Polar Black Edition: Winter-Wohnwagen zum Festpreis

Wohnwagen von Polar aus Nordschweden zeichnen sich durch ihre konsequente Optimierung auf den Ganzjahreseinsatz aus. Da macht auch die neueste Serie des Herstellers keine Ausnahme: die Polar Black Edition. Weil es ein festgelegtes, überschaubares Angebot an Grundrissen und Optionen gibt, bleiben die Preise niedriger als bei anderen Baureihen von Polar.

Folglich stellen die Editionsmodelle ein gutes Angebot für alle dar, die wenig Zeit mit dem Wälzen von Preislisten verbringen möchten, und dafür auf die ein oder andere Möglichkeit zur Individualisierung verzichten können.

Umfangreiche Serienausstattung Bei der Serienausstattung müssen Käuferinnen und Käufer der Black Edition keinerlei Abstriche machen. Warmwasserheizung, Fußbodenheizung, Sicherheits-Gasregler mit automatischer Umschaltung auf die noch volle Flasche sowie eine 100-Ah-Bordbatterie sind zum Beispiel immer mit an Bord.

Ingolf Pompe Im Bug des winterfesten Wohnwagens befindet sich die große und bequeme Rundsitzgruppe.



Auf manche ab Werk angebotene Option muss die Black Edition dagegen verzichten. So stehen etwa City-Wasseranschluss, Keramik-Toilettenschüssel, größerer Wassertank (60 statt 40 Liter) oder eine Lederausstattung für die Sitzgruppe nicht in der Ausstattungsliste.

Reduziertes Grundrissangebot Auch bei den Grundrissen bestehen wesentlich weniger Wahlmöglichkeiten als bei den regulären Blue Line und Black Line Modellen von Polar. Die Black Edition wird in vier Längen mit jeweils nur einem Grundriss angeboten. Die Folge: Wer Einzelbetten möchte, muss zum 620er greifen, einen dezidierten Familiengrundriss hat nur der lange 730er. Doch der Reihe nach.

Los geht das Black-Edition-Angebot mit dem 590 FWA. Der 7,99 Meter lange Wohnwagen verfügt über ein französisches Längsbett mit Bad daneben im Heck. Vorn wartet eine bequeme Rundsitzgruppe auf die Urlauber. Grundpreis: 58.660 Euro.

Ingolf Pompe Beim 620 BSA warten komfortable Einzelbetten auf müde Urlauberinnen und Urlauber.



Der 620 BSA misst 8,27 Meter in der Länge. Hier kommen die vor allem in Deutschland sehr beliebten Einzelbetten zum Zug, dahinter ein Waschraum über die gesamte Wagenbreite. Auch dieses Black Edition Modell hat die große Sitzgruppe im Bug. Preis: ab 60.490 Euro.

Technische Daten Polar Black Edition 620 BSA Länge/Breite/Höhe : 8,27/2,51/2,77 Meter.

: 8,27/2,51/2,77 Meter. Masse fahrbereit : 1.670 kg.

: 1.670 kg. Zul. Gesamtmasse : ab 1.860 kg.

: ab 1.860 kg. Preis: 60.490 Euro. Der 650 BQDA steht bereits auf einer Tandemachse und erreicht 8,55 Meter Länge. Den riesigen Heckwaschraum mit separater Dusche hat auch dieses Modell. Davor befindet sich das Schlafzimmer mit quer eingebautem Queensbett – kein Problem, denn alle Polar-Wohnwagen sind 2,51 Meter breit. Der 650er Black Edition kostet ab 65.140 Euro.