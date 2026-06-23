Amazon Prime Deal Days 2026: Diese Zubehör-Angebote für Camper lohnen sich besonders

Die Schnäppchenjagd für Camperinnen undCamper im Internet beginnt. Vom 23. bis 26. Juni laufen die Amazon Prime Days. Ganze vier Tage lang warten zahlreiche Schnäppchen auf Prime-Mitglieder. Anmelden kann man sich ohne großen Aufwand. Die kostenlose Testphase dauert 30 Tage. Besonders spannend für Campende: Unter den Angeboten finden sich Kabeltrommeln, faltbare Solarmodule mit Powerstation oder Kühlboxen für Wohnmobil, Wohnwagen oder Campingbus. Wir haben die besten Angebote für Camperinnen und Camper herausgesucht.

Stromversorgung in Wohnmobil und Wohnwagen Ohne Energie geht auch auf dem Campingplatz nichts. Doch bevor der Strom aus der Steckdose in unsere lebensnotwendigen Smartphones oder sonstigen Geräte fließt, muss er erstmal dorthin gelangen. Hier sollte auf qualitative Ausrüstung geachtet werden, wie zertifizierte Kabeltrommeln oder CEE-Stecker, um eventuelle Schäden zu vermeiden. Wer autark unterwegs sein möchte, sollte sich außerdem mit der passenden Ausrüstung wie Solarpanels und Powerstations ausstatten.

Hier geht’s zu den Prime-Angeboten rund um die Stromversorgung beim Campen.

Kochen und Kühlen am Campingplatz Egal in welcher traumhaften Landschaft das Wohnmobil steht, wenn das Essen kalt und das Getränk warm ist, ist der Urlaub im Eimer. Gegrillt wird auf Campingplätzen oft und gerne. Gas- und Elektrogrills eignen sich optimal, da die Versorgung bei vielen Wohnmobilen direkt an Bord ist. Ebenfalls nicht fehlen darf im Sommer das kalte Getränk aus der Kühlbox.

Ob Grill, Campingkocher oder Kühlbox, diese Angebote drehen sich rund ums Thema Essen auf dem Campingplatz.

Technik-Zubehör fürs Wohnmobil Der absolute Albtraum für alle Camperinnen und Camper mit Wohnmobil: Nach einer Nacht auf einem idyllischen Stellplatz in der Natur springt das Wohnmobil nicht nah. Jetzt ist guter Rat teuer, vor allem, wenn man ganz alleine übernachtet hat und sich kein anderes Fahrzeug zum Überbrücken findet. Boostergeräte wie das Startronic von GYS können hier Abhilfe schaffen.

Wer im Campervan seine Fahrräder mit in den Urlaub nehmen möchte, muss oftmals einsehen, dass der Stauraum schnell an seine Grenzen kommt. Hier schaffen verschiedene Arten von Fahrradträgern Abhilfe. Egal ob Dach-, Lastenträger-, Hecktüren- oder Kupplungs-Fahrradträger, jede Variante hat ihre eigenen Vor- und Nachteile. Der Westfalia Bikelander gehört zur letzteren Kategorie und kann bis zu drei Fahrräder auf einmal transportieren. Ideal für den Urlaub im Campervan zu zweit.

Reinigung und Sanitär Selbstverständlich gibt es während der Prime-Deal-Days auch unzählige Angebote rund um das Thema Reinigung. Von Sanitärzusätzen über ganze Reinigungssets, wie das von Sonax oder einfach nur Putztücher in jeglicher Form ist alles dabei. Um eine möglichst große Bandbreite abzubilden, haben wir drei Produkte ausgewählt, die in jedem Reisemobil sicherlich gut zum Einsatz kommen würden.

Campingmöbel im Angebot Neben jeglichen Aktivitäten steht im Campingurlaub selbstverständlich auch Erholung auf dem Programm. Und wo lässt sich die besser sammeln als im gemütlichen Campingstuhl direkt am Platz? Auch Campingmöbel zählen zu den runtergesetzten Angeboten während der Prime-Days. So etwa der KingCamp Campingtisch oder der Crespo AL/213 Campingstuhl. So steht einem erholsamen Urlaub nichts mehr im Wege.

Hier geht’s zu den Campingmöbel-Angeboten.