Im Wohnmobil unkompliziert Fernsehen: SAT-Anlage oder Streaming - was ist besser?

Bei der Mediennutzung im Wohnmobil gewinnt Streaming immer mehr an Zuspruch. Sat-Systeme bleiben dennoch relevant, bieten sie doch auch im Ausland innerhalb der Ausleuchtzone eine kostenlose Möglichkeit, die heimisch vertrauten Sender zu empfangen. Die Kosten variieren je nach verwendeter Technik. Während ein vorhandenes Smartphone im Hotspot-Modus bereits als Router genutzt werden kann, liegt eine LTE-Mittelklasseanlage mit empfangsoptimierter Dachantenne und Router bei etwa 500 bis 1000 Euro zuzüglich Einbau.

Bei den Sat-Anlagen sind in dieser Preisklasse verschiedene mobile und erste Modelle zur Dachmontage erhältlich. Ein Großteil der vollautomatischen Sat-Anlagen fürs Dach bewegt sich aber zwischen 1000 und 2500 Euro zuzüglich Einbau. Somit ist die Hardware für den Sat-Empfang tendenziell teurer. Beim Streaming kann dagegen der laufende Betrieb ins Geld gehen, wenn ständig Datenvolumen nachgebucht werden muss. Wer bereits einen unlimitierten Tarif für sein Smartphone hat, kann diesen mit einer zweiten SIM-Karte auch zum Streamen im Urlaub nutzen.

Streaming Vor- und Nachteile Medienkonsum funktioniert auf Abruf und nicht nur zu Sendezeiten. Zugang zu Mediatheken, Youtube und Streaming-Diensten wie Netflix. Funktioniert bei Mobilfunkempfang auch im Schatten von Bäumen.

Geringerer Platzbedarf (Dach) und niedrigeres Gewicht der Geräte.

Keine nennenswerten Beeinträchtigungen durch Wind und Wetter.

Vergleichsweise geringe Erstinvestition für die Technik.

Hochauflösende Inhalte oft ohne Aufpreis verfügbar.

Bei der Nutzung im Ausland außerhalb der EU (auch in der Schweiz) können Zusatzkosten durch Roaming entstehen.

Auch unlimitierte Datenverträge werden bei übermäßiger oder langer Nutzung im Ausland (auch EU) durch die "Fair Use Policy" eingeschränkt.

SIM-Karten aus dem Urlaubsland können zu Geoblocking, einer urheberrechtlich bedingten Zugriffssperre für manche Inhalte, führen.

Empfang abhängig von der lokalen Funknetz-Infrastruktur.

Bei vielen parallelen Nutzern können Kapazitätsengpässe entstehen.

Höhere laufende Kosten je nach Mobilfunkvertrag.

Einrichtung und Betrieb erfordern mitunter technisches Verständnis.

Eingeschränktes Datenvolumen ohne unlimitierten Tarif.

SAT-Empfang Vor- und Nachteile Großflächige Verfügbarkeit innerhalb der Empfangszonen (in Europa und teils darüber hinaus).

Unabhängigkeit von Mobilfunk- oder WLAN-Empfang am Urlaubsort.

Empfang heimischer Sender auch im Ausland unproblematisch.

Keine laufenden Kosten bei der Nutzung des Sat-Fernsehens.

Keine Kapazitätsengpässe, auch bei vielen Nutzern auf engem Raum.

Einfache Einrichtung und Bedienung bei vollautomatischen Anlagen.

Keine Beschränkung bei der Nutzungsdauer bzw. Datenvolumen.

Kein Zugang zu Mediatheken und Streaming-Diensten wie z. B. Netflix.

Freier Blick in den Himmel bzw. zum Satelliten notwendig.

Hohe Erstinvestition für die Technik und Montage (bei Festinstallation).

Höheres Gewicht für die notwendige Technik.

Sturm und Gewitter können den Empfang beeinträchtigen.

Relativ großer Platzbedarf auf dem Dach.

Die Fahrzeughöhe vergrößert sich gegebenenfalls.

Laufende Kosten für den HD-Empfang privater Sender.