Welcher kompakte Wohnwagen bietet mehr für knapp 15.000 €? Adria Aviva Lite vs. LMC Edero

Je größer der Wohnwagen, desto mehr Komfort – aber auch mehr Gewicht. Das erfordert große und teure Zugfahrzeuge mit entsprechender Anhängelast. Doch die gibt es immer weniger. Gerade Elektroautos dürfen häufig nur geringere Lasten an den Haken nehmen.

Gefragt sind also leichtere Wohnwagen, die trotzdem genug Komfort bieten. Viele Hersteller haben reagiert und haben entsprechende Modelle entwickelt. Zum Beispiel Adria aus Slowenien mit dem Aviva Lite und LMC aus dem Münsterland mit dem Edero.

Kompakte Abmessungen, eine reduzierte Ausstattung und eine möglichst simple Bordtechnik tragen zur Gewichtsreduktion bei. Aviva Lite 300 LH und LMC Edero 350 D gleichen sich auf den ersten Blick bei Abmessungen, Grundriss und Preis nahezu vollständig.

Doch wie unterscheiden sich die Leichtbau-Konzepte und welcher Wohnwagen bietet mehr Komfort? Wir haben Aviva Lite und Edero gegenübergestellt – ein Vergleich in vier Kapiteln.

Abmessungen und Gewicht Adria Aviva Lite 300 LH und LMC Edero 350 D bleiben mit Gesamtlängen von 4,75 Meter und 4,79 Meter sehr kompakt. Der Adria fällt mit 2,09 Metern nochmal 14 Zentimeter schmaler aus als der LMC.

Saskia Hörmann Der Adria von außen: schmaler als der LMC, aber gut für die Übersicht aus dem Zugwagen unterwegs.

In Sachen Gewicht sammelt der Edero noch mehr Punkte. Sein fahrbereites Gewicht beträgt gerade einmal 618 Kilogramm. Dabei steht er bereits auf einer tragfähigen 1,1-Tonnen-Achse. Stoßdämpfer und Antischlingerkupplung sind Serie.

Der Aviva Lite wiegt fahrbereit 670 Kilogramm und bietet in Serie nur 750 Kilogramm zulässige Gesamtmasse. Die empfehlenswerte 1,0-Tonnen-Achse kostet inklusive Stoßdämpfer 1499 Euro Aufpreis und bringt 40 zusätzliche Kilos – so wiegt der Adria fast 100 Kilogramm mehr.

Übrigens lässt sich auch der Edero auf 750 Kilogramm zulässige Gesamtmasse ablasten. Dann bleibt zwar nicht allzu viel Zuladung, der Wohnwagen darf dann aber wirklich von fast jedem Auto gezogen werden.

Wohnkomfort Trotz Leichtbau schaffen es beide Hersteller, ein angenehm wohnliches Interieur zu zaubern. Durch die offene Raumgestaltung wirken Aviva Lite und Edero trotz ultrakurzer Außenlänge ziemlich geräumig. Großen Anteil daran haben die variablen Sitzgruppen im Bug.

Doch bereits hier offenbaren sich entscheidende Unterschiede zwischen den Kandidaten. Adria setzt auf eine Sitzgruppe, die ganz klassisch mit abgesenktem Tisch und Polstern zum Bett wird. Das bedeutet Abstriche beim Liegekomfort, weil man auf einem Polster-Puzzle liegt.

Adria-Mobil Das Bett im Adria ist minimal schmaler als beim Edero, bietet dafür aber multiple Liegemöglichkeiten aufgrund modularer Sitzpolster an.



Bei LMC hingegen wird die Liegefläche zur Sofa-Lounge geklappt. In beiden Positionen – als Bett wie als Sofa – ist das erstaunlich bequem, auch wenn der Edero mit relativ dünner Matratze keinen Premium-Liegekomfort bietet.

LMC Caravan Extra gemütlich im Edero – durch Filzoptik und Beige Farbtöne fühlt man sich im Edero wie Zuhause.

Auch bei den Abmessungen der Liegefläche liegt der LMC leicht vorn: Sein Bett misst 200 mal 140 Zentimeter, die Liegefläche im Adria nur 194 mal 130 Zentimeter. Dafür spendieren die Slowenen ihrem kleinen Caravan sogar noch ein Kinderbett (170 mal 55 Zentimeter), das sich über der Sitzgruppe einhängen lässt.

