Geräte nutzen Sie wie intensiv? Unser kompakter Überblick:

Montage-Tipps für Ihre WLAN-Antenne Die optimale Montage Ihrer WLAN-Antenne entscheidet über Stabilität und Reichweite des Signals. Für die beste Performance empfiehlt sich eine Dachmontage, da sie die höchste Position und damit den ungestörtesten Empfang bietet.

Achten Sie dabei auf eine wasserdichte Dachdurchführung – bohren Sie das Loch möglichst zentral und nah am Router, um Kabelverluste zu minimieren.

– bohren Sie das Loch möglichst zentral und nah am Router, um Kabelverluste zu minimieren. Verwenden Sie eine Lochsäge für präzise Ergebnisse und dichten Sie die Durchführung mit Silikon oder speziellem Dachdichtmittel ab, um Undichtigkeiten zu vermeiden.

Alternativ eignet sich eine Fenstermontage, die zwar einfacher ist, aber eine geringere Reichweite bietet. Platzieren Sie die Antenne hier möglichst hoch und frei von Hindernissen, um das Signal nicht durch Glas oder Metall zu dämpfen.

Bei beiden Varianten gilt: Verlegen Sie das Kabel ohne scharfe Knicke und schützen Sie es vor mechanischen Beschädigungen. Besonders wichtig ist die Ausrichtung der Antenne. Bei Dachmodellen sollte sie senkrecht und zentral montiert werden, während Richtantennen (wie die Poynting XPOL-2) gezielt auf den nächsten Mobilfunkmast ausgerichtet werden müssen – hier helfen Apps wie CellMapper oder OpenSignal. Für eine flexible Lösung eignen sich magnetische Halterungen, die sich leicht umsetzen lassen. Denken Sie auch an die Stromversorgung: Die meisten Router laufen mit 12V (Wohnmobil-Batterie) oder 230V (Campingplatz), bei Langzeitreisen empfiehlt sich ein Solarpanel oder ein zusätzlicher Akku.

Falls Sie unsicher sind, überlassen Sie die Dachmontage besser einer Fachwerkstatt, um spätere Undichtigkeiten zu vermeiden. Mit der richtigen Installation bleibt Ihr WLAN auch in abgelegenen Gebieten stabil.