Bordtechnik Um Gewicht zu sparen, verzichten beide Wohnwagen auf eine Gasanlage. Eine Heizung bieten weder Adria noch LMC an – hier muss man sich mit einem mobilen Heizlüfter behelfen. Wer kochen möchte, nimmt einen Induktions- oder Gas-Kartuschen-Kocher mit an Bord.

Während Adria serienmäßig einen Kompressor-Kühlschrank zwischen Bad und Sitzgruppe vorsieht, belässt es LMC bei einer optionalen Kühlbox, die wenig wohnlich offen sichtbar neben der Aufbautür Platz findet. Auch beim Kühlvolumen liegt der Aviva Lite mit 80 Litern deutlich vorn. Der Adria hat zudem einen 40 Liter großen Frischwassertank, beim LMC sind es nur zwölf Liter.

Das Bad im Aviva Lite verdient diesen Namen, denn Adria stattet es serienmäßig mit einer Kassetten-Toilette und einem Waschbecken aus. Der Edero hat zwar auch einen abgetrennten Raum links im Heck, man muss jedoch eine mobile Toilette hineinstellen und die Hände am Spülbecken der Küche waschen.

Saskia Hörmann Das Bad im Adria Aviva – hier ist schon alles drin was man braucht.

All dies – Kühlschrank, Frischwasser-Volumen, Toilette – liefert übrigens eine Erklärung für das höhere Gewicht des Adria. Es bedeute in diesem Fall auch mehr Komfort.

Pluspunkte sammelt der Edero wiederum mit seinem serienmäßigen, witterungsgeschützten GfK-Boden mit hochwertiger XPS-Isolierung. Der Adria kommt hier ganz klassisch mit Holzsandwich-Boden und EPS (Styropor).

Licht spenden in beiden Wohnwagen flexibel einsetzbare Akkuleuchten. Das hält die Elektroinstallation einfach, erhöht aber nicht unbedingt den Gemütlichkeitsfaktor an Bord.

Ausstattung und Preise Fast identisch: die Grundpreise von 13.590 Euro für den Adria Aviva Lite und 13.490 Euro für den LMC Edero. Die Serienausstattung fällt allerdings höchst unterschiedlich aus. Wie bereits erwähnt sind bei Adria 1.499 Euro für die 1,0-Tonnen-Achse mit Stoßdämpfern nötig. Mit dabei ist dann der größere 80-Liter-Kühlschrank. Für eine Fliegengittertür verlangt Adria 199 Euro. Tisch, Therme, Bugfenster, rollbarer Abwassertank und Außenstauraumklappe sind hingegen Serie.

Der Edero kommt zwar ab Werk auf tragfähigem Chassis mit Stoßdämpfern, knausert jedoch bei der Wohn-Ausstattung. Sinnvoll: das große Edero-Paket für 1.500 Euro. Es enthält die 45-Liter-Kühlbox, den Tisch, ein Sonnensegel, einen Stoffhängeschrank sowie Outdoor-Polster mit Gestell. Den rollbaren Abwassertank (120 Euro) und das Bugfenster (600 Euro) lässt sich LMC extra bezahlen.

Mit diesen Extras bestückt, liegen beide Wohnwagen wiederum sehr nah beieinander: 15.288 Euro für den Adria, 15.710 Euro für den Edero – letzterem fehlt dann aber noch das mobile WC.

Technische Daten Adria Aviva Lite 300 LH

Adria-Mobil Der etwas kleinere von Beiden – Grundriss vom Adria Aviva Lite 300 LH.

Länge/Breite/Höhe: 4,75/2,09/2,59 m

4,75/2,09/2,59 m Masse fahrbereit: 670 kg

670 kg Zulässige Gesamtmasse: 750/1.000 kg

750/1.000 kg Grundpreis: 13.590 Euro Technische Daten LMC Edero 350 D

LMC Caravan Der etwas größere von Beiden – Grundriss vom LMC Edero 350 D.

Länge/Breite/Höhe: 4,79/2,23/2,59 m

4,79/2,23/2,59 m Masse fahrbereit: 618 kg

618 kg Zulässige Gesamtmasse: 1.100/800/750 kg

1.100/800/750 kg Grundpreis: 13.490 Euro